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    Anlık Bildirim

    Android Auto artık aracınızın şarj durumunu gösterecek

    Android Auto ara yüzü yeni güncelleme ile birlikte elektrikli araçlarda batarya seviyesini kullanıcıya yansıtacak ve güzergah üzerindeki şarj noktalarını işaretleyecek.
    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin yaygın kullanıma geçmesi artık batarya durumu ile ilgili anlık bildirimleri de zorunlu kılıyor. Android Auto ara yüzü de bundan böyle sürücülerin şarj durumunu takip etmesini sağlayacak.

    Android Auto ve Google Haritalar iş birliği

    Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning araçları ile başlayacak pilot programda Google Haritalar artık aracınızın batarya durumunu size gösterecek ve navigasyon esnasında yolunuz üzerindeki şarj dolum istasyonlarını işaretleyecek.

    Sürücünün ekstra bir arama yapmasına gerek bırakmayan özellik ayrıca şarj süresinin ne kadar olabileceği konusunda da fikir verecek. Yıl içerisinde Google programın yaygınlaşacağını belirtti. Ayrıca sürüşe uygun Chrome tarayıcısının Volvo ve Polestar araçlara güncelleme olarak sunulacağı da açıklandı. Yine uyumlu pek çok uygulamayı aracınıza indirerek kullanmanızı sağlayan Google built-in programı da yeni araçları listeye ekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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