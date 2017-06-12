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10 çekirdekli Lenovo akıllı telefon Geekbench’te ortaya çıktı

Lenovo XT1902-03 olarak isimlendirilmiş bir akıllı telefonun özellikleri Geekbench’te göründü. Akıllı telefon 10 çekirdekli ve 1.85 GHz hızlı Helio P20 MediaTek MT6797 chipset kullanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
16
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Geekbench, “Lenovo XT1902-03” model ismine sahip olan yeni bir akıllı telefonun özelliklerini ortaya çıkardı. “XT” ekini taşıyan modeller genelde akıllı telefonun Motorola’ya ait olduğunu işaret ediyor. Bu nedenle özelliklerini gördüğümüz cihazın son zamanlarda gündemde dolaşan ve Moto M’in yeni modeli olan telefon olabileceği düşünülüyor.

10 çekirdekli Helio P20 MediaTek MT6797 chipset kullanan akıllı telefonun, Geekbench testine göre tüm çekirdekleri 1.85 GHz clook hızına sahip. Bunun yanı sıra cihazın 4 GB RAM kullandığı ve Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalıştığı da Geekbench sonucunda görülüyor. Moto M, 8 çekirdekli MediaTek Helio P15’ten güç alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorola Moto C’yi satışa sundu ve Moto Z2 Play’i tanıttı, bunlara ek olarak ayın 21’inde yeni bir cihazın daha tanıtılması bekleniyor. Ayrıca ayın 17’sinde 5000 mAh batarya kapasiteli Moto E4 Plus’ın da tanıtılma ihtimali mevcut.

Test sonuçları Moto M’den çok daha iyi

Tek çekirdek testinden 1163, çoklu çekirdek testinden ise 4836 alan Lenovo XT1902-03, puan olarak Moto M’in çok ilerisinde. Akıllı telefon tek çekirdek testinden 741, çoklu çekirdek testinden ise 2487 puan almıştı. 


http://www.phonearena.com/news/Possible-Moto-M-sequel-loaded-with-deca-core-chip-appears-on-Geekbech_id94908 Yorum Yaz
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Winston75 2 yıl en beğenilen
Moto M 'in resmini koyup da başka bir telefondan bahsetmek de ne demek oluyor? Kaynak ne? Kimsenin bişeyden haberi yok. Kafalar ıvır zıvırla doluyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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High Sierra 2 yıl
Cihaz Moto M'nin yeni versiyonu olacak büyük ihtimal.
Bazı arkadaşlar hala Mediatek'e Mt6580 zamanlarından kalma gözüyle bakıyor. Evet o zamanlar gerçekten kötü işlemciler üretmişti. Ancak fiyatına göre de gayet uygundu. LG, Blu ve Gionee ekmeğini yedi bu işlemci türevinin özellikle. Şimdi de Meizu, Elephone, LG ve Sony daimi müşterisi Mediatek'in.
Moto M, Moto G'nin ilk versiyonunda çizdiği başarı grafiğinin ikinci dönümü oldu. Yani eğer ilk serideki başarısını burada devam ettirmek istiyorsa hiçbir şekilde ilk nesilde koyduğu özelliklerden de feragat etmemesi gerekir Lenovo'nun.
64 GB dahili depolama metal kasa Type C ve 4 GB RAM o zamanın giriş orta seviye cihazlarına göre aşırı lükstü. Demek iyi bir fiyatlandırma ile satmayacağı düşünülen orta seviye cihazlar da satıyormuş.
Ve cihaz büyük ihtimal Helio P20 taşıyor. Orijinal sürümde P10 vardı. Şahsen Lenovo'nun revize olmadığı sürece sorunlu X20 kullanacağını sanmıyorum. Galiba şu an da Sony ve Meizu dışında büyük bir talep söz konusu değil P20'ye.
Ayrıca şu an S435 veya S660 gibi başarılı orta segment işlemciler çıkıyorsa hepsinin sebebi Mediatek'tir. Yoksa Qualcomm'a kalsa S400'ü 5. kere revize eder "Ne gerek var çok çekirdeğe alın size 4 hatta 2+2 daha iyi pil süresi görürsünüz." derdi.
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boyka06 2 yıl High Sierra
Mt6580 aslında hiç fena işlemci değildi performansına göre aynısını şimdi mt6737 adıyla sadece 64 bit farkıyla çıkarmış..
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beyazsoy 2 yıl
Haber yanlış helio p20 8 çekirdekli yahuu ))) muhtemelen metiatekin x 30-20 serisinin bir işlemcisi ama telefon fazla ısınmasın yada ortaya çıkmasın diye hızını düşürmüsler
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Kabus87 2 yıl
Lenovo haberinde Motorola Görseli iyiymiş.
Snapdragonla gelseymiş daha iyi olurmuş...
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By Doğu 2 yıl Kabus87
Belki de Motorola yi Lenovo satın aldığı içindir
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kadirirdem 2 yıl
Ben hala MTK işlemcili bir cihaz alma taraftarı değilim.
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odeon99 2 yıl
Gene iyi
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aceleciburak 2 yıl
haberin kaynağında hata var Helio P20 SoC 8 CortexA53 çekrdeğine sahiptir ve MT6757 diye geçer oysa habaerde konu edilen MT6797 ise Helio x20 nin chipset ismidir.
Mediatek dünyasında 10 çekirdekli 2 seri işlemci bulunur Helio x20 ailesi (MT6797 x23/x25/x27) ve x30 serisi (MT6799) haberi aktarırken ve yorumlarken kaynakta geçen içeriği mutlaka süzgeçten geçirelim.
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cosica 2 yıl
hâlâ Moto G5 ve Plus piyasada yok. üstelik Lenovo Face sayfasında satışta diye paylaşım var.
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Winston75 2 yıl en beğenilen
Moto M 'in resmini koyup da başka bir telefondan bahsetmek de ne demek oluyor? Kaynak ne? Kimsenin bişeyden haberi yok. Kafalar ıvır zıvırla doluyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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aceleciburak 2 yıl Winston75
phonearena.com/...
Kaynak sorunlu zaten kaynak bile Helio P20 yi bilmiyor Mediatek SoC çözümlerini karıştırmış durumda kaynağın sözde bahsettiği 10 çekirdek işlemci normalde Helio x20 ama P20 diye saçmalamış durumda.
bu tarz paylaşımlar çoğaldı benim araştırdığım kadarı ile Qualcomm çözümlerine oranla Özellikle Helio X20 serisi aşırı geri kaldı öyle ki Helio x20 nin geliştirici kartı bile Android 6.0 ( 6.0.1 bile değil ilk bol hatalı 6.0 ) uyumlu Mediatek Linux Kernel 4.7/4.8/4.9 sürümlerinden birini Helio x20 ve x30 serisi için derleme yapıyor bu şekilde Android 7.1.x ve Android 8.0 sürümlerine geçiş hazırlanıyor. bu açıdan geliştirme çalışmalarında bu tarz paylaşımları yeni habermiş gibi lanse edilmesine sebep oluyor.
geçende Mediatek yakınmış helio x30 için talep yok diye hiç bir üreticiden e haliyle olmaz sen 10 çekirdekli güçlü işlemci yapıyorsun ama kernel uyumu yok 1.5 sene geçmiş daha önceki helio x20 serisine bile Android 7.1.x sürümü verememişsin birde 10 nm de helio x30 yaptım kimse bakmıyor diyorsun garip bu Mediatek.
hatta piyasa bazında bakarsak Qualcomm ve Mediatek çözümleri mevcut Samsung Exynos un kendi cıhazları dışında kullanamama durumu Mediatek i en büyük 2. SoC çözümü yapıyor bütün Smart TV ler ki LG/Sony/Philips/Xiaomi bizde de Vestel Arçelik MT nin TV lere özelleştirdiği işlemciler kullanırken neredeyse TV tarafında rakipsiz iken Mobil cihaz dünyasında yavaş hareket etmesinden dolayı garip bir aksak yönü var Mediatek firmasının
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smart1978 2 yıl
Gundelik kullanim genelde tek cekirdek performansi belirler. Bu konuda yillardir Apple IOS cihazlari ondedir .
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