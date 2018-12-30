Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı

Xiaomi'nin IoT platformunun yöneticisi Fan Dian, Xiaomi'nin otomotiv ve gayrimenkul gibi geleneksel pazarlara açılmayı düşünmediğini açıkladı. Detaylar haberimizde.
4 ay
4,2b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı
 
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi ve onun eko-zincir işletmeleri günümüzde tüketici elektroniğine dair hayal edebileceğimiz hemen her alanda faaliyet veriyor. Üstelik bu anlamda her geçen gün portföylerini genişletiyorlar ve faaliyet verdikleri sektörlere durmadan yenilerini ekliyorlar.
 
Hal böyle olunca Xiaomi'nin gayrimenkul ve otomotiv pazarlarına da elini atacağı söylentileri sektörde hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi'nin şu an izlediği yol haritasını değiştirerek, yeni denizlere yelken açmak gibi bir niyeti yok. 
Xiaomi'nin IoT platformunun yöneticisi olan Fan Dian, Xiaomi'nin gelecekte gayrimenkul ve otomotiv alanlarına girmek gibi bir plana sahip olmadığını açıkladı.

Fan Dian, Lei Jun'un internet, yapay zeka ve IoT(nesnelerin interneti) gibi yenilikçi teknolojileri gözüne kestirdiğini, bu bakımdan emlak ve otomobil gibi geleneksel pazarlara açılma gibi bir planları olmadığını dile getirdi.
Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, 5. Dünya İnternet Konferansı'nda “AI + IoT"nin Xiaomi’nin geleceğini şekillendirecek temel teknolojilerden olduğunu dile getirmişti. Günümüzde yapay zeka ve IoT ikilisi TV'lerden, ampullere;ampullerden akıllı hoparlörlere gündelik hayatımızı kolaylaştıracak pek çok araçta kullanılmakta. Xiaomi'nin bundan sonraki amacı yapay zekayı, IoT yardımıyla hayatlarımıza çok daha fazla entegre edebilmek.
https://www.gizchina.com/2018/12/30/xiaomi-no-real-estate-and-automotive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 4 ay
Herhalde eve girer girmez veya yataktan kalkar kalkmaz direkt olarak reklam gösterirdi 😂😂😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
Elektrikli süpürgeden televizyona
LED ışıktan selfie çubuğuna
Powerbank dan, akıllı çöp tenekesine kadar her bi şeyde parmağı olduğu için bi bunlar eksik kalmıştı. Tamamlandı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 4 ay
Bu sektörlerden de eksik kalsınlar güneş gözlüğü, klozet falan bire üretiyor bu adamlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 4 ay
Elalem gireceği sektörün duyurusunu yapar, Xiaomi girmeyeceği sektörün duyurusunu yapıyor. :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 4 ay
Tamam bu girecekleri anlamına geliyor.
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
7 ay arayla çıkan iki haber bir yönetici bir şeyi yalanlıyorsa em,n olun üzerinde çalışıyorlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 4 ay
İnşaat işine girsede ev sahibi olsak diyorduk. Buda gol olmadi :(
F/P ev araniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 ay
Xiaomi gelecekte yatak odalarımıza ve rüyalarımıza girmeyi planlıyor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Magnetti Marelli 4 ay
Her yere girecekler dikkatli olsun herkes
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Sahte Alexa uygulaması, App Store'da zirveye çıktı 4 ay Huawei Y7 Pro 2019 tanıtıldı 4 ay New Horizons'un tarihi yakın geçişini bu uygulamayla canlı takip edin 4 ay Teknoloji şirketleri 2019 yılında 8K TV üretimini arttıracak 4 ay Samsung'dan akıllı koşu ayakkabısı geliyor 4 ay “İnternet trafiği rakamlarının büyük kısmı şişirme” 4 ay Popüler Android uygulamaları Facebook’a izinsiz veri gönderiyor 4 ay Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı 4 ay Sadelikteki şıklık? "Corsair Carbide 275R incelemesi" 4 ay Hubble'ın “annesi” hayata gözlerini yumdu 4 ay Çift ekranlı Vivo Nex, Snapdragon 710 işlemci ile daha uygun fiyata sunulacak 4 ay LG'nin ilk 5G'li telefonu G serisi altında çıkmayacak 4 ay Uluslararası Uzay İstasyonunda sabotaj şüphesi 4 ay Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6 4 ay Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak 4 ay Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi 4 ay NVIDIA GeForce RTX 2060, 349 dolardan satışa çıkıyor 4 ay Xiaomi, Almanya’da resmi olarak telefon satışı yapmaya hazırlanıyor 4 ay Visa, Ripple’ın ortağı Earthport’u satın aldı 4 ay Hindistan'da amiral gemisi iPhone modellerinin üretimine başlanıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı Sonraki Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite 4 ay Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı 4 ay Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı 4 ay iPhone Xs Max patladı! 4 ay Zenfone 5Z için Android 9 Pie güncellemesi, bazı bölgelerde kullanıma sunuldu 4 ay LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak 4 ay DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi? 4 ay Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti 4 ay Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı 4 ay Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde 4 ay Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor 4 ay Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant 4 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı 4 ay 2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı 4 ay LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi 4 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor 4 ay Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında 4 ay Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı 4 ay Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı 4 ay Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim