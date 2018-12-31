1 dakikada Xiaomi'nin 1 yılı! Xiaomi, 2018'i özetleyen kısa bir video yayınladı

2018 yılını geride bırakmış bulunmaktayız ve 2018 yılı özellikle teknoloji dünyası için bir hayli yoğun geçti. 2018'de teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri de Çinli teknoloji devi Xiaomi'ydi.

Xiaomi, 8 yıllık kısa tarihinde sınırsız başarıya imza attı ve şüphesiz 2018 yılı Xiaomi'nin yıldızının en çok parladığı seneydi. Çinli teknoloji devi, 2018 yılında elde ettiği başarıları ve yaşanan kayda değer olayları sevenleri ile paylaşabilmek için şirketin 1 yılını, 1 dakikada gözler önüne seren kısa bir video yayınladı. Videoyu Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla kısa sürede global çapta popülarite elde etmeyi başaran, 8 yıllık kısa tarihinde sınırsız başarıya imza attı ve şüphesiz 2018 yılı'nin yıldızının en çok parladığı seneydi. Çinli teknoloji devi, 2018 yılında elde ettiği başarıları ve yaşanan kayda değer olayları sevenleri ile paylaşabilmek için şirketin 1 yılını, 1 dakikada gözler önüne seren kısa bir video yayınladı. Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Video, Xiaomi'nin Haziran ayında Hong Kong'da düzenlemiş olduğu IPO Etkinliği ile başlıyor. İlerleyen kısımlarında ise Mi 8, Mi MIX 3, Mi 8 Lite, kablosuz şarj cihazları, elektrikli süpürgeler, katlanabilir elektrikli bisikletler ve benzeri ürünler sergileniyor. Videoda ayrıca Xiaomi'nin bu sene IKEA ile yapmış olduğu anlaşmaya ve daha pek çok konuya değiniliyor.

2018 yılının Xiaomi için parlak geçen bir yıl olduğunu katiyen inkar edemeyiz ancak görünüşe bakılırsa 2019, çok daha heyecanlı geçen bir sene olacak. Xiaomi cephesinde 2019 yılında 5G'li Mi Mix 3, Mi 9, Mi Mix 4, 48 megapiksellik kamera sensörüne sahip yeni bir cihaz ve uygun fiyatlı katlanılabilir telefon gibi pek çok sürpriz bekliyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/31/xiaomi-releases-short-video-to-review-its-year-2018/

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Çinli üreticinin ayrıca ilkcihazı olarak'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.vede'un en merak uyandıran cihazları arasında yer alıyor.