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Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek

Yerli otomobil projesini hayata geçirecek 5 şirketten biri olan Zorlu Holding, Çinli şirket GSR Capital ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kurulacak tesislerde elektrikli otomobiller için pil üretecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek
 

Yerli otomobil projesini hayata geçirecek 5 şirketten biri olan Zorlu Holding, elektrikli otomobil bataryası üretmek için yenilikçi şirket ve teknolojilere yatırım yapan Çinli şirket GSR Capital ile anlaştı. 2023 yılına kadar 4.5 milyar dolarlık yatırımı içeren ve iki alanı kapsayan yeni ortaklık için ön anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşma ile Zorlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Vestel ve GSR Capital şirketi, elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen mega batarya fabrikasını %50 ortaklıkla kuracak. Çinli şirket ayrıca bun anlaşmayla birlikte Zorlu Holding’in Kasım 2017’de faaliyete geçirdiği Meta Nikel’e de %50 ortak olacak.

4 bin kişiye istihdam sağlanacak 

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’e göre bu ortaklık anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türk ekonomisine 6 milyar dolar yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye’yi pil teknolojisi konusunda küresel pazarda öne çıkaracak bu proje ile 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin elektrikli araca batarya sağlanacak.

Anlaşma kapsamında iki grubun malzeme, mekanik ve yazılım alanlarında Çin ve Türkiye’de Ar-Ge merkezleri kurması hedefleniyor. Bu yıl içerisinde batarya paketleme işleminin başlaması, 4 yıl sonra da komple batarya üretimine geçilmesi planlanıyor.


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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Ithal telefon bataryalarına ekstra vergiye kadar gider bu iş
1 Yanıt Yanıtla +34
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1ses1 1 yıl
Yeterki yapsınlar yaygınlaşsın sonra karar veririz kaliteli mi değil mi diye.
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Kerim5100 1 yıl S.Vettel
S.Vettel
Ithal telefon bataryalarına ekstra vergiye kadar gider bu iş

Birkaç aya haber çıkar "İthal pile sahip araçlara ÖTV şoku" diye
S.VettelIthal telefon bataryalarına ekstra vergiye kadar gider bu işBirkaç aya haber çıkar "İthal pile sahip araçlara ÖTV şoku...
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educationist 1 yıl
Geçtiğimiz mayısta borsada tahtasına girmiştim halen tutuyorum zoreni bu anlaşma iyi oldu
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alemburda34 1 yıl
Adamlar gitmiş bildiğin altın madenini satmış tamam kobalt çıkartmak maliyetli olabilir ama tutupta kobalt çıkaran şirketin yarısı satılır mı ?
metanikel.com.tr/...
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floodman 1 yıl
İlk başta beyaz eşya tapmayı öğrensinler,sonra bu işi yaparlar.hükümete sırtını yaslayıp iş yapma hevesindeler.yazık olacak rezil edecekler yerli arabayı da.
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sarahaten 1 yıl
6 milyar dolarlık ihracat çok büyük rakam. Umarım olur. Gurur duyarız.
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AI Engineer 1 yıl
Samsung da böyle kalkındı Güney Kore'de.
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Kaiser75 1 yıl
Hayırlı olsun
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muratai 1 yıl
Meta nikelin yarisini cinlilere vermisler. Dunya nikel rezervi var manisa gordeste boyle salak anlasma mi olur yahu?
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isakoc 1 yıl
Bence güzel bir anlaşma. Hem Çinli firmanın parası ile yeni kurduğu Nikel fabrikasını geliştirecek hemde pil teknolojisine adım atacak. Hadi hayırlısı. İnşallah başarılı olurlar.
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zolzauza 1 yıl
Patlamasında :)
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RocknRoll@ 1 yıl
Nedense bana Amerika'da 1 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyip batan Çinli firmayı hatırlattı.
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