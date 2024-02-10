ŞOK marketler Slazenger marka egzersiz aletleri satacak

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi döneminde evlere kapanan sayısız insan için iç mekânda spor yapmak önemli hale geldi. Bunun sonucunda da egzersiz aletlerine olan ilgi de arttı. ŞOK marketler farklı egzersiz aletleri satışa sunuyor.

10 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

10 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Slazenger markasına ait egzersiz aletleri var. LED ekran ve uzaktan kumanda yanında mobil uygulaması olan Run On katlanır koşu bandı 9490TL. Daha ince yapıda Walk On koşu bandı ise 7490TL.

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LCD ekranlı ve 8 kademeli zorluk seviyesi olan dirençli egzersiz küreği 10990TL iken nabız ölçebilen dikey bisiklet 5490TL ve manyetik eliptik bisiklet de 6990TL fiyat etiketine sahip. Mobil uygulaması olmayan FOX fitness aletleri de yine benzer fiyat etiketlerine sahip.

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10 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var?