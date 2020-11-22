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    Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak

    Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yapıldı.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak
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    Yıllardır sinemalarda izlediğimiz Marvel evreni bildiğiniz gibi yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemde de birçok yeni karakter ile tanışacağız. Ayrıca eski karakterlerden serisi devam edenler de olacak. Bu devam eden serilerden birisi de Thor.

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    Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder için çalışmalar yakın zamanda Avustralya'da başlayacak. Filmde bizleri birçok sürprizin beklediğini biliyorduk ancak geçtiğimiz gün The Hollywood Reporter'ın yaptığı habere göre beklediğimizden çok daha fazla sürpriz olacak.

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre Thor'un yeni filmi Avengers 5 havasında geçecekmiş. Filmde şu ana kadar açıklanandan çok daha fazla karakterin olacağı söyleniyor. Daha önce Chris Pratt'in Star Lord rolü ile bu filmde olacağı onaylanmıştı. Vin Diesel'ın Groot rolü ile filmde bulunacağı da tahmin ediliyor ancak bu iki isim dışında şu anada kadar ekstra bir karakter konuşulmuyor ve büyük ihtimalle filme gidene kadar da hangi karakterlerin olacağını öğrenemeyeceğiz.

    Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson ve Chris Pratt. Filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapacak. Filmin vizyon tarihi ise 11 Şubat 2022. Filmin çekimlerinin yakın bir zamanda Avustralya'da başlaması bekleniyor.



    https://screenrant.com/thor-4-avengers-5-style-large-cast/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    pastadanadam 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu saatten sonra beni Tom Holland'lı, Andrew Garfield'lı, Tobey Maguire'lı ve Doctor Strange'li bir Spider-Man Multiverse filmi gaza getirir. Thor falan kurtarmaz.
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