Tam Boyutta Gör Çift elektrik motoruyla donatılan elektrikli crossover, toplamda 746 kW (1000 hp) maksimum güç ve 1151 Nm maksimum tork sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye civarında tamamlayan modelin son hızı da 322 km/s olarak açıklandı. Otomobilin bu hıza çıkabilmesinde aerodinamik tasarım ve Taycan stili iki vitesli şanzımanın etkisi büyük.

Mullen Five RS, fotoğraflardan görebileceğiniz üzere arka uçtaki spoylere ek olarak büyük bir kanada sahip. Öndeki ve marşpiyel eklerindeki kanatçıkların da aerodinamik rol üstlendiği otomobilde gelen havayı ön kaput üzerindeki deliklerden aktaran hava kanalları da bulunuyor.

Elbette böylesine güçlü bir otomobili durdurabilmek de oldukça önemli. Bu noktada devreye önde altı, arkada ise dört pistonlu Brembo frenler ve karbon seramik diskler giriyor. Önde 20 inç, arkada ise 21 inç yüksek performanslı lastiklerle donatılan modelin 100 km/s hızla seyir halindayken tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Mullen Five RS'te 100 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Şirket, bu bataryanın performanslı modele 483 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayacağını belirtiyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan otomobil bu sayede hızlı şarjla 0'dan yüzde 80 doluma 20 dakikada ulaşabiliyor.

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İki büyük ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi, Persona adı verilen yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma teknolojisi ve seviye 2+ yarı otonom sürüş teknolojisi gibi pek çok özelliğe sahip olan Five RS'te nubuk ve Alcantara karışımı döşemeye sahip karbon fiber koltuklar kullanılmış. Kapı panellerinde de hafif malzemeler kullanıldığı belirtilen otomobil, 2300 kg boş ağırlığa sahip.

Mullen, fuarda tanıttığı otomobilin üretimine 2025'in sonunda başlamayı ve 2026'nın ortalarında satışa sunmayı planlıyor.

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1000 beygirlik Mullen Five RS, CES 2024'te tanıtıldı