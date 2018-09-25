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12nm sürecinde Polaris 30 geliyor

AMD uzun bir süredir yeni ekran kartı piyasaya sürmedi. Pazarda yavaş yavaş Nvidia hakimiyeti güçlenirken bunun önüne geçmek için Polaris 30 mimarisi gündeme geldi.
7 ay
10,5b
1
36
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Rakibine büyük pazar payı kaptırdıktan sonra Lisa Su önderliğinde yeniden çıkışa geçen AMD, Polaris grafik mimarisiyle oyuncuların yeniden gönlünü fethetmişti. Sonrasında Vega grafik mimarisi ile çıtayı yükseltti ancak gerek yüksek fiyatlar gerekse de Nvidia’nın muadil ekran kartlarına nazaran biraz geride kalması, Polaris kadar ilgi görmemesine neden olmuştu.

Polaris 30 özellikleri

Madencilik rüzgarını arkasına alan AMD önemli gelirler elde etse de oyuncu tarafında halen istediği ilgiyi yakalayabilmiş değil. Bu bakımdan yeni bir Polaris hamlesi yapması zaten bekleniyordu. İddialar da bu yönde.

Ayrıca Bkz. "Surface Hub 2 yükseltilebilir işlemci slotu ile gelecek"

Gelen bilgilere Polaris 30 olarak hazırlanan yeni birim 12nm sürecinde tasarlanıyor. Polaris mimarisinin en güçlü üyesi olacak Polaris 30, Polaris 10 yani RX 500 serisine göre yüzde 15 performans artışı getiriyor.

Radeon RX 680 olarak adlandırılacak ilk ekran kartının en geç Ekim ayı itibariyle piyasada olacağı belirtiliyor. Yeni seri gelecek yılın ortalarına kadar piyasaya çıkmış olacak. Böylece 7nm sürecindeki Radeon Vega 20 gelene kadar da pazarda boşluk bırakmamış olacak.

Radeon RX 680 ekran kartının GeForce GTX 1070 veya 1070 Ti performansına yakın bir seviye izleyeceği tahmin ediliyor. Böylece uygun fiyata daha iyi bir ekran kartı isteyenler için alternatif olacak.

 

https://www.tweaktown.com/news/63296/amd-rumored-preparing-polaris-30-12nm-tech-rx-680/index.html Yorum Yaz
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Zero Limit 7 ay en beğenilen
bunu koymassak olmaz

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2 Yanıt Yanıtla +35
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Mutlak.Sıfır 7 ay
Oldukça mantıklı bir adım, piyasa bir balon Ray Trace muhabbeti daha kaldıramaz. Nvidia hem fiyatları artırdı hem de petformans anlanında hayal kırıklığı yarattı Amd ise orta seviyeye yani aslında piyasanın en büyük pastasına yönelik hamleler yapıyor. 1070'den daha iyi hem de ondan daha ucuz bir kart gelirse bence iyi bir iş yapmış olurlar. Bir nevi Vega 56'yı orta seviye de göreceğiz.
Oldukça mantıklı bir adım, piyasa bir balon Ray Trace muhabbeti daha kaldıramaz. Nvidia hem fiyatları artırdı hem de petformans anlanında hayal kırıklığı yarat...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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No Way Out 7 ay
Şey mi RX 480'nin üzerine bir +100mhz daha koy olsun sana RX 680.
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sniper23 7 ay
2019'da 7 NM için araya bir şey koymak için ekran kartı çıkacak yani.
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MuratBayrakçı 7 ay
GTX1070-1070Tİ arası performansla ve şu an ki RX580 fiyatı ve düşük güç ihtiyacı ile çıkarsa benim gibi 60-75hz 1080p monitör kullanıcılarına yüksek ayarlarda oyun oynamak için oldukça güzel bir alternatif olur.
RX580 2.200 TL civarından bulunuyor piyasada, RX680 bu fiyata 1070-1070Tİ arası performansı versin canımı yesin.
evet şu an GTX1070 ayarında ve nispeten uygun fiyata alınabilen VEGA serisi GPU' lar var ama bunların yüksek watt PSU'ya ihtiyacı olması ve bunun ikinci bir masraf çıkartacak olması beni VEGA serisinden uzak tutuyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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mamad 7 ay MuratBayrakçı
580'le 1070 arasında %35-40 performans farkı varken, 580'den %15 performanslı kartın 1070'i geçmesini nasıl bekleyebiliyorsunuz acaba?
1 Yanıt Yanıtla +1
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BalistikBomba 7 ay
Nvidia dağı, fare doğurdu. Yaşasın AMD! AMD olmasa PC, ancak zengin bebelerin bir hobi aracı olurdu. Gördünüz işte. RTX fos çıktı. Artık 2000 model araçlarla takaslık ekran kartı alırsınız. Free Sync neyinize yetmiyor? Hem de beleş! İlla bekleyecekseniz parayı sakla, 7 nm Vega 20 Gpu bekle. Aklı da mı biz verelim size?
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Hesperiush 7 ay
AMD'nin orta sınıf kartlarını beğenmeyen arkadaşlar gidip 7.000 küsür liraya nvidia alabilirler. Yanına 5-6 bin tl bir de monitör aldınmıydı yeme de yanında yat !?!?!
2 Yanıt Yanıtla +3
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Periah 7 ay Hesperiush
Intel islemci tarafinda batiyor bari ekran karti pazarina adam gibi bi girse de piyasaya bi hareket gelse.
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Mutlak.Sıfır 7 ay Hesperiush
Öyle olur mu ya? O test grafiklerinde en tepede olması lazım yoksa olmaz. Çünkü takım yarıştırır gibi yarıştırıp kendilerini tatmin edecekler.
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BalistikBomba 7 ay
Radeon Vega 20 kışın gelseydi de hem oyun oynarken hem de ısınsaydık. Sıcacık. Mis gibi...
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Turuncu Sakal 7 ay
Amd yıllardır ekran kartı konusunda birşey yapmıyor. Nm düşüşü sayesinde kartlara oc yapıp piyasaya sürüyor. Vega serisinde de hbm sayesinde performansı arttırmıştı. Mimari anlamda hiç birşey yaptıkları yok.
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Nerd Miner 7 ay
İşlemcide iyi gidiyorda gpu da intel modelini uygulamaya devam. Aynı kartı Isıtıp ısıtıp önümüze koyuyor.
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DH Misafiri 7 ay
Bence amd R9 390X kartini elden gecirmeli 8gb ve 16gb ddr5x 512bit 2816 stream shader 64 rops bide 12nm oldumu tadindan yenmez ddr5x oldugu icin daha yuksek bellek hizida belirlersin yap bunu rx 680 olsun bitsin
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gmyo31 7 ay
eger vaat ettikleri performansı sunar,güç tüketimi ve fiyatı makul olursa amd ye bir sans daha veririm.belki nvidia yı gaza getirir gtx 2060, gtx 2050 ti,gtx 2050 uygun fiyat ile de satılırsa daha ne olsun.Ama burası türkiye dolar ne olur vergiler artar mı bilemem.Orta alt segmentte fiyatlar 2000 tl civarına fırladı.Çeşitliliğe ihtiyac var.
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Father Torque 7 ay
Aslında bu haberi yeni seri konsollarla birlikte değerlendirmek lazım. Hatırlanacağı üzere mevcut konsollar 570 ve 580 ayarlarında bir donanıma sahipler ve RayTracing'in ilk örneklerini görmeye hazırlandığımız bir ortamda bu tür kartlar artık konsollar için yetersiz kalacaktır. AMD'nin Vega serisinin konsollarda kullanılması da fiyatı ve üretim teknikleri, vb sebeplerle oldukça zor. Görünüşe göre AMD yeni nesil konsolların çıkması beklenen 2019-2020 civarına kadar orta segmenti bu tür nod küçültme, vb optimizasyonlarla mevcut mimaride geçirmeyi planlıyor. Tabi burada yeni kartların performansından ziyade fiyatı öne çıkacaktır, sonuçta aynı fiyata eski seriden daha hızlı olması gerekir. Öteki türlü NVidia'ya uyup bunlar yeni seri diyerek fiyatları uçuracaklarsa hiç çıkarmasınlar daha iyi.
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