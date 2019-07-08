Jaguar, XJ Sedan modelinin elektrikli versiyonunu üreteceğini açıkladı

İngiltere merkezli otomotiv şirketi Jaguar da artık elektrikli araç modellerini genişletme kararı aldı. Şirket İngiltere, Bromwich'de yer alan tesislerinde bir dizi yeni elektrikli araç üreteceğini açıkladı. 2020 yılından itibaren tüm Jaguar ve Land Rover modelleri için elektrikli seçeneği sunmayı taahhüt eden Jaguar'ın ilk araçlarından biri ise XJ Sedan'ın elektrikli versiyonu olacak.

Jaguar I-PACE SUV tasarım ekibi geliştirecek

Şirketin en lüks modellerinden biri olan ve üst düzey politikacılar tarafından da tercih edilen Jaguar XJ Sedan'ın elektrikli versiyonu, Jaguar I-PACE SUV modelini geliştiren aynı uzman tasarımcı ekibi ve ürün geliştirme uzmanları tarafından tasarlanacak. Aynı zamanda XJ Sedan modelinin diğer versiyonlarının üretiminin devam edeceğini de belirtelim.

https://media.jaguarlandrover.com/news/2019/07/jaguar-land-rover-accelerates-electrification

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Jaguar şirketinin CEO'sukonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Hareketliliğin geleceği elektrik ve vizyon sahibi bir İngiliz şirketi olarak, İngiltere'de yeni nesil sıfır emisyonlu araçlarımızı üretmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı. Jaguar XJ Sedan modelininne olacağı konusunda bir bilgi ise henüz açıklanmış değil.