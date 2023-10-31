İsrailli StoreDot şirketinin geliştirdiği bataryalar 1000 hızlı şarj sonunda dahi ömrünü koruyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde lityum-iyon bataryalar hayatımızın her alanında yer etmiş durumda. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu bataryalar özellikle elektrikli araçlarda kritik öneme sahipler. Araçların ağırlığını arttırmadan daha uzun menzil sunan enerji yoğunluğu yüksek ve çabuk şarj olan bataryaları geliştirmek adına birçok şirket araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. O şirketlerden biri de İsrail merkezli StoreDot. 2012 yılında kurulan firma silikon bazlı lityum bataryalar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şirket, geliştirdiği silikon ağırlıklı XFC bataryaları ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Firmanın aktardığına göre yeni batarya hücreleri aşırı hızlı şarj ile 1000 kere şarj edildiğinde dahi ömrünü koruyor. Firmanın uyguladığı test prosedürüne göre hücreler %10'dan %80'e kadar 10 dakika hızlı şarj ediliyor. 0-%10 ve %80-%100 arasında ise normal 1C hızında şarj uygulanıyor. Bunun dışında 0-%100 arasında yavaş şarj da uygulanmış. Her iki durumda da batarya hücreleri benzer bozunma performansı göstermiş.

Şirketin CEO'su Doron Myersdorf, elektrikli araçların yaygınlaşması için geliştirdikleri bataryaların, tüketicilerin talep ettiği şarj hızını en iyi menzille sunduğunu ve bunu da ömürlerinden feragat etmeden yaptıklarını söylüyor.

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Önümüzdeki sene Volvo'ya test için gönderilecek

Eylül ayında StoreDot'un stratejik yatırımcısı olan Volvo, şirketin XFC bataryalarını geliştirmek ve Volvo'nun gelecek araçlarında kullanmak üzere bir sözleşme imzalamıştı. Gelecek sene ilk örneklerin test için Volvo'ya teslim edilmesi bekleniyor. StoreDot'ın diğer yatırımcıları arasında Daimler, Samsung, Vinfast ve TDK gibi şirketler bulunuyor.

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1000 hızlı şarj sonunda dahi ömrünü koruyan piller ortaya çıktı