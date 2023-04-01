ŞOK marketlerde Yui S7 robot süpürge serisi satılacak

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta itibariyle Yui S7 robot süpürge serisi, Philips markasına ait Ambilight akıllı televizyon, NPO Android TV kutusu ve Philips taşınabilir güç istasyonu raflarda yerini alacak.

1 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

1 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait iki adet S7 robot süpürge yer alıyor. Yui S7 robot süpürge modeli 3000Pa emiş gücü, 4 farklı harita kaydetme, özelleştirilmiş bölge planlama, 3 katmanlı filtreleme, 2cm halı algılama, harita dışı bırakma, 450ml toz/420ml su haznesi, 220 dakika çalışma şeklinde özellikleri ile 8999TL.

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Yui S7 Plus robot süpürge modeli ise istasyonlu olması ile dikkat çekiyor. Bu sayede 5 litreye kadar süpürge kendisini otomatik olarak boşaltabiliyor. Tüm özellikleri aynı iken 200ml toz/300ml su haznesi ile biraz daha az kapasiteye sahip. Fiyatı 10999tl.

Diğer taraftan 2GB RAM ve 16GB depolama alanı olan NPO MXQPro 4K Android TV kutusu 989TL iken Philips markasına ait 10000mAh kapasiteli powerbank 299TL ve Philips markasına ait Ambilight özellikli 55 inçlik 4K akıllı televizyon da 15999TL olarak satılacak.

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