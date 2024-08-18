GTA: San Andreas’ın VR versiyonu rafa kaldırıldı

GTA: San Andreas’ın VR versiyonu süresiz olarak ertelendi
2023 yılında UploadVR, Meta’ya GTA: San Andreas projesi hakkında sorular sormuştu. Meta’nın bu sorulara cevap vermemesi üzerine hayranlar, projenin rafa kaldırıldığını düşünmeye başlamıştı. Uzun bir sessizliğin ardından firma, proje hakkında bir açıklama yaptı.
Quest’in resmi hesabı olan MetaQuestVR, YouTube üzerinde GTA: San Andreas projesinin rafa kaldırıldığını belirtti. Açıklamanın ardından firma, IGN’e gelecekte Rockstar Games ile tekrar çalışmak için heyecanlı olduklarını belirtti. Bu haber GTA serisinin hayranlarını üzse de Meta’nın projeyi tamamen iptal etmediğini hatırlatalım. Rockstar ve Meta, önümüzdeki yıllarda projeyi tekrar hayata geçirebilir. Projenin neden rafa kaldırıldığı henüz bilinmiyor ancak VR oyun pazarının popülerliğinin azalması bu kararın arkasında olabilir.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.