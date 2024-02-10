Samsung akıllı saatler, bu yılın sonlarında uyku apnesini tespit edebilecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, akıllı saatlerini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda akıllı saatlerin uyku apnesi tespiti yapmalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışan şirket, yakın bir zamanda FDA'dan onay aldı.

Samsung, uyku apnesi takibi için FDA'dan onay aldı

Bazı insanların beyni uyku durumunda nefes almayı kontrol etmek için sinyalleri düzgün şekilde gönderemez. Böylece düzgün nefes alma işlemi gerçekleşemez ve akciğerlerdeki hava akışı engellenir. Buna uyku apnesi denir. Samsung'un yakın bir zamanda paylaştığı yeni bir basın bültenine göreyse artık akıllı saatler orta ve şiddetli obstrüktif uyku apnesi belirtilerini tespit edebilecek.

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Yakın bir zamanda FDA onayı alan bu özellik, henüz teşhis konulmamış 22 yaş üstü kullanıcılara sunulacak. Böylece uyku apnesi olduğunun farkında olmayan kişilerin tıbbi yardım almasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Uyurken toplanan verileri kullanacak bu özellik ile kullanıcılar, on günlük bir süre içinde dört saatten fazla uykularını iki kez takip edebilecek.

Samsung basın bülteninde bu özelliğin ABD'deki akıllı saatlere 2024'ün 3. çeyreğinden sonra geleceğini belirtti. Bu sebeple özelliğin, yeni Galaxy Watch serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

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Samsung akıllı saatler, yakında uyku apnesini tespit edebilecek