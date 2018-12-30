Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi ve onun eko-zincir işletmeleri günümüzde tüketici elektroniğine dair hayal edebileceğimiz hemen her alanda faaliyet veriyor. Üstelik bu anlamda her geçen gün portföylerini genişletiyorlar ve faaliyet verdikleri sektörlere durmadan yenilerini ekliyorlar.



Hal böyle olunca Xiaomi'nin gayrimenkul ve otomotiv pazarlarına da elini atacağı söylentileri sektörde hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi'nin şu an izlediği yol haritasını değiştirerek, yeni denizlere yelken açmak gibi bir niyeti yok.

Xiaomi'nin IoT platformunun yöneticisi olan Fan Dian, Xiaomi'nin gelecekte gayrimenkul ve otomotiv alanlarına girmek gibi bir plana sahip olmadığını açıkladı.



Fan Dian, Lei Jun'un internet, yapay zeka ve IoT(nesnelerin interneti) gibi yenilikçi teknolojileri gözüne kestirdiğini, bu bakımdan emlak ve otomobil gibi geleneksel pazarlara açılma gibi bir planları olmadığını dile getirdi.



https://www.gizchina.com/2018/12/30/xiaomi-no-real-estate-and-automotive/

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kurucusu ve CEO'su, 5. Dünya İnternet Konferansı'nda “"nin’nin geleceğini şekillendirecek temel teknolojilerden olduğunu dile getirmişti. Günümüzde yapay zeka veikilisi TV'lerden, ampullere;ampullerden akıllı hoparlörlere gündelik hayatımızı kolaylaştıracak pek çok araçta kullanılmakta.'nin bundan sonraki amacı yapay zekayı,yardımıyla hayatlarımıza çok daha fazla entegre edebilmek.