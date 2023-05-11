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    Bakan Soylu duyurdu: Ehliyette yeni döneme geçiliyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlere çip ekleneceğini ve bu sayede ehliyetlerin kimlik kartı yerine kullanılabileceğini duyurdu.                                    
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    Bakan Soylu duyurdu: Ehliyette yeni döneme geçiliyor Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerde yeni döneme geçileceğini duyurdu. Yeni ehliyetler tıpkı yeni kimlik kartları gibi çipli teknolojiye sahip olacak.

    Çipli ehliyetler kimlik kartı yerine kullanılabilecek

    Ehliyetlere çip teknolojisinin eklenmesi sayesinde ehliyet kartları, kimlik kartı olarak kullanılabilecek. Daha önce kimlik kartlarına ehliyet entegre edilmiş ve ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Çipli ehliyete sahip vatandaşlar dilerse yanında sadece ehliyeti taşıyarak kimlikle doğrulamanın gerektiği tüm işlemleri ehliyeti ile yapabilecek. Ayrıca yeni ehliyetlerde otomobil simgesi olarak Togg otomobili kullanılacak.

    Bakan Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz.”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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