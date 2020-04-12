120Hz ekranlı Oppo A92s sızdırıldı

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Oppo’nun 5G teknolojisini daha uygun fiyata sunma stratejisinin son örneklerinden olacak A92s görselleri internete sızdırıldı. Yeni model 120Hz ekran ve 5G desteği ile segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

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Oppo A92s özellikleri ve fiyatı

Oppo A92s modelinde 6.57 inçlik OLED ekran yer alıyor. Ekran 120Hz tazeleme hızı ile oldukça canlı görüntüler vadediyor. Sol üst kısımda çift kamera için oval şeklinde bir delikli çentiğe yer verilmiş. Parmak izi okuyucu ise kenar kısımda yer alıyor.

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MediaTek’in orta seviye Dimensity 800 yonga setini kullanan telefon 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama belleği ile geliyor. 5G desteği sınıfında farklılaşmaya çalışacak.

Arka kısımda 48MP+8MP+2MP+2MP şeklinde dörtlü kamera paketi yer alıyor. Kare şeklinde kamera yuvasını yine oval bir çubuk kesiyor. Oppo A92s için 355$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/04/11/oppo-a92s-posters-leak-has-a-120hz-screen-and-a-square-camera-module/

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