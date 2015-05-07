Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10 çekirdekli Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak

4 yıl
3,5b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
10 çekirdekli Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak

Mediatek'in yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı ve 10 çekirdek ile sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanan yeni yongaseti Helio X20 detaylanmaya devam ediyor. Firma farklı sunumlarla yeni yongasetini tanıtmaya başladı. 

MT6797 adındaki yongaseti sektörde ilk kez üçlü küme sistemini getiriyor. 2.5GHz saat hızında çalışan iki adet Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, orta ölçekli ve daha az yüklerde 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ile 1.4GHz saat hızında çalışan diğer 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri de big.LITTLE formunda çalışmaya başlıyor. 

Oldukça ilginç bir çalışma sistemine sahip olan yongasetinin en dikkat çekici yönü şüphesiz Mali-T880 grafik birimi olacak. Şu an herhangi bir yongasetinde yer almayan grafik birimi ile MediaTek elini çabuk tutarsa yine bir ilke imza atabilir. 

Mali-T880 grafik birimi Mali-T760 grafik birimine göre 1.8 kat daha fazla performans sunuyor ve enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltıyor. Yerleşik olarak 10-bit YUV desteği sunan grafik birimi, ARM'ın 8 çekirdekli Mali-V550 video işlemcisi ve Mali-DP550 ekran işlemcisi ile birlikte 120kare/saniye hızında 4K çözünürlüklere imkan tanıyor. 

Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi 700MHz saat hızında çalışacak ve 4 işlem birimine sahip olacak. Bu haliyle Helio X20 en güçlü yongasetlerinden birisi olma yolunda ilerliyor ve Snapdragon 810 yongasetini de geride bırakması muhtemel. 

Helio X20 bununla birlikte bazı kırpmalara uğramış ve rekabet konusunda da bunun etkisini hissedebilir. Zira çift kanal LPDDR3 RAM desteği sunan yongaseti en fazla 933MHz hızlarına imkan tanıyor. Ayrıca en fazla 2K ekranların kullanılabileceği yongaseti 30 kare/saniye hızında 4K video çekimine izin veriyor. 

Yine bir ekstra olarak 25MP çözünürlükte kamera sensörleri ile süper yavaş çekim ve 3 boyutlu resimler için Native3D 2.0 standardına da destek mevcut. Yongaseti 20nm fabrikasyon süreci ile yaz aylarında hacimli üretime başlayacak. 

MediaTek'in üst seviye için iddialı bir çalışma ortaya koyduğu görülüyor. Burada maliyet konusu da önemli bir faktör teşkil edecek zira firma hep uygun maliyetli yongasetleri sağlıyordu. Uygun bir fiyata Helio X20 yongasetli mobil cihazlar büyük ilgi görecektir.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-10-core-CPU---MT6797-SoC-fully-detailed-mass-production-to-begin-this-Summer_id69013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Exynos(samsung), qualcom, mediatek-helio ve kirin(huawei) adlı dünyanın önde gelen işlemci üreticileri yeni nesil akıllı telefonlarda git gide artan çekirdek sayılarından dolayı önümüzdeki dönemde kortex çekirdekleri başta olmak üzere tüm özelleştirilmiş ve standart tasarımlı çekirdeklerin kiloyla tedarik edileceğini açıkladı. Şuan için kortex çekirdekleri hariç krait ve diğer çekirdeklerin kilosunun ne kadara geleceği hakkında bir bilgi yok. Kortex çekirdeklerinin ise A53 serisinin kilosu 7$, A57'nin kilosunun 9$ A72 çekirdeklerinin ise kilosunun 11$ olacağı bildirildi.
Not:Android çöplüğe dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Exynos(samsung), qualcom, mediatek-helio ve kirin(huawei) adlı dünyanın önde gelen işlemci üreticileri yeni nesil akıllı telefonlarda git gide artan çekirdek sayılarından dolayı önümüzdeki dönemde kortex çekirdekleri başta olmak üzere tüm özelleştirilmiş ve standart tasarımlı çekirdeklerin kiloyla tedarik edileceğini açıkladı. Şuan için kortex çekirdekleri hariç krait ve diğer çekirdeklerin kilosunun ne kadara geleceği hakkında bir bilgi yok. Kortex çekirdeklerinin ise A53 serisinin kilosu 7$, A57'nin kilosunun 9$ A72 çekirdeklerinin ise kilosunun 11$ olacağı bildirildi.
Not:Android çöplüğe dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 4 yıl
10 yetmez ya.20-30 olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 4 yıl
Mediatek Helio serisi ile yükselişe geçecek gibi duruyor. Hali hazırda bulınan devicespecifications.com/... gayet güzel bir telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 4 yıl
saten sarji yiyen gpu genel isleme 1.4 ghz4cekrdekte yeter bnce iyi fp olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Keşke s6'da da Mali t880 kullanılsaydı:(
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Keşke s6'da da Mali t880 kullanılsaydı:(
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


o değilde s5 plus bile s6 ve s6edge yi geçmiş.. hatta tokatlamış 2 kat farkla. s6 ne öyle? 2500 para ver 6fps hakaret gibi. s810 ısınıyor filan diyorlar ama 18fps yi yapıştırmış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 4 yıl
dd3 gpu nun performansını sınırlayacaktır ama.. bari mhz daha yüksek olsaydı.. onun dışında gayet iyi duruyor ve sınırlandırmaya tabi giderler hepsini bi anda kimse sunmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
Samsung genelde 6 çekirdek kullanır grafik birimini S6da 8 kullandı bunda ise 4.Yeni Exynos muhtemelen 6 çekirdek mali kullancak bundan daha iyi olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Erken piyasaya çıkarsa iyi iş yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 4 yıl
ddr4 ve 14nm eksikleri hariç canavar gibi olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, helio x20 ve mediatek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi 4 yıl Asus 500 milyon anakart sattı; Geçmişten günümüze ülkemizde Asus 4 yıl Intel Iris ve Iris Pro hakkında her şey inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim