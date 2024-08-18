GTA: San Andreas’ın VR versiyonu rafa kaldırıldı

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Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik pazarının en önemli isimlerinden olan Meta, 2021 yılında Rockstar Games'in en başarılı oyunlarından olan Grand Theft Auto: San Andreas’ın Quest 2 platformuna geleceğini duyurmuştu. Serinin sevenlerini oldukça heyecanlandıran bu haberin ardından Meta ve Rockstar Games, önümüzdeki yıllarda proje hakkında sessizliğini korudu. Bir süredir tartışma konusu olan yapım hakkında sonunda bir güncelleme paylaşıldı.

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GTA: San Andreas’ın VR versiyonu süresiz olarak ertelendi

2023 yılında UploadVR, Meta’ya GTA: San Andreas projesi hakkında sorular sormuştu. Meta’nın bu sorulara cevap vermemesi üzerine hayranlar, projenin rafa kaldırıldığını düşünmeye başlamıştı. Uzun bir sessizliğin ardından firma, proje hakkında bir açıklama yaptı.

Quest’in resmi hesabı olan MetaQuestVR, YouTube üzerinde GTA: San Andreas projesinin rafa kaldırıldığını belirtti. Açıklamanın ardından firma, IGN’e gelecekte Rockstar Games ile tekrar çalışmak için heyecanlı olduklarını belirtti. Bu haber GTA serisinin hayranlarını üzse de Meta’nın projeyi tamamen iptal etmediğini hatırlatalım. Rockstar ve Meta, önümüzdeki yıllarda projeyi tekrar hayata geçirebilir. Projenin neden rafa kaldırıldığı henüz bilinmiyor ancak VR oyun pazarının popülerliğinin azalması bu kararın arkasında olabilir.



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GTA San Andreas'ın Meta Quest versiyonu rafa kaldırıldı