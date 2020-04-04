Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek

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New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı

ABD’de “Zoombombing” olarak nitelendirilen ve uygulamanın bıraktığı açıklar sayesinde başkalarının konuşmalarına izinsiz girebilen kişiler, uygulamanın saygınlığına ciddi bir darbe vurmuştu. Firma bu konuda harekete geçti ve önlemler 5 Nisan’dan itibaren aktif olacak.

Alınan güvenlik önlemlerinden iki tanesi, Zoombombing eyleminin önüne kolaylıkla geçebilecek nitelikte. Firma ilk olarak sohbetlere katılım şifrelerini varsayılan hâle getirecek ve her sohbet için bir şifre olmadan katılım sağlanamayacak. Bunun yanında, bekleme odaları da varsayılan olarak aktif tutulacak ve sohbetlere katılan kişiler ilk olarak bekletilecek ve kurucunun onayına sunulacak.

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Koronavirüs sebebiyle kullanıcı sayısında patlama yaşayan Zoom, şimdiye kadar bu kadar fazla insana hizmet etmediği için düşünmediği her noktayı düşünmek zorunda kalıyor. Firma daha önce buna bağlı olarak 90 gün boyunca özellik çıkarmak yerine tüm kaynaklarını gizlilik ve güvenliği artırmada kullanacağını açıklamıştı.

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