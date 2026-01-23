Realme Buds Air 8 derin deniz sessizliği ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bütçesini düşünen tüketiciler için bu hafta yeni bir lansman düzenleyen Realme markası iki iddialı ürününü piyasaya sürdü. Realme Neo8 akıllı telefon modeli yanında Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli de tanıtıldı.

Realme Buds Air 8 özellikleri ve fiyatı

Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm ve 6mm çift dinamik sürücüye sahip. Hi-Res Audio Wireless ve LHDC 5.0 kodeği ile detaylı ve katmanlı ses üretebiliyor. Oyuncular için 45ms gecikme süresi de oldukça başarılı.

Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor 1 hf. önce eklendi

Aktif gürültü engelleme özelliği 5000Hz frekansına kadar çalışarak 55 desibele kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Derin deniz olarak tanımlanan bu özellik düşük ve orta frekanslarda daha efektif çalışıyor. Her parçada 3 mikrofon görüşme esnasında en berrak ses kalitesini sağlıyor.

Yapay zekâ destekli olarak gerçek zamanlı çeviri ve çağrı tercümanlığı da yapabilen kulaklık kutusu ile birlikte toplamda 58 saate kadar kullanılabiliyor. Realme Buds Air 8 tam kablosuz kulaklık modeli 41$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Realme Neo8 ile birlikte alındığında ise 30$ civarına düşüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme Buds Air 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: