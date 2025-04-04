A101 marketler Aukey üçlü kablosuz şarj standı satıyor

3 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri
3 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Aukey markasına ait şarj aksesuarları yer alıyor. Kablolu hızlı şarj arayanlar için 40W+30W+10W+10W olmak üzere 100W toplam enerji çıkışı verebilen, 1 adet USB Tip-A ve 3 adet USB Tip-C portu olan duvar adaptörü 2699TL.
5W-15W arasında kablosuz şarj çıkışı verebilen, iPhone, Apple Watch ve AirPods kutusunu aynı anda şarj edebilen aksesuar da 4999TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Apple’ın 20W duvar tipi şarj adaptörü de 679TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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