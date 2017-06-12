10 çekirdekli Lenovo akıllı telefon Geekbench’te ortaya çıktı

Geekbench, “Lenovo XT1902-03” model ismine sahip olan yeni bir akıllı telefonun özelliklerini ortaya çıkardı. “XT” ekini taşıyan modeller genelde akıllı telefonun Motorola’ya ait olduğunu işaret ediyor. Bu nedenle özelliklerini gördüğümüz cihazın son zamanlarda gündemde dolaşan ve Moto M’in yeni modeli olan telefon olabileceği düşünülüyor.

10 çekirdekli Helio P20 MediaTek MT6797 chipset kullanan akıllı telefonun, Geekbench testine göre tüm çekirdekleri 1.85 GHz clook hızına sahip. Bunun yanı sıra cihazın 4 GB RAM kullandığı ve Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalıştığı da Geekbench sonucunda görülüyor. Moto M, 8 çekirdekli MediaTek Helio P15’ten güç alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorola Moto C’yi satışa sundu ve Moto Z2 Play’i tanıttı, bunlara ek olarak ayın 21’inde yeni bir cihazın daha tanıtılması bekleniyor. Ayrıca ayın 17’sinde 5000 mAh batarya kapasiteli Moto E4 Plus’ın da tanıtılma ihtimali mevcut.

Test sonuçları Moto M’den çok daha iyi

Tek çekirdek testinden 1163, çoklu çekirdek testinden ise 4836 alan Lenovo XT1902-03, puan olarak Moto M’in çok ilerisinde. Akıllı telefon tek çekirdek testinden 741, çoklu çekirdek testinden ise 2487 puan almıştı.

http://www.phonearena.com/news/Possible-Moto-M-sequel-loaded-with-deca-core-chip-appears-on-Geekbech_id94908