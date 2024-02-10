Samsung akıllı saatler, bu yılın sonlarında uyku apnesini tespit edebilecek

Samsung, uyku apnesi takibi için FDA'dan onay aldı
Bazı insanların beyni uyku durumunda nefes almayı kontrol etmek için sinyalleri düzgün şekilde gönderemez. Böylece düzgün nefes alma işlemi gerçekleşemez ve akciğerlerdeki hava akışı engellenir. Buna uyku apnesi denir. Samsung'un yakın bir zamanda paylaştığı yeni bir basın bültenine göreyse artık akıllı saatler orta ve şiddetli obstrüktif uyku apnesi belirtilerini tespit edebilecek.
Yakın bir zamanda FDA onayı alan bu özellik, henüz teşhis konulmamış 22 yaş üstü kullanıcılara sunulacak. Böylece uyku apnesi olduğunun farkında olmayan kişilerin tıbbi yardım almasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Uyurken toplanan verileri kullanacak bu özellik ile kullanıcılar, on günlük bir süre içinde dört saatten fazla uykularını iki kez takip edebilecek.
Samsung basın bülteninde bu özelliğin ABD'deki akıllı saatlere 2024'ün 3. çeyreğinden sonra geleceğini belirtti. Bu sebeple özelliğin, yeni Galaxy Watch serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.