11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı

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Valve’in 2009 yılında yayınladığı co-op FPS Left 4 Dead 2, aradan geçen 11 koca yıl sonunda ücretsiz bir genişleme paketine sahip oldu. Uzun bir süredir oyuncu topluluğu tarafından geliştirilen The Last Stand isimli genişleme paketi, oyuna yeni içerik eklerken 1000’in üzerinde de iyileştirmeyle geldi.

Light House isimli haritayı senaryo moduna ekleyen ek pakette yeni diyalog seçenekleri ve yeni silahlar bulunuyor. Oyunun diğer modları için yeni haritaların yer aldığı paket ve beraberinde gelen güncelleme, özellikle sunucuların çökmesine yönelik iyileştirmeler ve güvenlik açıklarının kapatılmasına yönelik yapılan değişiklikleri içeriyor.

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Tek oyunculu modu ana menüden kaldıran güncelleme, onun yerine Private Game özelliğini oyuna ekliyor. Ayrıca hayatta kalma maçlarının ardından bir kez daha mücadele etmeye izin veren yeniden maç yapma özelliği de güncellemeyle gelen iyileştirmelerden bazıları.

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Henüz Left 4 Dead 2 oynamamış olanlar için ise Steam’in güzel bir sürprizi var. Bu hafta sonu için ücretsiz hale getirilen oyun, aynı zamanda 3.70 TL gibi ucuz bir fiyattan satın alınabiliyor. Günümüz için oldukça makul sayılacak sistem gereksinimlerine sahip Left 4 Dead 2’ye bir şans vermek isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri

En düşük:

İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

İşlemci: Pentium 4 3.0GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

https://www.engadget.com/left-4-dead-2-free-the-last-stand-023707760.html

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