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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.2 GHz işlemcili ve 3.7-inç ekranlı BlackBerry Touch 9860 tekrar gündeme geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion'ın 3.7-inç boyutunda ekrana sahip modeli BlackBerry Touch 9860 (Torch 9860 olarak da anılmakta) Bold 9900 ile yan yana yayınlanan fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi.
RIM tarafından henüz tanıtımı yapılmayan Touch 9860 (Torch 9860), piyasadaki BlackBerry'lerin aksine daha farklı tasarıma sahip. BlackBerry OS 7.0 ile geleceği söylenen akıllı telefona, 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor.
3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, NFC (Near-Field Communications) desteğine, Wi-Fi bağlantısına, 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 720p video kaydına yer verilen yeni telefonun yakında boy göstermesi bekleniyor.

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séquestre 8 yıl
hadi bakalım ..
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lazloo 8 yıl
Çift çekirdek mi?
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BarGoS 8 yıl
e gel artık bekliyoruzz
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