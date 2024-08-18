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    Anlık Bildirim

    GTA: San Andreas’ın VR versiyonu rafa kaldırıldı

    Meta Quest 2 için duyurulan Grand Theft Auto San Andreas iptal edilebilir. Meta ve Rockstar Games, 2021 yılında duyurulan projenin rafa kaldırıldığını resmen duyurdu.
    Grand Theft Auto: San Andreas Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik pazarının en önemli isimlerinden olan Meta, 2021 yılında Rockstar Games'in en başarılı oyunlarından olan Grand Theft Auto: San Andreas’ın Quest 2 platformuna geleceğini duyurmuştu. Serinin sevenlerini oldukça heyecanlandıran bu haberin ardından Meta ve Rockstar Games, önümüzdeki yıllarda proje hakkında sessizliğini korudu. Bir süredir tartışma konusu olan yapım hakkında sonunda bir güncelleme paylaşıldı.

    GTA: San Andreas’ın VR versiyonu süresiz olarak ertelendi

    2023 yılında UploadVR, Meta’ya GTA: San Andreas projesi hakkında sorular sormuştu. Meta’nın bu sorulara cevap vermemesi üzerine hayranlar, projenin rafa kaldırıldığını düşünmeye başlamıştı. Uzun bir sessizliğin ardından firma, proje hakkında bir açıklama yaptı.

    Quest’in resmi hesabı olan MetaQuestVR, YouTube üzerinde GTA: San Andreas projesinin rafa kaldırıldığını belirtti. Açıklamanın ardından firma, IGN’e gelecekte Rockstar Games ile tekrar çalışmak için heyecanlı olduklarını belirtti. Bu haber GTA serisinin hayranlarını üzse de Meta’nın projeyi tamamen iptal etmediğini hatırlatalım. Rockstar ve Meta, önümüzdeki yıllarda projeyi tekrar hayata geçirebilir. Projenin neden rafa kaldırıldığı henüz bilinmiyor ancak VR oyun pazarının popülerliğinin azalması bu kararın arkasında olabilir.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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