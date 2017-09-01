Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı

Lenovo merakla beklenen Moto X4'ü Berlin'de gerçekleşen IFA 2017 kapsamındaki özel bir etkinlikte tanıttı. Gorilla Glass korumalı 5.2 inç 1080p IPS ekran, suya dayanıklılık, çift kamera ve Alexa entegrasyonu ile lanse edilen cihaz üst kadame bir orta sınıf izlenimi veriyor.

Snapdragon 630 yonga setinden (8x Cortex-A53, Adreno 508) güç alan Moto X4, 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanına sahip. Ayrıca 15W hızlı şarj özellikli 3.000mAh pili var. Lenovo yeni akıllı telefonu için çift camlı sandviç tasarımı tercih etmiş. Ayrıca telefonun IP68 derecesi var, yani suya dayanıklı olarak geliyor.

Moto X4'ün arka kısmındaki çift kameranın biri 12MP, diğeri 8MP (120 derece ultra geniş açılı) olmak üzere iki sensörden oluştuğunu belirtelim. Diğer kamera özellikleri arasında faz algılama, çift tonlu LED flaş, bokeh efekti, ultra geniş açılı çekim, seçmeli siyah beyaz, arka plan değiştirme ve 4K video kaydı yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 16MP sensöre sahip LED flaşlı bir kamera var.

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Moto X4'ün geri kalan özelliklerini ise; LTE Cat.13, isteğe bağlı çift SIM, parmak izi tarayıcı, 3 mikrofon, Bluetooth 5.0, 4 kablosuz hoparlöre kadar bağlanabilme seçeneği ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

Android Nougat işletim sistemiyle çalışan Moto X4, Amazon'un Alexa sesli asistanı ile birlikte geliyor. Telefon kilitli olsa bile erişebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda tek dokunuşla parola korumalı web sitelerine erişmenize izin veren Moto Key hizmeti de mevcut.

Moto X4, önümüzdeki sonbaharda dünya genelinde siyah ve mavi renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun Eylül'de 399 avro fiyatla Avrupa piyasasına gelmesi bekleniyor.

http://www.androidpolice.com/2017/08/31/motorola-announces-mid-range-moto-x4-snapdragon-630-dual-cameras-5-2-lcd-display/