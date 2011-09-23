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1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,1b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi
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Samsung firmasının, 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'i bütünleştiren modeli Galaxy S Glide, Mobilesyrup tarafından görüntülendi.
Rogers aracılığıyla Kanada pazarına giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefon, Samsung'un klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden (Qualcomm?) güç alacağı söylenen akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.
Görüntülü konuşma için 1.2 megapiksel ön kameraya, anı yakalamak için 8 megapiksel ana kameraya yer verilen akıllı telefonda LED flaşın unutulmadığını görüyoruz. Bu bilgilere ek olarak ekranın 4.0-inç boyutunda ve Super AMOLED olduğu belirtiliyor. Çözünürlük muhtemelen 480 x 800 piksel olacaktır.
Akıllı telefonun çıkış tarihi ve tahmini fiyatına dair açıklama ise yapılmadı.
1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi
Tam Boyutta Gör
1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi
Tam Boyutta Gör
1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi
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http://mobilesyrup.com/2011/09/22/samsung-galaxy-s-glide-coming-to-rogers/ Yorum Yaz
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Dark Shade 8 yıl
Walla guzel olmus... alternatif olur...
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DH Misafiri 8 yıl
kızaklı mı !!!
bir süre sonra lıngır lıngır oynayacak
ıyyyyyyyyyyyy
bi de kalındır bu ,gene ıyyyyyy
oldu olacak maus da versinler yanında
gerçi bazı modeller bluetooth maus destekliyormus ama androidle mausu nasıl kullaniciz acep
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Mobile Prof. 8 yıl
Galaxy s2 isadami versiyonu
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blindness 8 yıl
Bence alınır bir mal. i5510'dan ince ise misal ben alırım.

Piyasada desire z 750'ye kadar düşmüş durumda. Bu çıkınca fiyatı 700 civarı olur diye tahmin ediyorum. Tabi dolara da bağlı :)

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FromZeroToHero 8 yıl
zerocontrol
djisis Ya adamakıllı bir QWERTY 5 satır klavyeli cihaz istiyorum, Bu ne ya özellikler hep kırpılmış, Eskiden HTC çok iyiydi klavyeli model konusunda...
5 satır olursa 5.3 inch olur ozamanda kimse beğenmez....(Galaxy Note ) Ayrıca Donanım ve Tasarım bakımından okadar kötü değil.

5 satır klavye illa 5.3" ekranda olacak diye bişey söz konusu değildir zira, 5 satırı çok güzel bi şekilde 4" ekrana sığdıran örneklerde var elimizde bkz: Droid 3
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SystemApps 8 yıl
Kşeke ekran düz değilde açılı olsaymış ama özellikler güzel...
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Kabuska 8 yıl
Özellikleri güzel ama tasarımı pek hoşuma gitmedi.
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djisis 8 yıl
Ya adamakıllı bir QWERTY 5 satır klavyeli cihaz istiyorum,
Bu ne ya özellikler hep kırpılmış,
Eskiden HTC çok iyiydi klavyeli model konusunda...
1 Yanıt Yanıtla +2
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zerocontrol 8 yıl djisis
djisis

Ya adamakıllı bir QWERTY 5 satır klavyeli cihaz istiyorum,
Bu ne ya özellikler hep kırpılmış,
Eskiden HTC çok iyiydi klavyeli model konusunda...

5 satır olursa 5.3 inch olur ozamanda kimse beğenmez....(Galaxy Note )
Ayrıca Donanım ve Tasarım bakımından okadar kötü değil.
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