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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek

    Görüntülü sohbet ve konferanslar için kullanılan ve 100 kişiye kadar destek sunan ücretsiz yazılım Zoom, koronavirüs sebebiyle popülerlikte uçtu. Bu uçuş, güvenlik ve gizlilik açıklarını da getirdi.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    ABD’de “Zoombombing” olarak nitelendirilen ve uygulamanın bıraktığı açıklar sayesinde başkalarının konuşmalarına izinsiz girebilen kişiler, uygulamanın saygınlığına ciddi bir darbe vurmuştu. Firma bu konuda harekete geçti ve önlemler 5 Nisan’dan itibaren aktif olacak.

    Alınan güvenlik önlemlerinden iki tanesi, Zoombombing eyleminin önüne kolaylıkla geçebilecek nitelikte. Firma ilk olarak sohbetlere katılım şifrelerini varsayılan hâle getirecek ve her sohbet için bir şifre olmadan katılım sağlanamayacak. Bunun yanında, bekleme odaları da varsayılan olarak aktif tutulacak ve sohbetlere katılan kişiler ilk olarak bekletilecek ve kurucunun onayına sunulacak. 

    Ayrıca Bkz. "Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci"

    Koronavirüs sebebiyle kullanıcı sayısında patlama yaşayan Zoom, şimdiye kadar bu kadar fazla insana hizmet etmediği için düşünmediği her noktayı düşünmek zorunda kalıyor. Firma daha önce buna bağlı olarak 90 gün boyunca özellik çıkarmak yerine tüm kaynaklarını gizlilik ve güvenliği artırmada kullanacağını açıklamıştı.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    az önce başka bir post ta skıp ında tele konferans işine girdiğini okudum o yüzde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar azom skıpe yı geçemez
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