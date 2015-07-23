0'dan 100 km/s hıza 1.799 saniyede ulaşan elektrikli araç rekor kırdı

Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor. Özellikle Tesla gibi yalnızca bu sektöre yönelen şirketin günden güne büyümesi sektörün de belirli bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Diğer yandan hızlı ivme kazanmalarıyla ön plana çıkan elektrikli motorlar yarış sporlarında da kendine yer buluyor. Hatırlanacağı üzere elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E yarışının ilk sezonu geçtiğimiz yılın son dönemlerinde başlamıştı.

Sektör yeni olunca hız rekorları da birbiri ardına geliyor. 2014 yılında "Formula Student" projesindeki AMZ Racing takımı 0'dan 100 km/saat hıza 1.785 saniyede ulaşarak bir dünya rekoruna imza atmışlardı. İki gün önce ise yine aynı projede yarışan Stuttgart Üniversitesi'nin "GreenTeam" adındaki takımı bu rekoru 1.779 saniyeye çekmeyi başardı. Guinness Dünya Rekorları kapsamında değerlendirilen rekor dünyanın en hızlı otomobil kalkışı olarak kabul edildi.