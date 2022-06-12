Realme bugün çok uygun fiyata sahip olan yeni modeli Realme V20 5G'yi Çin'de tanıttı. 0,3 Megapiksel kamerasıyla dikkat çeken Realme V20, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga setine sahip.

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Realme V20 5G uygun fiyatıyla oldukça ulaşılabilir

Realme bugün Çin'de Realme V20 modelini tanıttı. 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Realme V20 5G, bu LCD ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yine ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 13MP'lik bir sensör kullanıyor. Ancak ikinci kamera ilginç bir şekilde 0,3 Megapiksel.

MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alan Realme V20, bu işlemciyi 4GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB depolamaya sahip olan cihaz üzerinde yine ilginç bir şekilde parmak izi sensörü taşımıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Realme V20 5G, bu batarya için kutusunun içerisinde 10W şarj adaptörü de getiriyor. Tüm bu özelliklerle toplam 184 gram ağırlığa sahip olan Realme V20 5G'nin fiyatı ise 149 Dolar olarak belirlenmiş.

Realme V20 5G özellikleri

Ekran: 6,5 inç, LCD, HD+

6,5 inç, LCD, HD+ İşlemci: Dimensity 700

Dimensity 700 RAM: 4GB

4GB Ön kamera: 5MP

5MP Arka kamera: 13MP + 0,3MP

13MP + 0,3MP Depolama: 128GB

128GB Batarya: 5000mAh, 10W

5000mAh, 10W Fiyat: 149 Dolar

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0,3 Megapiksel kameralı Realme V20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri