Kim Nerede?
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar, XJ Sedan modelinin elektrikli versiyonunu üreteceğini açıkladı

Dev otomotiv şirketi Jaguar, tümüyle elektrikli araç modelleri üreteceğini açıkladı. Şirket bu planın ilk araçlarından birinin ise amiral gemisi modellerinden XJ Sedan olacağını duyurdu.
17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
843
2
1
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İngiltere merkezli otomotiv şirketi Jaguar da artık elektrikli araç modellerini genişletme kararı aldı. Şirket İngiltere, Bromwich'de yer alan tesislerinde bir dizi yeni elektrikli araç üreteceğini açıkladı. 2020 yılından itibaren tüm Jaguar ve Land Rover modelleri için elektrikli seçeneği sunmayı taahhüt eden Jaguar'ın ilk araçlarından biri ise XJ Sedan'ın elektrikli versiyonu olacak.

Jaguar I-PACE SUV tasarım ekibi geliştirecek

Şirketin en lüks modellerinden biri olan ve üst düzey politikacılar tarafından da tercih edilen Jaguar XJ Sedan'ın elektrikli versiyonu, Jaguar I-PACE SUV modelini geliştiren aynı uzman tasarımcı ekibi ve ürün geliştirme uzmanları tarafından tasarlanacak. Aynı zamanda XJ Sedan modelinin diğer versiyonlarının üretiminin devam edeceğini de belirtelim.
Jaguar şirketinin CEO'su Ralf Speth konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Hareketliliğin geleceği elektrik ve vizyon sahibi bir İngiliz şirketi olarak, İngiltere'de yeni nesil sıfır emisyonlu araçlarımızı üretmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı. Jaguar XJ Sedan modelinin fiyat etiketinin ne olacağı konusunda bir bilgi ise henüz açıklanmış değil.

https://media.jaguarlandrover.com/news/2019/07/jaguar-land-rover-accelerates-electrification Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uykuadam 16 sa.
bu ülkede yerli otomobil ilkel yapmayacağız diyen bir
cumhurbaşkanı adayı vardı
ne oldu acaba?
bu haberleri görüyormu acaba?
allahtan seçilmedi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 sa. 0.5ms tepki süresi sunan AOC Agon oyuncu monitörleri satışa çıkıyor 6 sa. Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor 8 sa. Microsoft’un Stranger Things kampanyası başladı 8 sa. WeTransfer, Türk fotoğrafçı Nadir Buçan'ın eşsiz doğa fotoğraflarını paylaştı 9 sa. Honor 8X, 15 milyon satış adedini geride bıraktı 9 sa. AMD Ryzen 9 3900X özellikleri ve fiyatı 10 sa. Goodwood Hız Festivali 2019'da boy gösteren en çılgın araçlar [Galeri] 10 sa. Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak 11 sa. Pixel 4 XL'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 11 sa. Sikke Coin ekibine operasyon 12 sa. Vivo'nun yeni telefonu görselleri ve teknik özellikleri ile karşımızda 12 sa. %100 elektrikli offroad araçlarının rekabet edeceği yepyeni bir yarış serisi geliyor 13 sa. İlk kez bir uçak pilot müdahalesi olmadan kendi başına indi 13 sa. Daredevil kod adı Nokia 5.2’ye işaret ediyor olabilir 14 sa. HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı 14 sa. Polarize ışık, OLED ekranların daha az pil tüketmesini sağlayabilir 15 sa. Optik medya üreticisi Verbatim satıldı 15 sa. Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem 16 sa. Micron, 3D QLC NAND üretimini neredeyse ikiye katladı 16 sa. iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN Jaguar, XJ Sedan modelinin elektrikli versiyonunu üreteceğini açıkladı Sonraki Huawei'nin kurucusu, kullanıcı gizliliği konusunda Apple'ı örnek aldıklarını söyledi 18 sa. NASA, Dragonfly keşif uydusunu geliştirmek için HoloLens kullanıyor 18 sa. Gran Turismo'nun yeni oyununda PlayStation VR desteği de olacak 19 sa. Boeing 737 Max uçaklarda şimdi de otomatik pilot sorunu ortaya çıktı 1 gün Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 1 gün NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu 1 gün Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 1 gün Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 1 gün Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 1 gün 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 1 gün Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 1 gün Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 1 gün Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 1 gün Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 1 gün Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 1 gün MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 1 gün Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 1 gün Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 1 gün Binance buluşmaları bu kez Ankara’da Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İBB’nin kayıp aracı tatil yaparken bulundu!
DH Forum
Fortnite x Stranger Things Kostümleri Sızdırıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Konami: PES 2019'un PS Plus Oyunlarından Kaldırılmasında Bizi ...
Bölüm Sonu Canavarı
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim