Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek

Yapılan anlaşma ile Zorlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Vestel ve GSR Capital şirketi, elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen mega batarya fabrikasını %50 ortaklıkla kuracak. Çinli şirket ayrıca bun anlaşmayla birlikte Zorlu Holding’in Kasım 2017’de faaliyete geçirdiği Meta Nikel’e de %50 ortak olacak.
4 bin kişiye istihdam sağlanacak
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’e göre bu ortaklık anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türk ekonomisine 6 milyar dolar yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye’yi pil teknolojisi konusunda küresel pazarda öne çıkaracak bu proje ile 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin elektrikli araca batarya sağlanacak.
Anlaşma kapsamında iki grubun malzeme, mekanik ve yazılım alanlarında Çin ve Türkiye’de Ar-Ge merkezleri kurması hedefleniyor. Bu yıl içerisinde batarya paketleme işleminin başlaması, 4 yıl sonra da komple batarya üretimine geçilmesi planlanıyor.
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