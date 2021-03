1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını M2H'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise M2H ve Blackmill Games'in yaptığı 1. Dünya Savaşı temalı oyun Isonzo, PC için duyuruldu.

