A101 marketlerde Galaxy S23, Galaxy S23 FE ve Xiaomi Book S tablet var

1 Şubat 2024 A101 aktüel teknoloji ürünleri
1 Şubat 2024 A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar var. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 depolama, 3900mAH batarya, 50MP üçlü arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy S23 modeli 29499TL.
6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2200 yonga seti, 8GB LPDDR5 RAM, 256GB depolama, 4500mAh batarya, 50MP üçlü kamera, 10MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy S23 FE ise 23199TL. Samsung Galaxy Buds 2 ise 1699TL.
Xiaomi markasına ait Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti, 12.4 inçlik ekran, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Book S Windows 11 tablet modeli 14999TL. Xiaomi TV Box 4K 2. Nesil akıllı televizyon 1799TL iken, 16 güne kadar kullanılabilen Xiaomi Mi Watch akıllı saat modeli 1849TL ve Xiaomi Buds 3T Pro gürültü engellemeli kulaklık da 1249TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.