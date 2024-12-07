A101 marketler Volta EV1 elektrikli araç satacak

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Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan elektrikli mini arabaya, kablosuz klavyeden kulaklıklara ve elektrikli mutfak alterlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

12 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

12 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 elektrikli mini araba modeli yer alıyor. 45Km/s azami hıza ulaşan araç 63Km civarında menzil sunuyor. 4.7 inçlik TFT gösterge paneli olan araçta Bluetooth desteği de var.

İki hoparlörlü ses sistemi, buğu giderme sistemi, sunroof, LED ön farlar, akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, açılabilir arka cam, disk hidrolik fren sistemi, USB port gibi özellikleri olan mini araç 169900TL fiyat etiketine sahip. Mart ayındaki satışa göre fiyat 20000TL artış göstermiş.



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12 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var?