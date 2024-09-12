A101 marketler Xbox Series X ve Samsung Galaxy Z Fold 5 satıyor

12 Eylül A101 Ekstra ürünleri
12 Eylül A101 Ekstra ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 50MP ana sensör, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 57499TL olarak satılıyor.
Oyun severlere yönelik olarak 1TB SSD ile donatılmış tek kollu Xbox Series X oyun konsolu 29999TL iken JBL T520BT kulak üstü Bluetooth kulaklık 1499TL, Samsung Galaxy Tab A9 Plus 8/128 tablet modeli de 7999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.