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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz

    Her hafta ücretsiz olarak bir veya birkaç adet ücretsiz oyun veren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun, erişime açıldı. 12 Kasım'a kadar ücretsiz.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz
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    Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği oyun erişime açıldı. Normalde bu hafta ücretsiz olarak Wargame: Red Dragon verilecekti ancak ne yazık ki oyun ertelendiği için Epic Games de bu haftanın ücretsiz oyununu değiştirmek zorunda kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"

    Bu hafta Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun 109 TL değerindeki Dungeons 3. Strateji türündeki oyunun yayıncılığını Kalypso Media, geliştiricliğini ise Realmforge Studios üstleniyor. Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz olarak alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Oyunu şu andan itibaren 12 Kasım 19:00'a kadar hesabınıza eklerseniz tamamen sizin olacak.

    Haftaya ücretsiz olarak verilecek oyun ise The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. O da 12 Kasım 19:00'da ücretsiz olarak erişime açılacak.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    29 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    46 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bullx 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen .Statistics.
    balkonuda mutfağa katsınlar mı?
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    i love epic
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    tabu68 (ramazan cosar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yumulun :)
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler!
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    .Statistics. (Tolga Kurt) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine rdr2 değil :(
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    xfeyyaz 6 gün ( Mesaj Silindi ) .Statistics.
    O biraz zor
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 6 gün ( Mesaj Silindi ) .Statistics.
    çıkışının 10. yılında anca gelir
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    bullx 5 gün ( Mesaj Silindi ) .Statistics.
    balkonuda mutfağa katsınlar mı?
    Yanıtla +6
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