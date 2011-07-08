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1.2 GHz işlemcili BlackBerry Monza / Monaco yeni fotoğraflarıyla karşımıza çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1.2 GHz işlemcili BlackBerry Monza / Monaco yeni fotoğraflarıyla karşımıza çıktı
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Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Research in Motion, birbirinden yeni BlackBerry modelleriyle yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın Monza / Monaco kod adlı modelinin (bazı kesimler tarafından Touch 9860 olarak da anılmakta) üç yeni fotoğrafı internete sızdırıldı.
Pek çok BlackBerry modelinin aksine farklı tasarım çizgilerine sahip Monza / Monaco'ya 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemcinin güç vereceği ve akıllı telefonun BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanacağı konuşuluyor. 
3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı öne sürülen telefonun arka yüzünde çözünürlüğü bilinmeyen dijital kamera ile led flaş ikilisi dikkat çekmekte. Hem 3G hem de Wi-Fi bağlantıları aracılığıyla internete bağlanabilen BlackBerry Monza / Monaco'nun ne zamandan itibaren resmiyet kazanacağı, diğer teknik özellikleri ve tahmini fiyat seviyesi henüz belirsizliğini koruyor.

1.2 GHz işlemcili BlackBerry Monza / Monaco yeni fotoğraflarıyla karşımıza çıktı
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1.2 GHz işlemcili BlackBerry Monza / Monaco yeni fotoğraflarıyla karşımıza çıktı
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Özelliklerine laf yok ama tipini beğenmedim,samsung s5233 star lara benzemiş
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ozkank 8 yıl
bi de çift çekirdek olsaymış...
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Mobile Prof. 8 yıl
Oldukça stabil bir işletim sistemi var 1.2ghz fazla bile ona.
(Modeli beğenmedim.)
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RihNavy 8 yıl
Super Olmus :D
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BarGoS 8 yıl
asıl beklediğim alet bu. snapdragon işlemci gerçekten kendisini kanıtlamış bir işlemci. rim in tercihini bu yönde yapması çok akıllıca. ayrıca os 7 de tam 3D desteği mevcut, eski modeller gibi 2D değil artık blackberry belkide en önemli detay bu
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cartographer 8 yıl
Bence o kadar kotu bir tasarimi yok, her ne kadar Bold 9900 ile yarisamayacak bile olsa, fazla eposta trafigi olmayan insanlar icin gayet yeterli bir tasarim aslinda.
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photo sir 8 yıl
BB den beklemediğim bişeydi, en azından klavyede yapabilirlerdi
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S R T 8 yıl
telefonun ön tasarımı da arka tasarımı da bir şeye benzemiyor,BB ye yakışmamış
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Recharged 8 yıl
Güzel bir tasarıma benziyor ancak ben klavyeli BB'yi tercih ederim.
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wentworthscofield 8 yıl
uzun süredir gördüğüm en kötü tasarım
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elektrikli zımpara 8 yıl
ekranı iyiymiş
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