A101 marketlerde Galaxy S23, Galaxy S23 FE ve Xiaomi Book S tablet var

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin internet mağazası üzerinde başlayan yani kampanya ile Samsung akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara Xiaomi tabletlerden akıllı saatlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

1 Şubat 2024 A101 aktüel teknoloji ürünleri

1 Şubat 2024 A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar var. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 depolama, 3900mAH batarya, 50MP üçlü arka kamera, 12MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy S23 modeli 29499TL.

A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2200 yonga seti, 8GB LPDDR5 RAM, 256GB depolama, 4500mAh batarya, 50MP üçlü kamera, 10MP ön kamera gibi özellikleri olan Galaxy S23 FE ise 23199TL. Samsung Galaxy Buds 2 ise 1699TL.

Xiaomi markasına ait Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti, 12.4 inçlik ekran, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Book S Windows 11 tablet modeli 14999TL. Xiaomi TV Box 4K 2. Nesil akıllı televizyon 1799TL iken, 16 güne kadar kullanılabilen Xiaomi Mi Watch akıllı saat modeli 1849TL ve Xiaomi Buds 3T Pro gürültü engellemeli kulaklık da 1249TL.

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1 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğunda neler var?