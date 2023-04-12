Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından Kasım 2022’de hayatımıza sokulan ChatGPT, popüler kalmaya ve pek çok alana yayılmaya devam ediyor. Bununla birlikte OpenAI, ChatGPT için Bug Bounty adında bir ödül programını devreye aldığını açıkladı. Firma, bu program kapsamında ChatGPT’de açık bulanlara para ödülü verecek.

ChatGPT'te açık bulanlara ödül verilecek

OpenAI, süreci yönetmesi için BugCrowd ile ortaklık kurmuş durumda. Bu bağlamda firmaya bildirilen güvenlik açıklarının, hataların ve güvenlik kusurlarının ciddiyetine ve etkisine bağlı olacak çeşitli parasal teşvikler sunulacak. Nakit ödül, açığın ciddiyetine göre 200 dolar seviyesinden 20.000 dolar seviyesine kadar çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan ödül sayfasına göre halihazırda 14 açık ödüllendirilmiş ve ortalama ödül miktarı yaklaşık 1.300 dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Gönderilen taleplere ise genellikle üç saat içinde olumlu ya da olumsuz şekilde geri dönüş yapılıyor. Güvenlik açığı kapsamına dahil olanla arasında ChatGPT, OpenAI API’leri, OpenAI web siteleri ve daha fazlası bulunuyor.

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OpenAI, yaklaşık yedi yıldır yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu ancak ünlü milyarderin 2018 yılında şirketten ayrıldığını belirtelim. Musk’ın ayrılığı sonrasında biraz daha kar amacı güden bir kuruluş haline evrilen OpenAI, ihtiyaç duyduğu finansmanı Microsoft’ta bulmuştu. Microsoft’un halihazırda 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor. OpenAI’ın değeri ise 30 milyar dolar seviyelerine erişmiş durumda.

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ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verilecek