Bakan Soylu duyurdu: Ehliyette yeni döneme geçiliyor

Çipli ehliyetler kimlik kartı yerine kullanılabilecek
Ehliyetlere çip teknolojisinin eklenmesi sayesinde ehliyet kartları, kimlik kartı olarak kullanılabilecek. Daha önce kimlik kartlarına ehliyet entegre edilmiş ve ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Çipli ehliyete sahip vatandaşlar dilerse yanında sadece ehliyeti taşıyarak kimlikle doğrulamanın gerektiği tüm işlemleri ehliyeti ile yapabilecek. Ayrıca yeni ehliyetlerde otomobil simgesi olarak Togg otomobili kullanılacak.
Bakan Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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