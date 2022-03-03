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    108MP kameralı Huawei Nova 9 SE ortaya çıktı

    Huawei Nova 9 ailesinin yeni üyesi Huawei Nova 9 SE ortaya çıktı. İşte Huawei'nin ilk 108MP ana kameralı modeli Huawei Nova 9 SE'nin tasarımı ve muhtemel tüm özellikleri.
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    108MP kameralı Huawei Nova 9 SE ortaya çıktı
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    Hemen hemen tüm markalar 108MP ana kameralı cihazlarla piyasaya giriş yaptı. Şimdi Huawei'de ilk 108MP kameralı modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Huawei Nova 9 ailesine eklenecek olan Huawei Nova 9 SE bugün bazı özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte Huawei Nova 9 SE hakkında tüm bilinenler.

    108MP ana kameralı Huawei Nova 9 SE!

    Huawei'nin muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni modeli Huawei Nova 9 SE bugün WinFuture tarafından sızdırıldı. Sızıntılara göre 250-280 Euro bandında bir fiyata sahip olacak olan Huawei Nova 9 SE, başta da dediğimiz gibi 108MP ana kamera ile birlikte gelecek. Bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kameraya da yer verecek olan Nova 9 SE, ek olarak iki adet 2MP'lik kameraya da sahip olacak.

    108MP kameralı Huawei Nova 9 SE ortaya çıktı
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    Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerasını barındıracak olan cihaz, bu kamerayı 6,78 inç büyüklüğündeki LCD ekranının üzerine konumlandıracak. Performansını muhtemelen Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Huawei Nova 9 SE, bu işlemciyi 8GB RAM belleği ile destekleyecek. 128GB depolama sunacak olan cihaz, EMUI 12 işletim sistemine sahip olacak. Tabi Google Play hizmetlerine erişimi olmayacak. Son olarak 4000mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Huawei Nova 9 SE 4G destekli olacak.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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