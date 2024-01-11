Android Auto artık aracınızın şarj durumunu gösterecek

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin yaygın kullanıma geçmesi artık batarya durumu ile ilgili anlık bildirimleri de zorunlu kılıyor. Android Auto ara yüzü de bundan böyle sürücülerin şarj durumunu takip etmesini sağlayacak.

Android Auto ve Google Haritalar iş birliği

Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning araçları ile başlayacak pilot programda Google Haritalar artık aracınızın batarya durumunu size gösterecek ve navigasyon esnasında yolunuz üzerindeki şarj dolum istasyonlarını işaretleyecek.

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Sürücünün ekstra bir arama yapmasına gerek bırakmayan özellik ayrıca şarj süresinin ne kadar olabileceği konusunda da fikir verecek. Yıl içerisinde Google programın yaygınlaşacağını belirtti. Ayrıca sürüşe uygun Chrome tarayıcısının Volvo ve Polestar araçlara güncelleme olarak sunulacağı da açıklandı. Yine uyumlu pek çok uygulamayı aracınıza indirerek kullanmanızı sağlayan Google built-in programı da yeni araçları listeye ekliyor.

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Android Auto ile elektrikli araçlara önemli destek