Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Buds Air 8 derin deniz sessizliği ile geliyor

    Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modelinde çift dinamik sürücü, 55 desibele kadar gürültü engelleme, gerçek zamanlı çeviri ve çağrı tercümanlığı özellikleri ile geliyor. 

    Realme Buds Air 8 Tam Boyutta Gör
    Bütçesini düşünen tüketiciler için bu hafta yeni bir lansman düzenleyen Realme markası iki iddialı ürününü piyasaya sürdü. Realme Neo8 akıllı telefon modeli yanında Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli de tanıtıldı.

    Realme Buds Air 8 özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm ve 6mm çift dinamik sürücüye sahip. Hi-Res Audio Wireless ve LHDC 5.0 kodeği ile detaylı ve katmanlı ses üretebiliyor. Oyuncular için 45ms gecikme süresi de oldukça başarılı. 

    Aktif gürültü engelleme özelliği 5000Hz frekansına kadar çalışarak 55 desibele kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Derin deniz olarak tanımlanan bu özellik düşük ve orta frekanslarda daha efektif çalışıyor. Her parçada 3 mikrofon görüşme esnasında en berrak ses kalitesini sağlıyor. 

    Yapay zekâ destekli olarak gerçek zamanlı çeviri ve çağrı tercümanlığı da yapabilen kulaklık kutusu ile birlikte toplamda 58 saate kadar kullanılabiliyor. Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli 41$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Realme Neo8 ile birlikte alındığında ise 30$ civarına düşüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turknet mi türk telekom mu arabayı şeritte tutamıyorum kombi basıncı haftada bir düşüyor vodafone internet ayarları bisiklet önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum