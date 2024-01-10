1000 beygirlik Mullen Five RS, CES 2024'te tanıtıldı

Mullen Five RS, fotoğraflardan görebileceğiniz üzere arka uçtaki spoylere ek olarak büyük bir kanada sahip. Öndeki ve marşpiyel eklerindeki kanatçıkların da aerodinamik rol üstlendiği otomobilde gelen havayı ön kaput üzerindeki deliklerden aktaran hava kanalları da bulunuyor.
Elbette böylesine güçlü bir otomobili durdurabilmek de oldukça önemli. Bu noktada devreye önde altı, arkada ise dört pistonlu Brembo frenler ve karbon seramik diskler giriyor. Önde 20 inç, arkada ise 21 inç yüksek performanslı lastiklerle donatılan modelin 100 km/s hızla seyir halindayken tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.
İki büyük ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi, Persona adı verilen yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma teknolojisi ve seviye 2+ yarı otonom sürüş teknolojisi gibi pek çok özelliğe sahip olan Five RS'te nubuk ve Alcantara karışımı döşemeye sahip karbon fiber koltuklar kullanılmış. Kapı panellerinde de hafif malzemeler kullanıldığı belirtilen otomobil, 2300 kg boş ağırlığa sahip.
Mullen, fuarda tanıttığı otomobilin üretimine 2025'in sonunda başlamayı ve 2026'nın ortalarında satışa sunmayı planlıyor.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.