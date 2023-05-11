Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerde yeni döneme geçileceğini duyurdu. Yeni ehliyetler tıpkı yeni kimlik kartları gibi çipli teknolojiye sahip olacak.

Çipli ehliyetler kimlik kartı yerine kullanılabilecek

Ehliyetlere çip teknolojisinin eklenmesi sayesinde ehliyet kartları, kimlik kartı olarak kullanılabilecek. Daha önce kimlik kartlarına ehliyet entegre edilmiş ve ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Çipli ehliyete sahip vatandaşlar dilerse yanında sadece ehliyeti taşıyarak kimlikle doğrulamanın gerektiği tüm işlemleri ehliyeti ile yapabilecek. Ayrıca yeni ehliyetlerde otomobil simgesi olarak Togg otomobili kullanılacak.

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Bakan Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz.”

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Bakan Soylu duyurdu: Ehliyette yeni döneme geçiliyor