Terk edilmiş madenler "yerçekimi bataryaları" olarak kullanılabilir

Yerçekimi bataryası nedir?
Yerçekimi bataryası (gravity battery) olarak adlandırılan bu sistemler, ağır bir yükün yüksek bir noktadan aşağı serbest olarak bırakılmasıyla elektrik üretilmesine dayanıyor. Elektriğin fazla ve ucuz olduğu zamanlarda ise, aşağı serbest olarak bırakılan yükler enerji harcanarak yukarı taşınıyor ve batarya şarj ediliyor.
Sistemin mantığı, pompaj depolamalı hidroelektrik santralleriyle aynı. Suyla çalışan bu sistemde, elektriğin ucuz olduğu zamanlarda aşağı rezervuardaki su yukarı pompalanarak üst rezervuzarda biriktiriliyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise tekrar aşağı salınarak türbinler çevriliyor ve elektrik üretiliyor.
Kum yüklü asansörlerle elektrik üretimi
Avusturya'nın Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü'nden (IIASA) bilim insanlarının önerdiği maden tabanlı Yeraltı Yerçekimi Enerji Depolama (UGES) sistemi, kum dolu konteynerları madem şarftlarından asansörler vasıtasıyla aşağı indirmeye ve bu sırada rejeneratif frenlemeyle elektrik üretmeye dayanıyor.
Şaftın her iki tarafındaki bir dizi elektrik motoru/jeneratör ünitesi, her asansörü yukarı ve aşağı hareket ettirecek, aşağı inerken rejeneratif frenleme yoluyla elektrik üretecek ve ardından geri dönüş yolunda bu elektriğin bir kısmını kullanacak.
Araştırmacılar, UGES'in küresel olarak 7 ila 70 TWh enerji depolama potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD gibi birçok ülkede bulunan terk edilmiş madenler hali hazırda gerekli temel altyapıya ve elektrik şebekesine sahip olduğu için kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olacağı belirtiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/energy/old-mine-shafts-gravity-batteries/ https://iiasa.ac.at/news/jan-2023/turning-abandoned-mines-into-batteries Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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