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    Anlık Bildirim

    12,9 inç ekrana sahip yeni nesil iPad Air'ın tasarımı ortaya çıktı

    12,9 inç ekrana sahip ilk iPad Air'ın render görüntüleri ortaya çıktı. İşte Apple'ın M2 çipinden güç alması beklenen yeni nesil iPad Air'ın muhtemel tasarımı:  
    12,9 inç ekrana sahip yeni iPad Air'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Apple'ın geçtiğimiz aylarda 12,9 inç ekrana sahip daha büyük bir iPad Air üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise bu söylentiyi doğrulamakla kalmadı ve cihazın render görüntülerini de paylaştı.

    İşte yenilenen kamerasıyla yeni nesil iPad Air'in muhtemel tasarımı:

    12,9 inç ekrana sahip yeni iPad Air'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    91mobiles tarafından hazırlanan rapora göre Apple'ın M2 ​​çipinden güç alması beklenen bu yeni nesil iPad Air'ın Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu cihaz, ilk 12,9 inç iPad Air olarak serinin en büyüğü olacak.
    12,9 inç ekrana sahip yeni iPad Air'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    6. nesil iPad Air'ın, daha büyük ekranı dışında endüstriyel tasarımı pek değişmeyecek. Ancak arka kamera düzeni yeniden tasarlanmış gibi görünüyor. Zira yayınlanan renderlara göre hem kamera hem de flaş artık çıkıntılı dikdörtgen bir modül içine yerleştirilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 6 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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