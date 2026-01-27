BYD’den ezber bozan süper sedan: 1.287 beygir güç, 100 km’de sadece 17,7 kWsa tüketim

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks markası Yangwang çatısı altındaki U7, 2026 model yılı için önemli bir güncellemeden geçiyor. 150 kWsa kapasiteli LFP batarya ile donatılan tamamen elektrikli model, resmi homologasyon verilerine göre 100 km’de yalnızca 17,7 kWsa enerji tüketiyor. Bu değer sayesinde model, 1.006 km menzil sunuyor.

Yangwang U7, ilk olarak Mart 2025’te Çin’de tanıtıldı ve yaklaşık 90.050 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Şimdiye dek 1.866 adet satılan mevcut model, 135 kWsa'lik LFP bataryasıyla 19,7 kWsa/100 km tüketim değerine sahip ve CLTC'ye göre 720 km menzil sunuyor. 2026'da satışa sunulacak yeni versiyon ise bataryadan dolayı 100 kg daha ağır olmasına rağmen yaklaşık yüzde 10 daha az enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.

Yenilenen U7'de bin kilometreyi aşan menzil, standart olarak sunulan 960 kW'lık güç aktarma sistemiyle elde edilebiliyor. Söz konusu güç, opsiyon olarak 1.000 kW'a yükseltilebiliyor. Ancak bu durum, vadedilen menzili 860 km'ye kadar düşürüyor.

Mevcut Yangwang U7; 5265 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe ve 1517 mm yüksekliğe sahip büyük bir model. 3.160 mm aks mesafesi, arka koltuk diz mesafesinde üst sınıf bir yaşam alanı sunuyor. Araçta her biri 240 kW gücünde dört adet kalıcı mıknatıslı senkron motor bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 2,9 saniye olarak açıklanıyor.

