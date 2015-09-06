13.2 milyar yaşındaki galaksi görüntülendi

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Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)'nde görevli astrofizikçiler, bugüne kadar görüntülenen en uzak, yani en eski galaksiyi görüntülediklerini açıkladılar. Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan makalede detaylı şekilde tarif edilen bu galaksi, EGS8p7 adını taşıyor.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü astrofizikçilerine göre EGS8p7 yaklaşık 13.2 milyar yaşında. Evrenin kendisinin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, EGS8p7'nin evren henüz 1 milyar yaşında bile değilken oluştuğu ve evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğu söyleniyor.
Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler incelenerek tespit edilen EGS8p7, Hawaii'de bulunan W.M. Keck Gözlemevi'ndeki kızıl ötesi spektrometre kullanılarak detaylı olarak incelendi.
Bu spektrometreyi kullanarak galaksi ışıklarının kırmızıya kayma derecesini tespit eden ve böylece bir galaksinin ne kadar uzakta olduğunu belirleyen astrofizikçiler, EGS8p7'de kırmızıya kaymanın 8.86 seviyesinde olduğunu açıkladılar. Daha önce bulunan en uzak ve en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma derecesi 7.73'tü.
http://news.softpedia.com/news/caltech-astronomers-spy-on-13-2-billion-year-old-galaxy-490960.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eline ne geçti dediğin insanlar, o teknolojiye ulaşabilecek kadar geliştikleri için bir Suriye bir Gazze durumunda değil. Yüzlerce yıldır eğitime, bilime ve kendi uluslarının çıkarını herşeyden önce gördükleri için ortadoğu halklarının yaşadığı acıyı yaşamıyorlar. Evrim devam ediyor dostum. Kendini geliştiren uluslar dünyada var olmaya devam edecek. Geri kalmış, cahil medeniyetler ise binlerce yıllık insanlık tarihinde olduğu gibi yok olup gidecekler. Sen şuan gösterdiğin tavrı iyi niyetle gösteriyorsun anlıyorum fakat bu realiteyi görmezden gelemeyiz. Bir nevi doğa kanunu.
Washington'a basit bir diplomatik ziyaret için gitmesine rağmen koca bir oteli kapattırıp üstüne kalacağı odalardaki eşyaları altın kaplama olanlarıyla değiştirttiren suudi kralına söyle sen bunu.
Dünyanın dört bir yanında sorunlu bölgeler var. Ne yapalım tüm bilimsel araştırmaları durdurup mağara devrine geri mi dönelim ? Ne aptalca bir yorum bu ?
Onlar baktığı için onların çocukları huzurlu şekilde yaşıyor. Müslümanlar bakmadığı için çocukları ölüyor. Şimdilik bunu anlamanı beklemiyorum ama belki birgün anlarsın.