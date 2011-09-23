1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili ve QWERTY'li Samsung Galaxy S Glide görüntülendi

Samsung firmasının, 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'i bütünleştiren modeli Galaxy S Glide, Mobilesyrup tarafından görüntülendi.

Rogers aracılığıyla Kanada pazarına giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefon, Samsung'un klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden (Qualcomm?) güç alacağı söylenen akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.

Görüntülü konuşma için 1.2 megapiksel ön kameraya, anı yakalamak için 8 megapiksel ana kameraya yer verilen akıllı telefonda LED flaşın unutulmadığını görüyoruz. Bu bilgilere ek olarak ekranın 4.0-inç boyutunda ve Super AMOLED olduğu belirtiliyor. Çözünürlük muhtemelen 480 x 800 piksel olacaktır.

Akıllı telefonun çıkış tarihi ve tahmini fiyatına dair açıklama ise yapılmadı.



http://mobilesyrup.com/2011/09/22/samsung-galaxy-s-glide-coming-to-rogers/