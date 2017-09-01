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128 GB'lık LG V30+ geliyor

Dün tanıtılan LG V30'un daha yüksek kapasiteli bir versiyonu olan LG V30+ yakında gün yüzüne çıkacak. LG V30+'ın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
1 yıl
3,8b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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128 GB'lık LG V30+ geliyor
LG'nin dün tanıttığı LG V30'un 128GB'lık versiyonu geliyor. İki model arasındaki tek farkın ise depolama seçenekleri olduğu vurgulandı.
Sprint, LG'nin dün duyurduğu V30'un yükseltilmiş bir versiyonu olması beklenen LG V30+ ' ın gelecek sürümünü onaylayan ilk ABD operatörü oldu.
LG V30+ muhtemelen kardeşi V30'un aksine daha büyük bir depolama alanı ile karşımıza çıkacak. 64 GB yerine 128 GB'lık bir LG V30+ bizleri karşılayabilir. LG, iki model arasındaki tek farkın depolama alanıyla ilgili olduğunu doğruladı.
Verizon da dahil olmak üzere diğer ABD operatörleri AT & T ve T-Mobile sadece normal V30'u piyasaya sunacaklarını açıkladı. Bu nedenle Sprint, V30+ satacak tek operatör olabilir.
128 GB'lık LG V30+ geliyor
Şimdilik LG V30+'ın nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı belli değil ancak Sprint CEO'su Marcelo Claure, telefonun önümüzdeki haftalarda veya aylarda raflarda olabileceğini belirtti.

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-Plus-Sprint-release_id97651 Yorum Yaz
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Delikli Nane 1 yıl en beğenilen LİVERPOOLYWNA
LİVERPOOLYWNA
4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lg

tabiki işlemci mimarisi hiç gelişmiyor, kullanılan ekranlar değişmiyor, yazılımda hiç iyileştirmeler yapılmıyor sizde haklısınız
LİVERPOOLYWNA4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lgtabiki işlemci mimarisi hiç gelişmiyor, kullanıla...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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mu5tafa 1 yıl
Depolamayı 128 gb yap plus diye yuttur. Bu şirketler neden bu kadar vizyonsuz. 6 gb ram yap bir de bari.
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olağan_şüpheli 1 yıl Delikli Nane
Delikli Nane

LİVERPOOLYWNA
4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lg

tabiki işlemci mimarisi hiç gelişmiyor, kullanılan ekranlar değişmiyor, yazılımda hiç iyileştirmeler yapılmıyor sizde haklısınız


anlamamışsın
Delikli NaneLİVERPOOLYWNA4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lgtabiki işle...
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ironman 1 yıl

Ve artık Bitti stok olmuyor bu fiata maaleseff[8\|]
Şu an satılmıyor demişler..
hepsiburada.com/...
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ironman 1 yıl

TURKCELL de VOLTE aktif mi bu LG de
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kaju waffle 1 yıl
4400 TL fiyat ile sadece Türk Telekom mağazalarında satılacakmış.
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eryclk 1 yıl
telefonun adı v30 olabilir ama yeni bir telefon degil yapılmışı var.
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drjacob 1 yıl
ram artsın depolama sd kart ile hal edilir.
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Finn Mertens 1 yıl
telefon isterse beni marsa götürsün satış sonrası hizmet çöp olduktan sonra ne anladım o işten. Ya samsung ya apple gerisi çöp(satış sonrası hizmet bakımından) özellikle sony gerçekten rezil silinseler de gitseler mobil pazardan. vaio nasıl yokoldu gitti.
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senjido 1 yıl
1500liralık samsung c9 pro 6inç ekran 6gb ram 4000mah batarya ile geliyor. Bence en iyi akıllı telefon budur.
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GkhnAkyolTr 1 yıl senjido
1500 tl ye nereden bulabilirim o cihazı peki ?
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ctrl-alt-delete 1 yıl senjido
Samsung TR garantili olsa ve 2000 altı satılsa pil performansı için gönül rahatlığıyla alınır aslında.
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LİVERPOOLYWNA 1 yıl
4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lg
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Delikli Nane 1 yıl LİVERPOOLYWNA
LİVERPOOLYWNA
4 yıl önce çıkan g2 3000 mah, şimd çıkan v30 3300, tebrikler lg

tabiki işlemci mimarisi hiç gelişmiyor, kullanılan ekranlar değişmiyor, yazılımda hiç iyileştirmeler yapılmıyor sizde haklısınız
1 Yanıt Yanıtla +15
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mu5tafa 1 yıl
Depolamayı 128 gb yap plus diye yuttur. Bu şirketler neden bu kadar vizyonsuz. 6 gb ram yap bir de bari.
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9 etiket daha lg v 30 lg v30 128gb depolama lg v30 plus sprint Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede Popüler
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