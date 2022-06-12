Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    0,3 Megapiksel kameralı Realme V20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Realme yeni akıllı telefonu Realme V20 5G'yi Çin'de tanıttı. Gelin 0,3 Megapiksel kameralı, Dimensity 700 işlemcili Realme V20 5G'nin tüm özelliklerine yakından bakalım.
    1

    0,3 Megapiksel kameralı Realme V20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Realme bugün çok uygun fiyata sahip olan yeni modeli Realme V20 5G'yi Çin'de tanıttı. 0,3 Megapiksel kamerasıyla dikkat çeken Realme V20, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga setine sahip.

    Realme V20 5G uygun fiyatıyla oldukça ulaşılabilir

    Realme bugün Çin'de Realme V20 modelini tanıttı. 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Realme V20 5G, bu LCD ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yine ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 13MP'lik bir sensör kullanıyor. Ancak ikinci kamera ilginç bir şekilde 0,3 Megapiksel.

    MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alan Realme V20, bu işlemciyi 4GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB depolamaya sahip olan cihaz üzerinde yine ilginç bir şekilde parmak izi sensörü taşımıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Realme V20 5G, bu batarya için kutusunun içerisinde 10W şarj adaptörü de getiriyor. Tüm bu özelliklerle toplam 184 gram ağırlığa sahip olan Realme V20 5G'nin fiyatı ise 149 Dolar olarak belirlenmiş.

    Realme V20 5G özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç, LCD, HD+
    • İşlemci: Dimensity 700
    • RAM: 4GB
    • Ön kamera: 5MP
    • Arka kamera: 13MP + 0,3MP
    • Depolama: 128GB
    • Batarya: 5000mAh, 10W
    • Fiyat: 149 Dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 1 saat önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız