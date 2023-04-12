ChatGPT’de açık bulana 20 bin dolar ödül verilecek

ChatGPT'te açık bulanlara ödül verilecek
OpenAI, süreci yönetmesi için BugCrowd ile ortaklık kurmuş durumda. Bu bağlamda firmaya bildirilen güvenlik açıklarının, hataların ve güvenlik kusurlarının ciddiyetine ve etkisine bağlı olacak çeşitli parasal teşvikler sunulacak. Nakit ödül, açığın ciddiyetine göre 200 dolar seviyesinden 20.000 dolar seviyesine kadar çıkacak.
OpenAI, yaklaşık yedi yıldır yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu ancak ünlü milyarderin 2018 yılında şirketten ayrıldığını belirtelim. Musk’ın ayrılığı sonrasında biraz daha kar amacı güden bir kuruluş haline evrilen OpenAI, ihtiyaç duyduğu finansmanı Microsoft’ta bulmuştu. Microsoft’un halihazırda 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor. OpenAI’ın değeri ise 30 milyar dolar seviyelerine erişmiş durumda.Kaynakça https://bugcrowd.com/openai https://www.reuters.com/technology/openai-offer-users-up-20000-reporting-bugs-2023-04-11/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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