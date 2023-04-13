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    11 ilde “hacker” operasyonu: 85 milyon kişinin bilgileri satıldı!

    Vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
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    11 ilde “hacker” operasyonu: 85 milyon kişinin bilgileri satıldı! Tam Boyutta Gör
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla internetin karanlık yüzü Dark Web’de vatandaş bilgilerini sattığı tespit edilen bir örgütü yakaladı. Toplamda 20 şüphelinin yakalandığı bildirilirken diğer illerde yakalan suçluların da uçakla Diyarbakır’a getirildiği belirtildi.

    Üst düzey kamu görevlileri hedef alındı

    11 ilde “hacker” operasyonu: 85 milyon kişinin bilgileri satıldı! Tam Boyutta Gör
    Soruşturmanın ve sürecin uzun soluklu olduğu bildirilirken suçluların ana hedef olarak üst düzey kamu görevlilerini radarlarına aldıkları öğrenildi. Sahte mailler yoluyla görevlilerin şifre vb. hassas bilgilerinin ele geçirildiği ve bu sayede 85 milyon vatandaşın kimlik, adres, kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği ve Dark Web’de satıldığı öğrenildi.

     

    11 ilde “hacker” operasyonu: 85 milyon kişinin bilgileri satıldı! Tam Boyutta Gör
    Şüphelilerin kurdukları illegal platforma herkesin üye olamadığı, üye olmak için "içeriden birileri"nin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlattıkları ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği belirlendi. Bu platform üzerinden şüphelilerin, siber polislere yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini de birbirlerine anlattıkları tespit edildi.

    Örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin başka bir suçtan halen tutuklu bulunduğu, yakalananlar arasında örgütün diğer yöneticilerinin yer aldığı, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdığı, gerçek hayatta tanışmadıkları da öğrenildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon, bilgisayar ve hard disk ele geçirildi.

    Kaynakça https://www.iha.com.tr/haber-vatandaslarin-bilgilerini-sahte-maille-ele-gecirip-dolandiricilara-satan-20-hacker-yakalandi-1162379/ https://www.aa.com.tr/tr/gundem/diyarbakir-merkezli-11-ilde-hacker-operasyonunda-20-zanli-yakalandi/2870737
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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