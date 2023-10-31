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    İsrailli StoreDot şirketinin geliştirdiği bataryalar 1000 hızlı şarj sonunda dahi ömrünü koruyor

    İsrailli StoreDot şirketi yeni geliştirdiği silikon ağırlıklı lityum-iyon bataryaları tanıttı. 1000 hızlı şarj sonunda dahi bozunmayan bataryalar önümüzdeki sene Volvo'ya test için teslim edilecek.
    1000 hızlı şarj sonunda dahi ömrünü koruyan piller ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde lityum-iyon bataryalar hayatımızın her alanında yer etmiş durumda. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu bataryalar özellikle elektrikli araçlarda kritik öneme sahipler. Araçların ağırlığını arttırmadan daha uzun menzil sunan enerji yoğunluğu yüksek ve çabuk şarj olan bataryaları geliştirmek adına birçok şirket araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. O şirketlerden biri de İsrail merkezli StoreDot. 2012 yılında kurulan firma silikon bazlı lityum bataryalar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

    Şirket, geliştirdiği silikon ağırlıklı XFC bataryaları ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Firmanın aktardığına göre yeni batarya hücreleri aşırı hızlı şarj ile 1000 kere şarj edildiğinde dahi ömrünü koruyor. Firmanın uyguladığı test prosedürüne göre hücreler %10'dan %80'e kadar 10 dakika hızlı şarj ediliyor. 0-%10 ve %80-%100 arasında ise normal 1C hızında şarj uygulanıyor. Bunun dışında 0-%100 arasında yavaş şarj da uygulanmış. Her iki durumda da batarya hücreleri benzer bozunma performansı göstermiş.

    Şirketin CEO'su Doron Myersdorf, elektrikli araçların yaygınlaşması için geliştirdikleri bataryaların, tüketicilerin talep ettiği şarj hızını en iyi menzille sunduğunu ve bunu da ömürlerinden feragat etmeden yaptıklarını söylüyor.

    Önümüzdeki sene Volvo'ya test için gönderilecek

    Eylül ayında StoreDot'un stratejik yatırımcısı olan Volvo, şirketin XFC bataryalarını geliştirmek ve Volvo'nun gelecek araçlarında kullanmak üzere bir sözleşme imzalamıştı. Gelecek sene ilk örneklerin test için Volvo'ya teslim edilmesi bekleniyor. StoreDot'ın diğer yatırımcıları arasında Daimler, Samsung, Vinfast ve TDK gibi şirketler bulunuyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/10/31/storedot-ev-battery-cells/ https://en.wikipedia.org/wiki/StoreDot
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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