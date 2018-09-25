12nm sürecinde Polaris 30 geliyor

Rakibine büyük pazar payı kaptırdıktan sonra Lisa Su önderliğinde yeniden çıkışa geçen AMD, Polaris grafik mimarisiyle oyuncuların yeniden gönlünü fethetmişti. Sonrasında Vega grafik mimarisi ile çıtayı yükseltti ancak gerek yüksek fiyatlar gerekse de Nvidia’nın muadil ekran kartlarına nazaran biraz geride kalması, Polaris kadar ilgi görmemesine neden olmuştu.

Polaris 30 özellikleri

Madencilik rüzgarını arkasına alan AMD önemli gelirler elde etse de oyuncu tarafında halen istediği ilgiyi yakalayabilmiş değil. Bu bakımdan yeni bir Polaris hamlesi yapması zaten bekleniyordu. İddialar da bu yönde.

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Gelen bilgilere Polaris 30 olarak hazırlanan yeni birim 12nm sürecinde tasarlanıyor. Polaris mimarisinin en güçlü üyesi olacak Polaris 30, Polaris 10 yani RX 500 serisine göre yüzde 15 performans artışı getiriyor.

Radeon RX 680 olarak adlandırılacak ilk ekran kartının en geç Ekim ayı itibariyle piyasada olacağı belirtiliyor. Yeni seri gelecek yılın ortalarına kadar piyasaya çıkmış olacak. Böylece 7nm sürecindeki Radeon Vega 20 gelene kadar da pazarda boşluk bırakmamış olacak.

Radeon RX 680 ekran kartının GeForce GTX 1070 veya 1070 Ti performansına yakın bir seviye izleyeceği tahmin ediliyor. Böylece uygun fiyata daha iyi bir ekran kartı isteyenler için alternatif olacak.