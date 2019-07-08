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%100 elektrikli offroad araçlarının rekabet edeceği yepyeni bir yarış serisi geliyor

Formula E'nin offroad versiyonu olarak görülen yeni yarış serisinin ismi Extreme E. 2021 yılında başlaması planlanan Extreme E Şampiyonası'nda bugün tanıtılan Odyssey 21 gibi araçlar yarışacak.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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%100 elektrikli offroad araçlarının rekabet edeceği yepyeni bir yarış serisi geliyor
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%100 elektrikli yarış otomobillerinin kıyasıya rekabetine sahne olan Formula E’nin offroad versiyonu olarak nitelendirilen yeni bir yarış serisi geliyor. Söz konusu yarış serisinde özel yapım elektrikli SUV modellerinin dünyanın en zorlu rotalarındaki rekabetine tanık olacağız.

Extreme E adı verilen şampiyonanın tanıtımı Goodwood Hız Festivali’nde Odyssey 21 isimli prototip araçla birlikte yapıldı. Odyssey 21, Extreme E’de yarışacak araçların bir ön gösterimi olarak Goodwood tepesini tırmandı. Yapılan açıklamada araçtaki şasinin Spark Racing Technology, batarya paketinin ise Williams Advanced Engineering tarafından geliştirildiği belirtildi. Extreme E’de yarışacak takımların bu şasi ve bataryayı kullanmak zorunda olduğu, diğer alanlarda (motor ve gövde gibi) özelleştirme yapabileceği ifade edildi.

Gelelim Odyssey 21’in açıklanan özelliklerine. Niyobyum takviyeli çelik alaşım şasi üzerine oturtulan araç, yükseltilmiş süspansiyonu ve Continental imzalı offroad lastikleriyle dikkat çekiyor. 4.3 metre uzunluğa, 1.8 metre yüksekliğe ve 2.2 metre genişliğe sahip olan aracın ağırlığı da 1,632 kilogram. Yani bir Formula E aracının neredeyse iki katı ağırlığa sahip. Henüz bir prototip olan Odyssey 21’in kaputu altında 550 beygir güç üreten elektrik motoru kullanılıyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor.

Extreme E Şampiyonası için prototip testlerinin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Spark Racing Technology’nin önümüzdeki Mart ayında 12 araç teslim etmesiyle birlikte de grup testlerine başlanacak. Extreme E yarış serisinin 2021 yılında başlayacağı da gelen bilgiler arasında.


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