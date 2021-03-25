1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu

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Yayıncılığını M2H'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise M2H ve Blackmill Games'in yaptığı 1. Dünya Savaşı temalı oyun Isonzo, PC için duyuruldu.

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Isonzo isimli oyun, 2015 yılında yayınlanan Verdun'un ve 2019 yılında yayınlanan Tannenberg'ün devamı niteliğinde bir oyun. Isonzo, 1. Dünya Savaşı'nda İtalya Cephesi'nde geçecek. Oyun Alpine warfare yani, dağ savaşına sahip olacak.

Aynı Tannenberg ve Verdun isimli oyunlarda olduğu gibi geliştiriciler bu oyunda da savaşın kendisine ve detaylarına mümkün olduğunca sadık kalmayı hedefliyor. Geliştiriciler yine eski oyunlarda da olduğu gibi bu oyunun temelini de kapsamlı bir araştırma sonrasında oluşturmuş.

Isonzo, şu anda PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlaySstation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi yok ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/ww1-verdun-follow-up-isonzo-announced-for-pc-ps5-xbox-series-xs-ps4-and-xbox-one

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