13.2 milyar yaşındaki galaksi görüntülendi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)'nde görevli astrofizikçiler, bugüne kadar görüntülenen en uzak, yani en eski galaksiyi görüntülediklerini açıkladılar. Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan makalede detaylı şekilde tarif edilen bu galaksi, EGS8p7 adını taşıyor.



Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü astrofizikçilerine göre EGS8p7 yaklaşık 13.2 milyar yaşında. Evrenin kendisinin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, EGS8p7'nin evren henüz 1 milyar yaşında bile değilken oluştuğu ve evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğu söyleniyor.



Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler incelenerek tespit edilen EGS8p7, Hawaii'de bulunan W.M. Keck Gözlemevi'ndeki kızıl ötesi spektrometre kullanılarak detaylı olarak incelendi.

Bu spektrometreyi kullanarak galaksi ışıklarının kırmızıya kayma derecesini tespit eden ve böylece bir galaksinin ne kadar uzakta olduğunu belirleyen astrofizikçiler, EGS8p7'de kırmızıya kaymanın 8.86 seviyesinde olduğunu açıkladılar. Daha önce bulunan en uzak ve en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma derecesi 7.73'tü.



http://news.softpedia.com/news/caltech-astronomers-spy-on-13-2-billion-year-old-galaxy-490960.shtml