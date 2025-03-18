Terk edilmiş madenler "yerçekimi bataryaları" olarak kullanılabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde ekonomik ömrünü tamamlamış birçok maden terk edilmiş durumda. Ancak gelecekte bu madenleri batarya olarak kullanarak tekrar ekonomiye kazandırmak mümkün.

Yerçekimi bataryası nedir?

Yerçekimi bataryası (gravity battery) olarak adlandırılan bu sistemler, ağır bir yükün yüksek bir noktadan aşağı serbest olarak bırakılmasıyla elektrik üretilmesine dayanıyor. Elektriğin fazla ve ucuz olduğu zamanlarda ise, aşağı serbest olarak bırakılan yükler enerji harcanarak yukarı taşınıyor ve batarya şarj ediliyor.

Sistemin mantığı, pompaj depolamalı hidroelektrik santralleriyle aynı. Suyla çalışan bu sistemde, elektriğin ucuz olduğu zamanlarda aşağı rezervuardaki su yukarı pompalanarak üst rezervuzarda biriktiriliyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise tekrar aşağı salınarak türbinler çevriliyor ve elektrik üretiliyor.

Soğuk zincir taşımacılığına yüzde 100 elektrikli çözüm 22 sa. önce eklendi

Kum yüklü asansörlerle elektrik üretimi

Avusturya'nın Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü'nden (IIASA) bilim insanlarının önerdiği maden tabanlı Yeraltı Yerçekimi Enerji Depolama (UGES) sistemi, kum dolu konteynerları madem şarftlarından asansörler vasıtasıyla aşağı indirmeye ve bu sırada rejeneratif frenlemeyle elektrik üretmeye dayanıyor.

Şaftın her iki tarafındaki bir dizi elektrik motoru/jeneratör ünitesi, her asansörü yukarı ve aşağı hareket ettirecek, aşağı inerken rejeneratif frenleme yoluyla elektrik üretecek ve ardından geri dönüş yolunda bu elektriğin bir kısmını kullanacak.

Tam Boyutta Gör Maksimum verimlilik için asansörler, yüzeydeyken bir kum yükü alıp bunu şaftın dibinde boşaltacak ve sonra boş olarak yüzeye geri dönecek. Tabi bu senaryoda, zamanla şarftın altındaki depolama alanı kumla doluyor. Şebekede elektrik bol ve ucuz olduğunda bu kumlar tekrar yukarı çıkartılması gerekiyor. Yükleme ve boşaltma için elektrikli konveyör bantları ve damperli kamyonların kullanıması öneriliyor.

Araştırmacılar, UGES'in küresel olarak 7 ila 70 TWh enerji depolama potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD gibi birçok ülkede bulunan terk edilmiş madenler hali hazırda gerekli temel altyapıya ve elektrik şebekesine sahip olduğu için kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Terk edilmiş madenler yerçekimi bataryaları olarak kullanılabilir