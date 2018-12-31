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1 dakikada Xiaomi'nin 1 yılı! Xiaomi, 2018'i özetleyen kısa bir video yayınladı

Xiaomi, 2018 yılında elde ettiği başarıları ve yaşanan kayda değer olayları sevenleri ile paylaşabilmek için şirketin 1 yılını, 1 dakikada gözler önüne seren bir video yayınladı.
4 ay
9,4b
1
12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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2018 yılını geride bırakmış bulunmaktayız ve 2018 yılı özellikle teknoloji dünyası için bir hayli yoğun geçti. 2018'de teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri de Çinli teknoloji devi Xiaomi'ydi.
Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla kısa sürede global çapta popülarite elde etmeyi başaran Xiaomi, 8 yıllık kısa tarihinde sınırsız başarıya imza attı ve şüphesiz 2018 yılı Xiaomi'nin yıldızının en çok parladığı seneydi. Çinli teknoloji devi, 2018 yılında elde ettiği başarıları ve yaşanan kayda değer olayları sevenleri ile paylaşabilmek için şirketin 1 yılını, 1 dakikada gözler önüne seren kısa bir video yayınladı. Videoyu buradan izleyebilirsiniz.
Video, Xiaomi'nin Haziran ayında Hong Kong'da düzenlemiş olduğu IPO Etkinliği ile başlıyor. İlerleyen kısımlarında ise Mi 8, Mi MIX 3, Mi 8 Lite, kablosuz şarj cihazları, elektrikli süpürgeler, katlanabilir elektrikli bisikletler ve benzeri ürünler sergileniyor. Videoda ayrıca Xiaomi'nin bu sene IKEA ile yapmış olduğu anlaşmaya ve daha pek çok konuya değiniliyor.
2018 yılının Xiaomi için parlak geçen bir yıl olduğunu katiyen inkar edemeyiz ancak görünüşe bakılırsa 2019, çok daha heyecanlı geçen bir sene olacak. Xiaomi cephesinde 2019 yılında 5G'li Mi Mix 3, Mi 9, Mi Mix 4, 48 megapiksellik kamera sensörüne sahip yeni bir cihaz ve uygun fiyatlı katlanılabilir telefon gibi pek çok sürpriz bekliyor.
Çinli üreticinin ayrıca ilk Android Go cihazı olarak Redmi Go'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Redmi 7 Pro ve Pocophone F2 de 2019'un en merak uyandıran cihazları arasında yer alıyor.
https://www.gizmochina.com/2018/12/31/xiaomi-releases-short-video-to-review-its-year-2018/ Yorum Yaz
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K_Spartakus 4 ay en beğenilen
Ben memnunum , ikinci defa Xiaomi aldım.
Bunun haricinde başka telefon alırsam marka fanatizmi yapmam ,hangi telefon bana uygun fiyata benim ihtiyacımı karşılayanı veriyorsa onu alırım . Xiaomi ya da meizu farketmez.
Ben memnunum , ikinci defa Xiaomi aldım.Bunun haricinde başka telefon alırsam marka fanatizmi yapmam ,hangi telefon bana uygun fiyata benim ihtiyacımı karşı...
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9unkarekoku 4 ay
İyi hoşda kendi yazılımlarına reklam koyması hoş olmadı yalnız. Ben de Xiaomi kullanıyorum her gördüğüme de tavsiye ediyordum ama reklam işi biraz bulandırdı.
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Xiaomiseverim 4 ay
Samsung da reklam koyuyor. Xiaomi nin neresinde reklam buldunuz çözemedim gerçi.
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9unkarekoku 4 ay Xiaomiseverim
Samsung kullanmadığım için bilmiyorum bir şey diyemiyorum neresine koyduğunu söyleyin biz de bilelim. Xiaomi ise kendi uygulamarına koyuyor mesela browser, müzik çalar dosya yöneticisi vs de reklam çıkıyor.
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9unkarekoku 4 ay
İyi hoşda kendi yazılımlarına reklam koyması hoş olmadı yalnız. Ben de Xiaomi kullanıyorum her gördüğüme de tavsiye ediyordum ama reklam işi biraz bulandırdı.
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mucahiderdogan 4 ay 9unkarekoku
xiaomi uygulamalarındaki reklamlar kapatılabiliyor
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K_Spartakus 4 ay en beğenilen
Ben memnunum , ikinci defa Xiaomi aldım.
Bunun haricinde başka telefon alırsam marka fanatizmi yapmam ,hangi telefon bana uygun fiyata benim ihtiyacımı karşılayanı veriyorsa onu alırım . Xiaomi ya da meizu farketmez.
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DeeD 4 ay
Türkiye es geçilmemiş...
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intel7mix 4 ay
Fiyatları yavaş yavaş arttı. Böyle giderse nereye kadar giderler tartışılır.
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erdem552 4 ay
Normalde hiçbir markaya fanatiklik beslemem ama Xiaomi'ye ciddi bir sempati duyuyorum...
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yorumculuklar 4 ay
Çoğu ülkede teknik destek sunmadan ve müşteri hizmetleri bile derdi olmadan ürün sattı adamlar, normal
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ryalp 4 ay
Güç gösterisi yapmış resmen
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