1 milyondan fazla kullanıcı sahte WhatsApp uygulamasını Google Play’den indirdi

Google’ın uygulama mağazasında zararlı yazılımlara karşı son dönemde büyük önlemler aldığını görüyoruz. Ne var ki bu önlemler sahte uygulamaların mantar gibi çoğalmasının önüne geçemiyor.
İlginç taktik
Yapılan son araştırmalara göre Update WhatsApp Messenger adında sahte bir uygulamanın indirme sayısı bir milyonu geçti. Uygulamanın geliştiricisi de WhatsApp Inc. yani aynı isim ancak sonunda bir boşluk fazla bırakarak farklılaşmayı becermiş. Ayrıca logosu da aynı.Ayrıca Bkz. "Kingsman - The Secret Service ile farklı bir bakış açısı"
Normalde Google kesinlikle isim benzerliği olduğu için bu tür uygulama başlıklarına veya geliştirici adlarına izin vermiyor. Update WhatsApp uygulamasının nasıl bu engelleri atlattığı ise merak konusu.
Uygulamanın herhangi bir zararlı yazılım barındırmadığı ancak reklam geliri elde ettiği belirtiliyor. Listelerin üst sıralarına tırmandığı için hali hazırda yüklü indirme almaya devam ettiği tahmin ediliyor. Bu bakımdan gelirleri katlanarak artıyor.
Kullanıcılar mağazadaki uygulamalara çok güvendiği için bir kere bakmak için bile olsa indirip kurabiliyor. Bu sayede alakasız sadece isim benzerliği olan uygulamalar binlerce dolar reklam geliri elde edebiliyor. Google’ın buna karşı bir önlem alıp almayacağı ise merak konusu.
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Ben bunu iki gun omce farketmistim hocam. Direkt WhatsApp yazınca google playe ikinci sirada cikmisti bu. Hatta aciklama kismini bile aynı yapmışlar. Korkunç.
Dh haberi yapana kadar google mağazadan kaldırdı ama çoktan 1 milyon indirilmişti. Logosu, şirket adı falan her şey aynı sadece ismi farklıydı.
Diğer yandan da küçüklerin de bunlara kanabileceği ve her taklidin zararsız olmayabileceği için kontrol mekanizmalarını azarlayasım var.
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