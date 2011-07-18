1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li ve S40 arayüzlü Nokia C3-01.5 ufukta göründü

Sonbahar mevsiminde düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Windows Phone Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk akıllı telefonlarını sergilemesi heyecanla beklenen Nokia'nın, geride bıraktığımız haziran ayında 1 GHz saat hızında çalışan işlemciye ve S40 arayüzüne sahip cep telefonları üzerinde çalıştığı Twitter'da konuşuluyordu. Bu söylentiyi ortaya çıkaran kişi ise Nokia'nın Arjantin'deki pazarlama yöneticisiydi. Firmanın pazarlama yöneticisi, bunlara ek olarak 512 MB RAM, dokunmatik kapasitif ekran, HSPA alt yapısı desteği, Wi-Fi bağlantısı ve QWERTY klavye gibi teknik özelliklerden bahsediyordu. Ancak MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'u tanıtan Nokia cephesinden herhangi bir onaylama gelmemesi üzerine söylentiler unutulmaya yüz tutmuştu ta ki bugüne dek.



Nokia'nın henüz resmi olarak tanıtılmayan C3-01,5 kodlu cep telefonuna ait olduğu öne sürülen fotoğraflar internete sızdırıldı. Telefonun tasarımı piyasada satılmakta olan C3-01 Touch and Type ile aynı olmakla beraber fotoğraftaki teknik özellik listesinde 1 GHz hızında işlemci göze çarpıyor, yeni telefonun pazarlama yöneticisinin belirttiği şekilde 512 MB RAM'le geleceği düşünülüyor. Nokia'nın, S40 arayüzlü pek çok modelinde RAM ve işlemci güncellemesi yapacağı öngörülürken C3-01,5 kodlu telefonun Nokia World 2011'te tanıtılabileceği söylenmekte.

Her zaman olduğu gibi elimize ulaşan bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz ve telefonun tanıtım gününü merakla bekliyoruz.



http://dgui.wordpress.com/2011/07/15/1ghz-s40-devices-hitting-markets-soon/