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    1000 beygirlik Mullen Five RS, CES 2024'te tanıtıldı

    Kaliforniya merkezli bir elektrikli araç şirketi olan Mullen, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te performanslı crossover modeli Five RS'i görücüye çıkardı.       
    1000 beygirlik Mullen Five RS, CES 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çift elektrik motoruyla donatılan elektrikli crossover, toplamda 746 kW (1000 hp) maksimum güç ve 1151 Nm maksimum tork sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye civarında tamamlayan modelin son hızı da 322 km/s olarak açıklandı. Otomobilin bu hıza çıkabilmesinde aerodinamik tasarım ve Taycan stili iki vitesli şanzımanın etkisi büyük.

    Mullen Five RS, fotoğraflardan görebileceğiniz üzere arka uçtaki spoylere ek olarak büyük bir kanada sahip. Öndeki ve marşpiyel eklerindeki kanatçıkların da aerodinamik rol üstlendiği otomobilde gelen havayı ön kaput üzerindeki deliklerden aktaran hava kanalları da bulunuyor.

    Elbette böylesine güçlü bir otomobili durdurabilmek de oldukça önemli. Bu noktada devreye önde altı, arkada ise dört pistonlu Brembo frenler ve karbon seramik diskler giriyor. Önde 20 inç, arkada ise 21 inç yüksek performanslı lastiklerle donatılan modelin 100 km/s hızla seyir halindayken tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.

    1000 beygirlik Mullen Five RS, CES 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mullen Five RS'te 100 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Şirket, bu bataryanın performanslı modele 483 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayacağını belirtiyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan otomobil bu sayede hızlı şarjla 0'dan yüzde 80 doluma 20 dakikada ulaşabiliyor.

    İki büyük ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi, Persona adı verilen yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma teknolojisi ve seviye 2+ yarı otonom sürüş teknolojisi gibi pek çok özelliğe sahip olan Five RS'te nubuk ve Alcantara karışımı döşemeye sahip karbon fiber koltuklar kullanılmış. Kapı panellerinde de hafif malzemeler kullanıldığı belirtilen otomobil, 2300 kg boş ağırlığa sahip.

    Mullen, fuarda tanıttığı otomobilin üretimine 2025'in sonunda başlamayı ve 2026'nın ortalarında satışa sunmayı planlıyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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