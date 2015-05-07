10 çekirdekli Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak

Mediatek'in yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı ve 10 çekirdek ile sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanan yeni yongaseti Helio X20 detaylanmaya devam ediyor. Firma farklı sunumlarla yeni yongasetini tanıtmaya başladı.





MT6797 adındaki yongaseti sektörde ilk kez üçlü küme sistemini getiriyor. 2.5GHz saat hızında çalışan iki adet Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, orta ölçekli ve daha az yüklerde 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ile 1.4GHz saat hızında çalışan diğer 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri de big.LITTLE formunda çalışmaya başlıyor.





Oldukça ilginç bir çalışma sistemine sahip olan yongasetinin en dikkat çekici yönü şüphesiz Mali-T880 grafik birimi olacak. Şu an herhangi bir yongasetinde yer almayan grafik birimi ile MediaTek elini çabuk tutarsa yine bir ilke imza atabilir.





Mali-T880 grafik birimi Mali-T760 grafik birimine göre 1.8 kat daha fazla performans sunuyor ve enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltıyor. Yerleşik olarak 10-bit YUV desteği sunan grafik birimi, ARM'ın 8 çekirdekli Mali-V550 video işlemcisi ve Mali-DP550 ekran işlemcisi ile birlikte 120kare/saniye hızında 4K çözünürlüklere imkan tanıyor.





Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi 700MHz saat hızında çalışacak ve 4 işlem birimine sahip olacak. Bu haliyle Helio X20 en güçlü yongasetlerinden birisi olma yolunda ilerliyor ve Snapdragon 810 yongasetini de geride bırakması muhtemel.





Helio X20 bununla birlikte bazı kırpmalara uğramış ve rekabet konusunda da bunun etkisini hissedebilir. Zira çift kanal LPDDR3 RAM desteği sunan yongaseti en fazla 933MHz hızlarına imkan tanıyor. Ayrıca en fazla 2K ekranların kullanılabileceği yongaseti 30 kare/saniye hızında 4K video çekimine izin veriyor.





Yine bir ekstra olarak 25MP çözünürlükte kamera sensörleri ile süper yavaş çekim ve 3 boyutlu resimler için Native3D 2.0 standardına da destek mevcut. Yongaseti 20nm fabrikasyon süreci ile yaz aylarında hacimli üretime başlayacak.





MediaTek'in üst seviye için iddialı bir çalışma ortaya koyduğu görülüyor. Burada maliyet konusu da önemli bir faktör teşkil edecek zira firma hep uygun maliyetli yongasetleri sağlıyordu. Uygun bir fiyata Helio X20 yongasetli mobil cihazlar büyük ilgi görecektir.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-10-core-CPU---MT6797-SoC-fully-detailed-mass-production-to-begin-this-Summer_id69013