Android Auto artık aracınızın şarj durumunu gösterecek

Android Auto ve Google Haritalar iş birliği
Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning araçları ile başlayacak pilot programda Google Haritalar artık aracınızın batarya durumunu size gösterecek ve navigasyon esnasında yolunuz üzerindeki şarj dolum istasyonlarını işaretleyecek.
Sürücünün ekstra bir arama yapmasına gerek bırakmayan özellik ayrıca şarj süresinin ne kadar olabileceği konusunda da fikir verecek. Yıl içerisinde Google programın yaygınlaşacağını belirtti. Ayrıca sürüşe uygun Chrome tarayıcısının Volvo ve Polestar araçlara güncelleme olarak sunulacağı da açıklandı. Yine uyumlu pek çok uygulamayı aracınıza indirerek kullanmanızı sağlayan Google built-in programı da yeni araçları listeye ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.