Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1 milyondan fazla kullanıcı sahte WhatsApp uygulamasını Google Play’den indirdi

Update WhatsApp Messenger adında sahte bir uygulama, Google Play mağazasında bir milyondan fazla indirildi. Adını da WhatsApp’a benzeten geliştirici iyi bir gelir elde ediyor.
1 yıl
3b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın uygulama mağazasında zararlı yazılımlara karşı son dönemde büyük önlemler aldığını görüyoruz. Ne var ki bu önlemler sahte uygulamaların mantar gibi çoğalmasının önüne geçemiyor.

İlginç taktik

Yapılan son araştırmalara göre Update WhatsApp Messenger adında sahte bir uygulamanın indirme sayısı bir milyonu geçti. Uygulamanın geliştiricisi de WhatsApp Inc. yani aynı isim ancak sonunda bir boşluk fazla bırakarak farklılaşmayı becermiş. Ayrıca logosu da aynı.

Ayrıca Bkz. "Kingsman - The Secret Service ile farklı bir bakış açısı"

Normalde Google kesinlikle isim benzerliği olduğu için bu tür uygulama başlıklarına veya geliştirici adlarına izin vermiyor. Update WhatsApp uygulamasının nasıl bu engelleri atlattığı ise merak konusu.

Uygulamanın herhangi bir zararlı yazılım barındırmadığı ancak reklam geliri elde ettiği belirtiliyor. Listelerin üst sıralarına tırmandığı için hali hazırda yüklü indirme almaya devam ettiği tahmin ediliyor. Bu bakımdan gelirleri katlanarak artıyor.

Kullanıcılar mağazadaki uygulamalara çok güvendiği için bir kere bakmak için bile olsa indirip kurabiliyor. Bu sayede alakasız sadece isim benzerliği olan uygulamalar binlerce dolar reklam geliri elde edebiliyor. Google’ın buna karşı bir önlem alıp almayacağı ise merak konusu.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sadrag 1 yıl en beğenilen
Yuh! Benim gönderdiğim uygulamayı, içinde kullandığım sadece bir tane "asker resmi" nin başka bir oyundan alıntı olmasından dolayı reddettmişti. Böyle olacağını bilsem, askere bi şapka giydirirdim..
Yuh! Benim gönderdiğim uygulamayı, içinde kullandığım sadece bir tane "asker resmi" nin başka bir oyundan alıntı olmasından dolayı reddettmişti. Böyle olacağını...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
System32Deleted 1 yıl
Al Başına Belayı İşte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 yıl
Haketmiş indirenler. İnsan hiçmi sorgulamaz bu uygulamanın adı niye "update whatsapp messenger" diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
Koskoca google ın bunları denetleyecek adamı yok mudur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
saf her yerde saf hocam indirirler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl en beğenilen
Yuh! Benim gönderdiğim uygulamayı, içinde kullandığım sadece bir tane "asker resmi" nin başka bir oyundan alıntı olmasından dolayı reddettmişti. Böyle olacağını bilsem, askere bi şapka giydirirdim..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 1 yıl
Aratınca çıkmıyor ki nereden ulaşıp indirmişler? Belki de hiç yok...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 1 yıl Cosster
Cosster
Aratınca çıkmıyor ki nereden ulaşıp indirmişler? Belki de hiç yok...

Ben bunu iki gun omce farketmistim hocam. Direkt WhatsApp yazınca google playe ikinci sirada cikmisti bu. Hatta aciklama kismini bile aynı yapmışlar. Korkunç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl Cosster
Cosster
Aratınca çıkmıyor ki nereden ulaşıp indirmişler? Belki de hiç yok...

Dh haberi yapana kadar google mağazadan kaldırdı ama çoktan 1 milyon indirilmişti. Logosu, şirket adı falan her şey aynı sadece ismi farklıydı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 1 yıl
Bir yandan sahte isimlerle taklitlerle bile olsa kendine yol bulduğu için kızamıyorum, çünkü mesela tekstilden, gıdadan teknolojik ürünlere böyle bir yol var;
Diğer yandan da küçüklerin de bunlara kanabileceği ve her taklidin zararsız olmayabileceği için kontrol mekanizmalarını azarlayasım var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 1 yıl
Beyin bedava
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2967 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, WhatsApp ve
4 etiket daha whatsapp fake Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone X'un Face ID teknolojisi pil seviyesi %10'un altındayken çalışmıyor 1 yıl Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda 1 yıl Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı 1 yıl Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi 1 yıl Collector’s Edition NVIDIA TITAN Xp duyuruldu: Tarafını seç 1 yıl Cambricon, yeni nesil yapay zeka işlemcisini tanıttı 1 yıl iPhone X’in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu! 1 yıl Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor 1 yıl Qualcomm hisseleri, Broadcom teklifi ile 10 dolar yükseldi 1 yıl Psybot uygulaması ile terapilerde kullanılan teknikler cebinizde 1 yıl Renault'un otonom sürüş teknolojisi profesyonel sürücüleri aratmıyor 1 yıl Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı 1 yıl Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor 1 yıl Apple'ın on milyarlarca dolarlık vergiyi ödemekten kaçtığı iddia ediliyor 1 yıl Asus CEO'su Jerry Shen ile konuştuk: ZenFone 4 ailesi 1 yıl Samsung'un itirazı reddedildi şirket Apple'a patent ihlali için 120 milyon dolar ödeyecek 1 yıl Jeff Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız 1 yıl Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama 1 yıl DRAM üretimi 2018’de %20’nin üzerinde artacak 1 yıl Huawei Honor V10 geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 1 milyondan fazla kullanıcı sahte WhatsApp uygulamasını Google Play’den indirdi Sonraki Monument Valley 2 nihayet Android’e geldi 1 yıl DisplayMate: Samsung'u tebrik ederiz, en iyi ekrana sahip akıllı telefon iPhone X 1 yıl Dev Macellan Teleskopu evrenin gizemlerini keşfetmeye hazırlanıyor 1 yıl Galaxy Note 9 "crown" kod adı altında geliştirilecek 1 yıl AMD destekli ilk Intel yongaları ortaya çıktı 1 yıl Watch Dogs kısa bir süreliğine ücretsiz! 1 yıl Disney, 21st Century Fox’u satın alıyor 1 yıl Volvo yeni 7900 elektrikli otobüsünü duyurdu 1 yıl Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif 1 yıl Kök hücre tedavisinde polimer jel kullanımı başarı oranını artırabilir 1 yıl İlk Android açık betası bundan 10 yıl önce yayınlandı 1 yıl Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor 1 yıl Borsa İstanbul'un en değerlisi Garanti Bankası, en hızlı yükseleni ASELSAN 1 yıl Çin 2025'e kadar yapay zeka alanında ABD'yi geçebilir 1 yıl Yonga dünyasında önemli satın alım 1 yıl Xiaomi beklentilerin üzerinde akıllı telefon sattı 1 yıl Mercedes Benz Türk’ün IT Çözüm Merkezi 30 ülkeye hizmet veriyor 1 yıl Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır! 1 yıl Araştırmacılar ışığı farklı yapılara dönüştürmenin yolunu keşfetti 1 yıl ABD sınırlı sayıda vize başvurularını kabul edecek! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim