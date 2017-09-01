128 GB'lık LG V30+ geliyor

Teknoloji Editörü
LG'nin dün tanıttığı LG V30'un 128GB'lık versiyonu geliyor. İki model arasındaki tek farkın ise depolama seçenekleri olduğu vurgulandı.
Sprint, LG'nin dün duyurduğu V30'un yükseltilmiş bir versiyonu olması beklenen LG V30+ ' ın gelecek sürümünü onaylayan ilk ABD operatörü oldu.
LG V30+ muhtemelen kardeşi V30'un aksine daha büyük bir depolama alanı ile karşımıza çıkacak. 64 GB yerine 128 GB'lık bir LG V30+ bizleri karşılayabilir. LG, iki model arasındaki tek farkın depolama alanıyla ilgili olduğunu doğruladı.
Verizon da dahil olmak üzere diğer ABD operatörleri AT & T ve T-Mobile sadece normal V30'u piyasaya sunacaklarını açıkladı. Bu nedenle Sprint, V30+ satacak tek operatör olabilir.
Şimdilik LG V30+'ın nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı belli değil ancak Sprint CEO'su Marcelo Claure, telefonun önümüzdeki haftalarda veya aylarda raflarda olabileceğini belirtti.
https://www.phonearena.com/news/LG-V30-Plus-Sprint-release_id97651 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabiki işlemci mimarisi hiç gelişmiyor, kullanılan ekranlar değişmiyor, yazılımda hiç iyileştirmeler yapılmıyor sizde haklısınız
anlamamışsın