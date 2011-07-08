1.2 GHz işlemcili BlackBerry Monza / Monaco yeni fotoğraflarıyla karşımıza çıktı

Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Research in Motion, birbirinden yeni BlackBerry modelleriyle yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın Monza / Monaco kod adlı modelinin (bazı kesimler tarafından Touch 9860 olarak da anılmakta) üç yeni fotoğrafı internete sızdırıldı.



Pek çok BlackBerry modelinin aksine farklı tasarım çizgilerine sahip Monza / Monaco'ya 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemcinin güç vereceği ve akıllı telefonun BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanacağı konuşuluyor.

3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı öne sürülen telefonun arka yüzünde çözünürlüğü bilinmeyen dijital kamera ile led flaş ikilisi dikkat çekmekte. Hem 3G hem de Wi-Fi bağlantıları aracılığıyla internete bağlanabilen BlackBerry Monza / Monaco'nun ne zamandan itibaren resmiyet kazanacağı, diğer teknik özellikleri ve tahmini fiyat seviyesi henüz belirsizliğini koruyor.



