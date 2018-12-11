10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı

OnePlus geçtiğimiz günlerde İngiliz süper otomobil markası McLaren ile bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. İki dev şirket arasındaki işbirliği bugün meyvesini verdi. Merakla beklenen OnePlus 6T McLaren Edition, otomobil üreticisinin Woking'deki genel merkezinde düzenlenen etkinlikte resmen duyuruldu.

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Karşımızda farklı tasarım ve yükseltilmiş özelliklere sahip bir OnePlus 6T varyantı duruyor. Telefonun yan ve alt kenarının etrafında McLaren'in tema rengi "Papaya Turuncusu" kendini gösterirken üst kısımlara doğru bu detayın siyaha büründüğünü görüyoruz.

Akıllı telefonun cam arka panelinin altında karbon fiber benzeri bir desen tercih edilmiş. Ayrıca bu kısımda McLaren logosuna yer verilmiş olması da dikkat çekiyor. Telefonun özellikleri büyük ölçüde mevcut OnePlus 6T ile aynı. Yani 6.41 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, çift arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor. En önemli farkı yeni bir hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış olması.

OnePlus 6T McLaren Edition'ın fiyatı da açıklandı

Çinli şirket tarafından Warp Charge 30 olarak adlandırılan bu yeni teknolojinin, sadece 20 dakikalık bir şarjla tam gün yetecek kadar pil ömrü sağlayabildiği iddia ediliyor. Ayrıca OnePlus 6T'de bulunan Dash Charge'dan yüzde 38 daha hızlı olduğu belirtildi. Akıllı telefonun kutusundan 30W Warp şarj cihazı da çıkıyor.

OnePlus 6T McLaren Edition modelinin ABD fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefon Avrupa'da ise 699 euro fiyat etiketi ile satılacak. Cihazın 13 Aralık'ta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika satışa sunulacağı belirtildi. Daha sonra ise Hindistan, Çin ve Kuzey Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6t_mclaren_edition_brings_30w_warp_charge_10gb_of_ram-news-34647.php