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0'dan 100 km/s hıza 1.799 saniyede ulaşan elektrikli araç rekor kırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,8b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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0'dan 100 km/s hıza 1.799 saniyede ulaşan elektrikli araç rekor kırdı
 
Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor. Özellikle Tesla gibi yalnızca bu sektöre yönelen şirketin günden güne büyümesi sektörün de belirli bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Diğer yandan hızlı ivme kazanmalarıyla ön plana çıkan elektrikli motorlar yarış sporlarında da kendine yer buluyor. Hatırlanacağı üzere elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E yarışının ilk sezonu geçtiğimiz yılın son dönemlerinde başlamıştı.
Sektör yeni olunca hız rekorları da birbiri ardına geliyor. 2014 yılında "Formula Student" projesindeki AMZ Racing takımı 0'dan 100 km/saat hıza 1.785 saniyede ulaşarak bir dünya rekoruna imza atmışlardı. İki gün önce ise yine aynı projede yarışan Stuttgart Üniversitesi'nin "GreenTeam" adındaki takımı bu rekoru 1.779 saniyeye çekmeyi başardı. Guinness Dünya Rekorları kapsamında değerlendirilen rekor dünyanın en hızlı otomobil kalkışı olarak kabul edildi.

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BekirHan 4 yıl en beğenilen zotacing
Çok biliyorsunuz be abisi, çok biliyorsunuz siz gerçekten!
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Guest-728D57403 4 yıl zotacing
zotacing
OMAT53


zotacing

OMAT53


zotacing

BekirHan

Çok biliyorsunuz be abisi, çok biliyorsunuz siz gerçekten!

Evet biliyorum elektrikli otomobil için daha bir asır var önümüzde. Bu devirde alanlar milyon milyon serveti olan ve sadece denemek farklılık için alanlar.



Tesla denen aracı görmedin sanırım


Şu 500.000TL verilip ekonomi yapılan araç değil mi?


Türkiye'de 500.000 tl elektrikli Araçların vergisinin ucuz OLMASINA rağmen 500.000 tl yazmışlar Sahibinden.com da ABD de uygun böyle bir araba için

ABD'de Tesla S85 62.500$, ABD'de 0-100'ü Tesla S85'den daha hızlı olan BMW M4'de 64.200$

ABD'de benzinin elektrikten ucuz olduğunu ve benzinli bir arabanın, elektrikli bir arabadan kat kat zevkli olduğunu da düşünürsek, Tesla almak sadece fantezi olur, 5. veya 6. arabanı Tesla alırsın.

Tesla s85 2.8 100 km/h BMW m4 4.1 100 km/h sence hangisi hızlı artık anlayın şunu 3 seneye kalmaz daha hızlı şarj olan daha uzun km gidebilen ve daha ucuz elektrikli arabalar göreceğiz Renault fiyaskoydu ama Tesla değil yakında 300 km gidebilen ve bedava süper hızlı şarj yapan Tesla istasyonunda birkaç dakikada hazır olan ve ucuz olacak bir sedan ayrıca fiyatı Tesla s ile aynı olan bir x modeli SUV çıkaracak tabi Sürüş olarak m4 daha keyifli olacaktır ama Teala'nın 4x4 olduğunu ve daha hızlı güçlü OLDUĞUNU unutmamak gerek
zotacingOMAT53zotacingOMAT53z...
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meldowkan 4 yıl zotacing
zotacing
0-100'den sonra şarjı biter muhtemelen, öyle de salak bir teknoloji işte.

Sonra 10 saat prize takar arabaları geçtikten sonra mutlu mesut.

Fluence ZE fln alanlar nasıl pişmanlar Türkiye'de.

Yav he he
zotacing0-100'den sonra şarjı biter muhtemelen, öyle de salak bir teknoloji işte.Sonra 10 saat prize takar arabaları geçtikten s...
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cenk501923 4 yıl
o değilde takımın adı AMZ değil AMK :D
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bafbaf 4 yıl
Bende elektrikli araç var çok sıkıcı,monoton ve sessiz. Adamlar herşeyi otomatik yapmış hani neredeyse oturmaktan başka birşey yapmıyorum :)
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Sh0cK. 4 yıl
Biz hala A partisi şöyle kötü B partisi şöyle iyi C partisi bilmem ne..Muhalefet muhalefet..
Atı alan üsküdarı geçiyor, 0-100 km'ye 2 saniye dolmadan çıkıyor . Çok gerideyiz çok.
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jac0B0 4 yıl
elektrikli otomobillerin yaygınlaşması çok yakın,

takip ettiğim Renault Fluence ZE modeli için söyleyeyim,

5 tanesi 1 ay olmadan satıldı.
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gyradel 4 yıl
İki gün önce ise yine aynı projede yarışan Stuttgart Üniversitesi'nin "GreenTeam" adındaki takımı bu rekoru 1.779 saniyeye çekmeyi başardı. Guinness Dünya Rekorları kapsamında değerlendirilen rekor dünyanın en hızlı otomobil kalkışı olarak kabul edildi.


Haberin en acı yeri de burası. Biz de .okumuzda boncuk aramaya devam edelim. Ya da en iyi yaptığımız şey .ok atalım her şeye.

Elektrikli araba 200 de kesiliiooo yeaaaa
O sürede çıktı da ne oldu saatlerce şarja bırakııııcann yeaaaa

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E_Aydin35 4 yıl
Bir benzinin motorla olan ilişkisinin, basıncının, itiş performansının; bir elektrik kaynağı ile yapılması bence ayakta alkışlanması gereken bir durum.. Bu iyiye işaret, umarım elektrikli araçlar yaygınlaşır, gelişir hem ekonomiye hem insanlara katkı sağlar.. :)
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r0x 4 yıl
o nasıl ses lan uzay mekiği gibi
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Pastece 4 yıl
Elektirikli arçalar çok geç kaldı bu petrol devleri yüzünden. Eğer en başından beri gerekşi önem verilseydi gerekli olgunluğa kavuşurdu ve fosil yakıtların esamesi okunmazdı. Gelecek güzel beliyorum.
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Mesudum 4 yıl
zotacing
0-100den sonra şarjı biter muhtemelen, öyle de salak bir teknoloji işte. Sonra 10 saat prize takar arabaları geçtikten sonra mutlu mesut. Fluence ZE fln alanlar nasıl pişmanlar Türkiyede.

Arkadaşın benzin istasyonu var.
Ekmeğini savunacak tabi.
Sana bir akıl: İstasyonunda elektrik hattı vardır. Yavaş yavaş prizler koydurmaya başla.
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Buck Fuddy 4 yıl
Elon Musk bunu beğenmedi.
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zotacing 4 yıl Mesudum
Mesudum

zotacing

0-100den sonra şarjı biter muhtemelen, öyle de salak bir teknoloji işte. Sonra 10 saat prize takar arabaları geçtikten sonra mutlu mesut. Fluence ZE fln alanlar nasıl pişmanlar Türkiyede.


Arkadaşın benzin istasyonu var.
Ekmeğini savunacak tabi.

Sana bir akıl: İstasyonunda elektrik hattı vardır. Yavaş yavaş prizler koydurmaya başla.

Önümüzde ki 10-15 sene rüyanda görürsün elektrikli otomobilin sürüm satışını.


Kaldı ki sen neden almıyorsun şuan mesela?

Dizel bir araçla aynı fiyata satıldığı için olabilir mi?

Mesela BMW İ8 çıktı, 911 ile neredeyse aynı fiyata satılıyor. Ben 911 gibi keyifli ve harika ses veren bir araç alacağıma, neden gidip İ8 alayım ilk supercar tercih edeceksem?

Elektrikli araba almak günümüz şartlarında, 20 milyon TL ve üstü nakit servete sahip insanlara uygun bir durumdur.
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mokinto 4 yıl
aycibin
çünkü vites yok. gaza basıyorsun 230a kadar çıkıyor :) 230 yeterli bir hız bence.hatta çok bile ülkemizdeki yollara açıkçası 760bg bir araca binmek istemişsem 230kmh kesinlikle yetmez :) ülkemiz yolları bir kısıt değil.600bglik bir araç 100kmhden 200kmhye yaklaşık 8snde çıkar.yani 300mlik bir düzlük yeter.1km düzlükte ise 270i rahat geçer.altında 760bg güçle otobanda bir audi ttye sollanmak hiç hoş olmaz

DANİMARKALI BİR abi Almanya testleri yayınlıyor 200 ve üzeri hızda 30 dakika civarı gidebiliyorsunuz. Yani konu uzun ylda uzunca süre 200 yapmak bu araçla olamaz.
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mokinto 4 yıl
Dostlar ; tamam tesla fanı olduğumu kabul ediyorum. Ama bu aracın bir tutkudan bir saplantıya dönüşmesi Amsterdam'da 30 dakika civarı harika bir parkurda 85D (0-100 4,6 sn)versiyonunu test etmemle oldu.
Lütfen yanlış anlamayın ama bence arabalar konusunda bir rönesans yaşanmak üzere. Nasıl güzeldi vs çok anlatmıyacağım . Sadece eşsizdi diyebilirim. Bu arada hızlanma sırasında çıkan ses (tesla için) çok etkileyici ve prokatif. 4*4 olması sebebiyle araç sanki rayda gidiyor ve hızlanma anında oluşuyor.
Bu arada Amsterdam'da 100 adet tesla taksi olduğunu ve genel olarak elektrikli araç çeşitliliği ve altyapısının zengin olduğunu belirtmek isterim.
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ogameci 4 yıl
elektrikli deyince aklıma hep mutfak robotu geliyor

araba ve elektrik bir arada olmuyor
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