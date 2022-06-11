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Qualcomm günümüzde en önemli markaların cihazlarına işlemci üreten bir firma. 2022 yılının amiral gemisi akıllı telefon modellerine Snapdragon 8 Gen 1 ve 8+ Gen 1 ile damga vuran şirket, şimdi Snapdragon 8 Gen 2 ile daha yüksek performans vaat ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 2, bu yıl sonunda geliyor

Qualcomm'un yeni güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 bugün lansman tarihi ile karşımıza çıktı. Snapdragon 8 Gen 2'nin 2022 yılının sonuna doğru geleceği bilgisi mevcuttu. Ancak bugün gelen bilgiler işlemcinin Aralık 2022'de karşımızda olacağını söylüyor. Yıl sonuna biraz daha vakit olsa da Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin güncellenmiş versiyonu olan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinin de şimdilik Gen 2'yi aratmayacağını söyleyebiliriz.

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Öte yandan Digital Chat Station'a göre 4nm üretim tekniği ile üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 2, 1 + 2 + 2 + 3 çekirdek dizilimine sahip olacak. Bunların 1 x Cortex-X3, 2 x Cortex-A720, 2 x Cortex-A710 ve 3 x Cortex-A510 çekirdekler olduğu bilgisi de mevcut. Bu CPU'nun yanında Adreno A740 GPU'yu da barındıran Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ön testlere göre şu anda Snapdragon 8+ Gen 1'den daha iyi performans sergiliyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin çıkış tarihi ortaya çıktı