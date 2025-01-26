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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung'un orta segment akıllı telefon serisi Galaxy A, yakında yeni bir üyeyle güçleniyor. Yakın bir zamanda FCC sertifikasını alan Galaxy A56 5G, teknoloji severler için heyecan verici özellikleriyle birlikte gelecek.

İşte Samsung Galaxy A56 5G'nin beklenen özellikleri:

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy A56 5G, geniş bağlantı seçenekleriyle öne çıkıyor. Cihaz, FCC'de 5G teknolojisinin yanı sıra GSM, WCDMA ve LTE FDD gibi mobil bağlantı standartlarını desteklerken görüntülendi. Ayrıca n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77 ve 78 bantlarıyla kullanıcılara esnek bir bağlantı deneyimi sunacak.

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Teknik özellikleri arasında ise Bluetooth, GNSS, NFC ve Wi-Fi (802.11.b/g/n/a/ac/ax) gibi modern bağlantı seçenekleri bulunuyor. Geekbench veritabanında görülen bilgilere göre, cihaz 8 GB RAM ve Exynos 1580 işlemcisiyle performanstan ödün vermeyecek.

Şarj konusunda da iddialı olan Galaxy A56 5G, 45W kablolu hızlı şarj teknolojisi ve 4.905mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çekiyor. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 ve One UI 7 arayüzüyle gelecek. Son olarak yapay zeka destekli yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştirecek cihazın 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda küresel pazara sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A56 5G FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler