1 milyon Kindle kitabı satan ilk bağımsız yazarla tanışın

Dijital kitap akımı son yıllarda büyük bir ivme kazanıyor ve neredeyse baskılı kitap geleneğini geride bırakmak üzere. Hem ucuz hem de maliyetsiz olması daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Dijital kitap satıcıları geleneksel kitabevlerinden daha fazla e-kitap satmaya ve kar yapmaya başladı. Diğer yandan e-kitap trendine katılan yazarlar da oldukça tatmin edici satış rakamlarına ulaşıyor.





Amazon bugün John Locke'un bir milyon satış barajını geçen ilk bağımsız yazar olduğunu duyurdu. "Kindle Milyon Kulübü" ne giren Locke'ın kitapları Kindle Direct Publishing üzerinden bir milyondan fazla indirildi.





ABD'li bağımsız yazar John Locke, milyon kulübüne giren sekizinci yazar ve New York Times gazetesinin en çok satan yazarlar listesinde de birinci sırada bulunuyor. “Vegas Moon,” “Wish List,” “A Girl Like You,” “Follow the Stone,” “Don’t Poke the Bear!” ve “Saving Rachel” gibi popüler olmuş 9 kitabı daha var. Kindle Milyon Kulübü'nde bulunan yazarlar ise Stieg Larsson, James Patterson, Nora Roberts, Charlaine Harris, Lee Child, Suzanne Collins ve Michael Connelly.





Kindle Direct Publishing sistemi ile yazarlar kendi e-kitaplarını Amazon üzerinden yayınlayabiliyor ve %70 civarında telif ücreti ödüyor. Bu şekilde ayda binlerce kitap yayınlanıyor. John Locke'un kitap başı aldığı kar 35 cent olarak açıklandı. Bu başarı e-kitap trendinin daha da yükseleceğinin en büyük göstergesi.