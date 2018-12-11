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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı

OnePlus 6T McLaren Edition beklenildiği gibi İngiltere'de düzenlenen özel bir etkinlikte duyuruldu. 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon yeni bir hızlı şarj teknolojisi ile geliyor.
5 ay
5,1b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus geçtiğimiz günlerde İngiliz süper otomobil markası McLaren ile bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. İki dev şirket arasındaki işbirliği bugün meyvesini verdi. Merakla beklenen OnePlus 6T McLaren Edition, otomobil üreticisinin Woking'deki genel merkezinde düzenlenen etkinlikte resmen duyuruldu.
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Karşımızda farklı tasarım ve yükseltilmiş özelliklere sahip bir OnePlus 6T varyantı duruyor. Telefonun yan ve alt kenarının etrafında McLaren'in tema rengi "Papaya Turuncusu" kendini gösterirken üst kısımlara doğru bu detayın siyaha büründüğünü görüyoruz.
Akıllı telefonun cam arka panelinin altında karbon fiber benzeri bir desen tercih edilmiş. Ayrıca bu kısımda McLaren logosuna yer verilmiş olması da dikkat çekiyor. Telefonun özellikleri büyük ölçüde mevcut OnePlus 6T ile aynı. Yani 6.41 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, çift arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor. En önemli farkı yeni bir hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış olması.

OnePlus 6T McLaren Edition'ın fiyatı da açıklandı

Çinli şirket tarafından Warp Charge 30 olarak adlandırılan bu yeni teknolojinin, sadece 20 dakikalık bir şarjla tam gün yetecek kadar pil ömrü sağlayabildiği iddia ediliyor. Ayrıca OnePlus 6T'de bulunan Dash Charge'dan yüzde 38 daha hızlı olduğu belirtildi. Akıllı telefonun kutusundan 30W Warp şarj cihazı da çıkıyor.
OnePlus 6T McLaren Edition modelinin ABD fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefon Avrupa'da ise 699 euro fiyat etiketi ile satılacak. Cihazın 13 Aralık'ta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika satışa sunulacağı belirtildi. Daha sonra ise Hindistan, Çin ve Kuzey Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6t_mclaren_edition_brings_30w_warp_charge_10gb_of_ram-news-34647.php Yorum Yaz
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getaway 5 ay
10 numara telefon yapıyor adamlar
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Emre.isikgoz 5 ay
:D
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mbsahan 5 ay
6T nin ingilizce telafuzu gayet basarili 😂😂😂
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WmGMD 5 ay
Direk 700*5,40 olarak gelirse düşünülürdü. Oneplus hiç sevmem ama bu cihaz hoşuma gitti.
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SEO-Uzmanı 5 ay
valla yapabiliyorlarsa
-0- tüketimli ram teknolojisine geçildiği anda
cep telefonu 100 kat hızlanır !
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Ekrem71.5 5 ay
10 Gb yetmez 20 gb ram'li isteriz.
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deoks 5 ay
Arabasını alamayanlara teselli ikramiyesi :D
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Heimdall.. 5 ay
''Karbon Fiber'' benzeri değil direk olarak karbon fiber malzeme kullanmışlar arka kısımda çok da güzel olmuş ..
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shkoksal 5 ay
Cihaz ve kutu içeriği harika görünüyor. Papaya muhteşem bir renk. Şarj işinde Çinliler ciddi anlamda ilerleme kaydettiler. One Plus ise çıtayı bir adım daha yukarı çıkarmış gözüküyor.
Kutusundan hızlı şarj adaptörü ve kablosu çıkmayan firmalar da kendinden utansın bu çağdışı kârlılık meraklarından dolayı...
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