109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği oyun erişime açıldı. Normalde bu hafta ücretsiz olarak Wargame: Red Dragon verilecekti ancak ne yazık ki oyun ertelendiği için Epic Games de bu haftanın ücretsiz oyununu değiştirmek zorunda kaldı.

Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"

Bu hafta Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun 109 TL değerindeki Dungeons 3. Strateji türündeki oyunun yayıncılığını Kalypso Media, geliştiricliğini ise Realmforge Studios üstleniyor. Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz olarak alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Oyunu şu andan itibaren 12 Kasım 19:00'a kadar hesabınıza eklerseniz tamamen sizin olacak.

Haftaya ücretsiz olarak verilecek oyun ise The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. O da 12 Kasım 19:00'da ücretsiz olarak erişime açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.