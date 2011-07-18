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1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li ve S40 arayüzlü Nokia C3-01.5 ufukta göründü

7 yıl
10,6b
1
123
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li ve S40 arayüzlü Nokia C3-01.5 ufukta göründü
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Sonbahar mevsiminde düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Windows Phone Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk akıllı telefonlarını sergilemesi heyecanla beklenen Nokia'nın, geride bıraktığımız haziran ayında 1 GHz saat hızında çalışan işlemciye ve S40 arayüzüne sahip cep telefonları üzerinde çalıştığı Twitter'da konuşuluyordu. Bu söylentiyi ortaya çıkaran kişi ise Nokia'nın Arjantin'deki pazarlama yöneticisiydi. Firmanın pazarlama yöneticisi, bunlara ek olarak 512 MB RAM, dokunmatik kapasitif ekran, HSPA alt yapısı desteği, Wi-Fi bağlantısı ve QWERTY klavye gibi teknik özelliklerden bahsediyordu. Ancak MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'u tanıtan Nokia cephesinden herhangi bir onaylama gelmemesi üzerine söylentiler unutulmaya yüz tutmuştu ta ki bugüne dek.
Nokia'nın henüz resmi olarak tanıtılmayan C3-01,5 kodlu cep telefonuna ait olduğu öne sürülen fotoğraflar internete sızdırıldı. Telefonun tasarımı piyasada satılmakta olan C3-01 Touch and Type ile aynı olmakla beraber fotoğraftaki teknik özellik listesinde 1 GHz hızında işlemci göze çarpıyor, yeni telefonun pazarlama yöneticisinin belirttiği şekilde 512 MB RAM'le geleceği düşünülüyor. Nokia'nın, S40 arayüzlü pek çok modelinde RAM ve işlemci güncellemesi yapacağı öngörülürken C3-01,5 kodlu telefonun Nokia World 2011'te tanıtılabileceği söylenmekte.
Her zaman olduğu gibi elimize ulaşan bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz ve telefonun tanıtım gününü merakla bekliyoruz.
1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li ve S40 arayüzlü Nokia C3-01.5 ufukta göründü
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(Nokia'nın Arjantin'deki pazarlama yöneticisinin Twitter mesajları)

http://dgui.wordpress.com/2011/07/15/1ghz-s40-devices-hitting-markets-soon/ Yorum Yaz
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Mafya CemiL 7 yıl en beğenilen
nokia kafayı yemiş, gidicem dağıtıcam kapı camı.
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Glitz 7 yıl
Adam yapmış abi. Bize gülmek düşer :D
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Umutcan 7 yıl
Nokia'nın bundan sonraki planı 1100'ın çift çekirdekli işlemciye sahip yeni versiyonunu çıkarmakmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +11
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__Toprak__ 7 yıl
sangreal_1905
kaan_8181 ekran çok büyükmüş
o ekran simdi 320x240 dır + bide 720p felan oynatırsa sasırmayın


büyük ihtimalle :D
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devrimdoga 7 yıl
Babam birde gitti benden habersiz aldı bu telefonu.
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Makarov06 7 yıl
arkadaşlar kesin fake dir bu imkanı yok olamaz böyle birşey yoksa millet yavaş deyince symbian için s40 da 1ghz uçar anlayışı falanmı çıktı mühendislerin arasında anlamadım :D
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fuckulteli 7 yıl
Yahu şimdi Nokia bu ürününü internet deneyimi için bizlere sunuyor olamaz değil mi? HD video oynatıyor diye de tanıtım yapamaz veya özel oyunlar sunacağızda diyemez. Peki bu telefon hangi özelliği için 1Ghz işlemciye kullanacak?
Nokia bu tarz telefonlarına sadece öyle basitleştirilmiş ve kullanışlı sosyal paylaşım, anlık mesajlaşma, anlık güncelleme özelliklerini eklemeli ki satsın. Peki bunun için buna gerek var mıydı? (1 Ghz işlemci ve büyük birşeymiş gibi beklenen ürün geliyor gibi dedikodulara)
Bu telefon hangi ihtiyaçtan ötürü tercih edilmeli? Sorusuna ne gibi cevaplar verecekler acaba?
Bugün 1Ghz hızındaki işlemcilerle diğer markalar neler yapmaya imkanlar tanıyor, Nokia ise işlemciyi koyuyor ama işlemciyi nasıl kullanacağımız hakkında en ufak fikrimiz oluşmuyor. o.O
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dmxerkan 7 yıl
S40 2 ghz dede akıcı çalışmaz:) Yanlız nokia nın yeni model isimleri şahane. Adamlar o kadar çok model çıkardıki herhalde uyduracak düzgün harf ,sayı kombinasyonu kalmadı. Aynı hotmailde acemilerin hesap açarken bol bol alt tire, nokta, rakam kullanması gibi gülünç model numaraları uyduruyorlar.
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SAITAMA 7 yıl
nokia iyice saçmalamaya başladı.. daha öncede söylemiştim, nokia akıllı telefon piyasasını rahat bıraksın, en iyi bildiği 90 - 200 TL fiyat aralığında cep telefonları yapsın sadece.
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Maximum_Carnage 7 yıl
1 Ghz işlemci, 512 MB ram ve S40.
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yasinemir 7 yıl
Oldukça gereksiz. kullanıcılar galaxy s2 ye htc ye rakip istiyor nokia ne yapıyor.
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.mert 7 yıl
haberden çok yorumlara güldüm
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Zordion 7 yıl
1ghz işlemcili telefona symbian yüklemek,ferrariye LPG takmak ile esdegerdir.
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TsG 7 yıl
Haber fake değil, Touch&Type'lar 1Ghz işlemci ile güncelleniyor, yeni bir HW ile satılacak ve ",5" olarak isimlendirilecek.
.
1Ghz'lik Symbian Belle'li cihazlar da yolda, geç ama ciddi adımlar atıyor Nokia...

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OverD@Se 7 yıl
Mümkünse sadece ufukta görünsün bu, fazlasına gerek yok
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Klasör.:X:. 7 yıl
len öyle demeyin java oyunlar bu telefonda ne fps manyağı olur şimdi:D
symbian s60 koysaydında en azından telefon program görebilseydi.Nokianın yaptığı en samimi aptallığı yani...
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BraveHeart 7 yıl
Nokia'yı destekleyen arkadaşlara soruyorum, "1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li ve S40 arayüzlü Nokia C3-01.5 ne işe yarayacak ?"

Konuşmak, mesajlaşmak isteyen adam gitsin Nokia'nın 50-100 lira arası değişen telefonlarından alsın, eyvallah ona birşey demeyiz.

Telefonun bu donanım özelliklerini kullanarak millete pazarlayacaklar ama müşterinin elinde yazılım anlamında hiç birşey olmayacak. Bu kandırmacadan başka birşey değildir. Nokia kendi kuyusunu kendi kazıyor, ne diyeyim yazık.
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