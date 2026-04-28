    Bellek krizi yeni nesil Xbox’ı da vurabilir: Yeni CEO uyardı

    Xbox lideri Asha Sharma, küresel bellek krizinin Project Helix’in fiyatı ve bulunabilirliğini doğrudan etkileyeceğini açıkladı. Yeni nesil konsol için maliyet baskısı şimdiden hissediliyor.

    Microsoft’un oyun bölümünde yaşanan liderlik değişiminin ardından Xbox tarafında alınan kararlar sektörde yankı uyandırmaya devam ediyor. Şubat ayı sonunda Phil Spencer’ın emekliliği sonrası görevi devralan Asha Sharma, göreve gelir gelmez hem stratejik hem de operasyonel düzeyde dikkat çekici adımlar attı. Ancak Sharma’nın son açıklamaları doğrudan yeni nesil Xbox konsolunu bekleyenleri ilgilendiriyor.

    Göreve başlamasının ardından ilk icraatlarından biri olarak eleştirilerin hedefi haline gelen “This is an Xbox” kampanyasını sonlandıran Sharma, daha geniş kapsamlı bir değişime de imza attı. Microsoft Gaming markası resmi olarak geri plana çekilirken şirket içinde “Xbox-first” odaklı birleşik bir yapı oluşturuldu. Bu dönüşüm, Microsoft ofislerinde kullanılan “Return of Xbox” sloganıyla simgeleniyor.

    Sharma’nın bir diğer dikkat çeken hamlesi ise 21 Nisan’da duyurulan fiyat düzenlemeleri oldu. Xbox Game Pass aboneliklerinde indirime gidildi. Ancak bu fiyat düşüşü, içerik tarafında önemli bir değişiklikle birlikte geldi. Yeni Call of Duty oyunlarının ilk günden Game Pass’e eklenmesi uygulaması kaldırıldı ve bu yapımların platforma ancak 12 ay sonra dahil edileceği açıklandı.

    Project Helix’te bellek sorunsalı

    Game File’a verdiği röportajda konuşan Sharma, Xbox’ın geleceği açısından en merak edilen konulardan biri olan yeni nesil konsol hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Şirket içinde “Project Helix” kod adıyla geliştirilen yeni Xbox modeli, özellikle donanım tarafında yaşanan küresel sorunlardan etkilenebilir.

    Sharma, devam eden bellek tedarik sıkıntılarının konsolun hem fiyatını hem de piyasadaki bulunabilirliğini doğrudan etkileyeceğini açıkça dile getirdi. Bu durumun kaçınılmaz olduğuna işaret eden yönetici, “Tüm bunlar bir denklemin parçaları. Bellek maliyetleri fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği etkileyecek. Dünyanın oyun oynadığı yer olmak istediğimizi düşündüğümüzde, bunu da dikkate alacağız. Dolayısıyla şu anda bir lansman takvimi paylaşmaya hazır değiliz.” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan geliştirici kitlerinin önümüzdeki yıl dağıtılmasının planlandığı bilgisini veren Sharma, Project Helix için gelen ilk geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

    Project Helix için daha önce piyasada görece uygun fiyatlı çıkacağı yönünde bir algı vardı. Ancak bu söylemler artan maliyetlerin kullanıcıları etkileyeceğine işaret ediyor.

    Sektördeki sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Project Helix’in fiyatı 1.200 dolara kadar çıkabilir. Öte yandan cihazın performans açısından 2.000 ila 3.000 dolarlık bir oyun bilgisayarıyla rekabet edebileceği iddiaları da gündemde yer alıyor.

