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Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı

Lenovo, Berlin'de gerçekleştirilen IFA teknoloji fuarında düzenlediği özel bir etkinlikle Moto X4 modelini sahneye çıkardı. İşte piyasaya merhaba diyen yeni akıllı telefonun tüm detayları.
1 yıl
2,5b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo merakla beklenen Moto X4'ü Berlin'de gerçekleşen IFA 2017 kapsamındaki özel bir etkinlikte tanıttı. Gorilla Glass korumalı 5.2 inç 1080p IPS ekran, suya dayanıklılık, çift kamera ve Alexa entegrasyonu ile lanse edilen cihaz üst kadame bir orta sınıf izlenimi veriyor.
Snapdragon 630 yonga setinden (8x Cortex-A53, Adreno 508) güç alan Moto X4, 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanına sahip. Ayrıca 15W hızlı şarj özellikli 3.000mAh pili var. Lenovo yeni akıllı telefonu için çift camlı sandviç tasarımı tercih etmiş. Ayrıca telefonun IP68 derecesi var, yani suya dayanıklı olarak geliyor.
Moto X4'ün arka kısmındaki çift kameranın biri 12MP, diğeri 8MP (120 derece ultra geniş açılı) olmak üzere iki sensörden oluştuğunu belirtelim. Diğer kamera özellikleri arasında faz algılama, çift tonlu LED flaş, bokeh efekti, ultra geniş açılı çekim, seçmeli siyah beyaz, arka plan değiştirme ve 4K video kaydı yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 16MP sensöre sahip LED flaşlı bir kamera var.
Ayrıca Bkz. "Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı"
Moto X4'ün geri kalan özelliklerini ise; LTE Cat.13, isteğe bağlı çift SIM, parmak izi tarayıcı, 3 mikrofon, Bluetooth 5.0, 4 kablosuz hoparlöre kadar bağlanabilme seçeneği ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.
Android Nougat işletim sistemiyle çalışan Moto X4, Amazon'un Alexa sesli asistanı ile birlikte geliyor. Telefon kilitli olsa bile erişebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda tek dokunuşla parola korumalı web sitelerine erişmenize izin veren Moto Key hizmeti de mevcut.
Moto X4, önümüzdeki sonbaharda dünya genelinde siyah ve mavi renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun Eylül'de 399 avro fiyatla Avrupa piyasasına gelmesi bekleniyor.

http://www.androidpolice.com/2017/08/31/motorola-announces-mid-range-moto-x4-snapdragon-630-dual-cameras-5-2-lcd-display/ Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
kamera kısmı
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Kevin Garnett 1 yıl
Türkiye'ye gelirse rahat alınır, neredeyse eksiği yok telefonun.
Güzel bir ekran: ✔
Gayet iyi, orta düzey ve idare edecek bir işlemci: ✔
Fena olmayan pil süresi: ✔
Kamera: ✔ (12 MP'lik kameranın açıklığı f/1.7, üstüne geniş açı çeken 8 MP kamera var. Geniş açı kamera şu an G6 gibi telefonlarda olan, çok güzel bir olay.)
USB Type-C, parmak izi sensörü gibi şeyler: ✔
Suya dayanıklılık: ✔
Her şey var yani telefonun içinde, üstüne bir de neredeyse stok Android kullanmaları daha da cezbediyor insanı. Bakalım Türkiye'ye gelirse ne zaman gelecek.
Edit: Türkiye'ye gelmezse ve yurtdışından alınırsa Moto G5S Plus daha mantıklı olur, bu dediklerimin çoğu var ve daha ucuz. Türkiye'ye G5S+ gelmediği için X4 iyi bir seçenek gelirse.
Türkiye'ye gelirse rahat alınır, neredeyse eksiği yok telefonun.Güzel bir ekran: ✔Gayet iyi, orta düzey ve idare edecek bir işlemci: ✔Fena olmaya...
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inifiesta 1 yıl
Nokia Lumia 950 XL modelindeki kamera tasarımına benziyor. Telefonun ön yüzü çirkin durmasın diye sensörleri iyi dizmişler.
Düzeltme: Microsot Lumia olacaktı. Kamera 12 mp olmasına rağmen kamera çıkıntısı kötü duruyor. Lumia 1020 41 mp olduğu için doğal karşılanıyordu.
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ilker67 1 yıl
Sonunda 5.5inc altı bir Moto modeli. Umarım daha küçükleri de çıkar.
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sinyortr1 1 yıl
Türkiye'de ne zaman ve kaç paraya çıkar?
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Fatih 1 yıl
Bu marka tasarımcılara boşa para ödüyor hakikaten bu nedir aga?
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El Fuego 1 yıl
Çift kamera dışında benim Moto X Pure Edt. den pek bir farkı yok. Tasarım olarak eski nesille ilgisi de yok, karakterini yoketmiş çayna kafası.
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inexo 1 yıl
galaxylendin
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TIME 1 yıl en beğenilen
kamera kısmı
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Glorfindel1907 1 yıl
Özellikler güzel ama tasarım olmamış gerçekten.
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SakinCoo 1 yıl
Lenovo vibe x2 gibi harika tasarımlar yapabilen bir marka şu yakışıyor mu ya iğrenç
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mert1907 1 yıl
Motorolanın tasarımlarını itici buluyorum.
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