İsrailli StoreDot şirketinin geliştirdiği bataryalar 1000 hızlı şarj sonunda dahi ömrünü koruyor

Şirket, geliştirdiği silikon ağırlıklı XFC bataryaları ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Firmanın aktardığına göre yeni batarya hücreleri aşırı hızlı şarj ile 1000 kere şarj edildiğinde dahi ömrünü koruyor. Firmanın uyguladığı test prosedürüne göre hücreler %10'dan %80'e kadar 10 dakika hızlı şarj ediliyor. 0-%10 ve %80-%100 arasında ise normal 1C hızında şarj uygulanıyor. Bunun dışında 0-%100 arasında yavaş şarj da uygulanmış. Her iki durumda da batarya hücreleri benzer bozunma performansı göstermiş.
Şirketin CEO'su Doron Myersdorf, elektrikli araçların yaygınlaşması için geliştirdikleri bataryaların, tüketicilerin talep ettiği şarj hızını en iyi menzille sunduğunu ve bunu da ömürlerinden feragat etmeden yaptıklarını söylüyor.
Önümüzdeki sene Volvo'ya test için gönderilecek
Eylül ayında StoreDot'un stratejik yatırımcısı olan Volvo, şirketin XFC bataryalarını geliştirmek ve Volvo'nun gelecek araçlarında kullanmak üzere bir sözleşme imzalamıştı. Gelecek sene ilk örneklerin test için Volvo'ya teslim edilmesi bekleniyor. StoreDot'ın diğer yatırımcıları arasında Daimler, Samsung, Vinfast ve TDK gibi şirketler bulunuyor.Kaynakça https://electrek.co/2023/10/31/storedot-ev-battery-cells/ https://en.wikipedia.org/wiki/StoreDot Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.