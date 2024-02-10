ŞOK marketler Slazenger marka egzersiz aletleri satacak

10 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
10 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Slazenger markasına ait egzersiz aletleri var. LED ekran ve uzaktan kumanda yanında mobil uygulaması olan Run On katlanır koşu bandı 9490TL. Daha ince yapıda Walk On koşu bandı ise 7490TL.
LCD ekranlı ve 8 kademeli zorluk seviyesi olan dirençli egzersiz küreği 10990TL iken nabız ölçebilen dikey bisiklet 5490TL ve manyetik eliptik bisiklet de 6990TL fiyat etiketine sahip. Mobil uygulaması olmayan FOX fitness aletleri de yine benzer fiyat etiketlerine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.