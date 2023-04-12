Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verilecek

    OpenAI tarafından geliştirilen popüler yapay zeka sohbet yazılımı ChatGPT için yeni bir kampanya başlatıldı. Firma, ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
    Oy Ver
    ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından Kasım 2022’de hayatımıza sokulan ChatGPT, popüler kalmaya ve pek çok alana yayılmaya devam ediyor. Bununla birlikte OpenAI, ChatGPT için Bug Bounty adında bir ödül programını devreye aldığını açıkladı. Firma, bu program kapsamında ChatGPT’de açık bulanlara para ödülü verecek.

    ChatGPT'te açık bulanlara ödül verilecek

    OpenAI, süreci yönetmesi için BugCrowd ile ortaklık kurmuş durumda. Bu bağlamda firmaya bildirilen güvenlik açıklarının, hataların ve güvenlik kusurlarının ciddiyetine ve etkisine bağlı olacak çeşitli parasal teşvikler sunulacak. Nakit ödül, açığın ciddiyetine göre 200 dolar seviyesinden 20.000 dolar seviyesine kadar çıkacak.

    ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verilecek Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan ödül sayfasına göre halihazırda 14 açık ödüllendirilmiş ve ortalama ödül miktarı yaklaşık 1.300 dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Gönderilen taleplere ise genellikle üç saat içinde olumlu ya da olumsuz şekilde geri dönüş yapılıyor. Güvenlik açığı kapsamına dahil olanla arasında ChatGPT, OpenAI API’leri, OpenAI web siteleri ve daha fazlası bulunuyor.

    OpenAI, yaklaşık yedi yıldır yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu ancak ünlü milyarderin 2018 yılında şirketten ayrıldığını belirtelim. Musk’ın ayrılığı sonrasında biraz daha kar amacı güden bir kuruluş haline evrilen OpenAI, ihtiyaç duyduğu finansmanı Microsoft’ta bulmuştu. Microsoft’un halihazırda 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor. OpenAI’ın değeri ise 30 milyar dolar seviyelerine erişmiş durumda.

    Kaynakça https://bugcrowd.com/openai https://www.reuters.com/technology/openai-offer-users-up-20000-reporting-bugs-2023-04-11/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 saat önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.4 turbo otomatik vites nasıl tapuda evin değerinin az gösterilmesi forum çalışmaktan korkmak gta 5 parlaklık ayarı 60 amper akü ile 72 amper arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız