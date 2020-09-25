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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı

    2009 yılında piyasaya çıkan Left 4 Dead 2 için aradan geçen 11 yıl sonra bir genişleme paketi yayınlandı. The Last Stand isimli paket, oyundaki hataları düzelten 1000'in üzerinde iyileştirme içeriyor.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı
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    Valve’in 2009 yılında yayınladığı co-op FPS Left 4 Dead 2, aradan geçen 11 koca yıl sonunda ücretsiz bir genişleme paketine sahip oldu. Uzun bir süredir oyuncu topluluğu tarafından geliştirilen The Last Stand isimli genişleme paketi, oyuna yeni içerik eklerken 1000’in üzerinde de iyileştirmeyle geldi.

    Light House isimli haritayı senaryo moduna ekleyen ek pakette yeni diyalog seçenekleri ve yeni silahlar bulunuyor. Oyunun diğer modları için yeni haritaların yer aldığı paket ve beraberinde gelen güncelleme, özellikle sunucuların çökmesine yönelik iyileştirmeler ve güvenlik açıklarının kapatılmasına yönelik yapılan değişiklikleri içeriyor.

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    Tek oyunculu modu ana menüden kaldıran güncelleme, onun yerine Private Game özelliğini oyuna ekliyor. Ayrıca hayatta kalma maçlarının ardından bir kez daha mücadele etmeye izin veren yeniden maç yapma özelliği de güncellemeyle gelen iyileştirmelerden bazıları.

    11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı
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    Henüz Left 4 Dead 2 oynamamış olanlar için ise Steam’in güzel bir sürprizi var. Bu hafta sonu için ücretsiz hale getirilen oyun, aynı zamanda 3.70 TL gibi ucuz bir fiyattan satın alınabiliyor. Günümüz için oldukça makul sayılacak sistem gereksinimlerine sahip Left 4 Dead 2’ye bir şans vermek isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri

    En düşük:

    • İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
    • İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 ya da daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
    • İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 ya da daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı



    https://www.engadget.com/left-4-dead-2-free-the-last-stand-023707760.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    lucifered 27 dk. yeni yorumcu
    Senaryo moduna gelen ek birkaç şey ve silahlar, ilgimi yeteri kadar çekmedi :/
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    SilentHunterHD 57 dk.
    biraz nostalji yapma zamanı gelmiş eve gittiğimde indiricem
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