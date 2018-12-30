Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi ve onun eko-zincir işletmeleri günümüzde tüketici elektroniğine dair hayal edebileceğimiz hemen her alanda faaliyet veriyor. Üstelik bu anlamda her geçen gün portföylerini genişletiyorlar ve faaliyet verdikleri sektörlere durmadan yenilerini ekliyorlar.
Hal böyle olunca Xiaomi'nin gayrimenkul ve otomotiv pazarlarına da elini atacağı söylentileri sektörde hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi'nin şu an izlediği yol haritasını değiştirerek, yeni denizlere yelken açmak gibi bir niyeti yok.
Xiaomi'nin IoT platformunun yöneticisi olan Fan Dian, Xiaomi'nin gelecekte gayrimenkul ve otomotiv alanlarına girmek gibi bir plana sahip olmadığını açıkladı.
Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, 5. Dünya İnternet Konferansı'nda “AI + IoT"nin Xiaomi’nin geleceğini şekillendirecek temel teknolojilerden olduğunu dile getirmişti. Günümüzde yapay zeka ve IoT ikilisi TV'lerden, ampullere;ampullerden akıllı hoparlörlere gündelik hayatımızı kolaylaştıracak pek çok araçta kullanılmakta. Xiaomi'nin bundan sonraki amacı yapay zekayı, IoT yardımıyla hayatlarımıza çok daha fazla entegre edebilmek.
Fan Dian, Lei Jun'un internet, yapay zeka ve IoT(nesnelerin interneti) gibi yenilikçi teknolojileri gözüne kestirdiğini, bu bakımdan emlak ve otomobil gibi geleneksel pazarlara açılma gibi bir planları olmadığını dile getirdi.
Fan Dian, Lei Jun'un internet, yapay zeka ve IoT(nesnelerin interneti) gibi yenilikçi teknolojileri gözüne kestirdiğini, bu bakımdan emlak ve otomobil gibi geleneksel pazarlara açılma gibi bir planları olmadığını dile getirdi.
https://www.gizchina.com/2018/12/30/xiaomi-no-real-estate-and-automotive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Powerbank dan, akıllı çöp tenekesine kadar her bi şeyde parmağı olduğu için bi bunlar eksik kalmıştı. Tamamlandı...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
7 ay arayla çıkan iki haber bir yönetici bir şeyi yalanlıyorsa em,n olun üzerinde çalışıyorlardır.
F/P ev araniyor.