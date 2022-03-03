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Hemen hemen tüm markalar 108MP ana kameralı cihazlarla piyasaya giriş yaptı. Şimdi Huawei'de ilk 108MP kameralı modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Huawei Nova 9 ailesine eklenecek olan Huawei Nova 9 SE bugün bazı özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte Huawei Nova 9 SE hakkında tüm bilinenler.

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108MP ana kameralı Huawei Nova 9 SE!

Huawei'nin muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni modeli Huawei Nova 9 SE bugün WinFuture tarafından sızdırıldı. Sızıntılara göre 250-280 Euro bandında bir fiyata sahip olacak olan Huawei Nova 9 SE, başta da dediğimiz gibi 108MP ana kamera ile birlikte gelecek. Bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kameraya da yer verecek olan Nova 9 SE, ek olarak iki adet 2MP'lik kameraya da sahip olacak.

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Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerasını barındıracak olan cihaz, bu kamerayı 6,78 inç büyüklüğündeki LCD ekranının üzerine konumlandıracak. Performansını muhtemelen Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Huawei Nova 9 SE, bu işlemciyi 8GB RAM belleği ile destekleyecek. 128GB depolama sunacak olan cihaz, EMUI 12 işletim sistemine sahip olacak. Tabi Google Play hizmetlerine erişimi olmayacak. Son olarak 4000mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Huawei Nova 9 SE 4G destekli olacak.

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108MP kameralı Huawei Nova 9 SE ortaya çıktı