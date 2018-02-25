Mercedes, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zekalı multimedya sistemi MBUX'u sergileyecek

Tam Boyutta Gör

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde yapay zekaya odaklanıyor. 26 Şubat tarihinde Barselona’da kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi’nde dijitalleşme stratejisi kapsamındaki yeniliklerini ve girişimlerini sergileyecek olan şirket, ilk olarak yeni Mercedes-Benz A Serisi’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği MBUX adındaki yapay zeka ile çalışan yeni multimedya sistemini sergileyecek.

Yapay zeka ile çalışan multimedya sistemi MBUX

Sezgisel ve eğitsel olarak kullanıcıların davranışlarına göre şekillenebilen bir yapay zekayı bünyesinde barındırmasıyla öne çıkan MBUX, Barselona’daki Mercedes-Benz’in odak noktasını oluşturuyor. Yaklaşık 70 milyon satır kod yazılarak yaratılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX ile ilk defa arttırılmış gerçeklik üzerinden harita görüntülemesi yapılabilmesi ise tamamen yeni bir özellik olmasıyla dikkat çekiyor.

Smart Vision EQ fortwo da sergilenecek

Mobil Dünya Kongresi 2018’de ayrıca Daimler bünyesinde yer alan Smart da yer alacak ve Smart Vision EQ fortwo’yu sergileyerek mobilitedeki vizyonunu gözler önüne serecek. Şehir içi kullanıma odaklanılarak hazırlanan ve otonom sürüş sistemiyle donatılan iki kişilik Smart Vision EQ fortwo, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip. Car2Go isimli araç paylaşım programının geleceğine dair ipuçları taşıyan araçta gaz ya da fren pedalları bulunmuyor.

Mercedes Me bir kez daha görücüye çıkacak

Mercedes-Benz’in akıllı telefon entegrasyonu olan “Mercedes Me”, bir kez daha Mobil Dünya Kongresi’nde kendini gösterecek. Mercedes Me sayesinde, kullanıcıların akıllı telefon üzerinden kalan yakıt miktarını görme veya merkezi kilidi açma/kapama gibi araç fonksiyonlarını gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Kullanıcı akıllı telefon üzerinden dört adede kadar sanal anahtar aktif edebiliyor.

Mercedes-Benz, tüm bu teknolojileri 26 Şubat tarihinde, yani yarın kapılarını açacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde sergiliyor olacak.