1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi

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Samsung firmasının, 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'i bütünleştiren modeli Galaxy S Glide, Mobilesyrup tarafından görüntülendi.
Rogers aracılığıyla Kanada pazarına giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefon, Samsung'un klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden (Qualcomm?) güç alacağı söylenen akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.
Görüntülü konuşma için 1.2 megapiksel ön kameraya, anı yakalamak için 8 megapiksel ana kameraya yer verilen akıllı telefonda LED flaşın unutulmadığını görüyoruz. Bu bilgilere ek olarak ekranın 4.0-inç boyutunda ve Super AMOLED olduğu belirtiliyor. Çözünürlük muhtemelen 480 x 800 piksel olacaktır.
Akıllı telefonun çıkış tarihi ve tahmini fiyatına dair açıklama ise yapılmadı.
http://mobilesyrup.com/2011/09/22/samsung-galaxy-s-glide-coming-to-rogers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir süre sonra lıngır lıngır oynayacak
ıyyyyyyyyyyyy
bi de kalındır bu ,gene ıyyyyyy
oldu olacak maus da versinler yanında
gerçi bazı modeller bluetooth maus destekliyormus ama androidle mausu nasıl kullaniciz acep
Piyasada desire z 750'ye kadar düşmüş durumda. Bu çıkınca fiyatı 700 civarı olur diye tahmin ediyorum. Tabi dolara da bağlı :)
5 satır klavye illa 5.3" ekranda olacak diye bişey söz konusu değildir zira, 5 satırı çok güzel bi şekilde 4" ekrana sığdıran örneklerde var elimizde bkz: Droid 3
Bu ne ya özellikler hep kırpılmış,
Eskiden HTC çok iyiydi klavyeli model konusunda...
5 satır olursa 5.3 inch olur ozamanda kimse beğenmez....(Galaxy Note )
Ayrıca Donanım ve Tasarım bakımından okadar kötü değil.