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13.2 milyar yaşındaki galaksi görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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13.2 milyar yaşındaki galaksi görüntülendi
 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)'nde görevli astrofizikçiler, bugüne kadar görüntülenen en uzak, yani en eski galaksiyi görüntülediklerini açıkladılar. Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan makalede detaylı şekilde tarif edilen bu galaksi, EGS8p7 adını taşıyor.
 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü astrofizikçilerine göre EGS8p7 yaklaşık 13.2 milyar yaşında. Evrenin kendisinin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, EGS8p7'nin evren henüz 1 milyar yaşında bile değilken oluştuğu ve evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğu söyleniyor.
Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler incelenerek tespit edilen EGS8p7, Hawaii'de bulunan W.M. Keck Gözlemevi'ndeki kızıl ötesi spektrometre kullanılarak detaylı olarak incelendi.
Bu spektrometreyi kullanarak galaksi ışıklarının kırmızıya kayma derecesini tespit eden ve böylece bir galaksinin ne kadar uzakta olduğunu belirleyen astrofizikçiler, EGS8p7'de kırmızıya kaymanın 8.86 seviyesinde olduğunu açıkladılar. Daha önce bulunan en uzak ve en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma derecesi 7.73'tü.

http://news.softpedia.com/news/caltech-astronomers-spy-on-13-2-billion-year-old-galaxy-490960.shtml Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl en beğenilen Guest-E84249922
Revv.0

suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçti

Eline ne geçti dediğin insanlar, o teknolojiye ulaşabilecek kadar geliştikleri için bir Suriye bir Gazze durumunda değil. Yüzlerce yıldır eğitime, bilime ve kendi uluslarının çıkarını herşeyden önce gördükleri için ortadoğu halklarının yaşadığı acıyı yaşamıyorlar. Evrim devam ediyor dostum. Kendini geliştiren uluslar dünyada var olmaya devam edecek. Geri kalmış, cahil medeniyetler ise binlerce yıllık insanlık tarihinde olduğu gibi yok olup gidecekler. Sen şuan gösterdiğin tavrı iyi niyetle gösteriyorsun anlıyorum fakat bu realiteyi görmezden gelemeyiz. Bir nevi doğa kanunu.
Revv.0suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçtiEline ne geçti...
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Sirkadyen 4 yıl Guest-E84249922
Revv.0

suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçti

Washington'a basit bir diplomatik ziyaret için gitmesine rağmen koca bir oteli kapattırıp üstüne kalacağı odalardaki eşyaları altın kaplama olanlarıyla değiştirttiren suudi kralına söyle sen bunu.

Dünyanın dört bir yanında sorunlu bölgeler var. Ne yapalım tüm bilimsel araştırmaları durdurup mağara devrine geri mi dönelim ? Ne aptalca bir yorum bu ?
Revv.0suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçtiWashington'a b...
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Guest-BF8E9B238 4 yıl Guest-E84249922
Revv.0

suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçti

Onlar baktığı için onların çocukları huzurlu şekilde yaşıyor. Müslümanlar bakmadığı için çocukları ölüyor. Şimdilik bunu anlamanı beklemiyorum ama belki birgün anlarsın.
Revv.0suriyede gazzede çocuklar ölüyor bunlar bpş boş etrafa bakıyor, tamam baktın ne oldu eline ne geçtiOnlar baktığı ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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LeSRiSeL 4 yıl
13 milyar yıl mı yani orada bir medeniyet var ise bizden 13 milyar yıl ilerideler mi demek oluyor O_o allah gettirmesin göstermesin tivbe tivbe hoşt hoşt bismillah
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memeti 4 yıl LeSRiSeL
hayır öyle değil, 13 mılyar yıl once oluşmuş bir galaksi bu. ve bize atıyorım 1 milyon ışık yılı uzakta ise, biz o galaksinin 1 milyon yıl öncekı halını görüyoruz. beklı 500 bın ışık yılı once o galaksı yok oldu, bız onların yok oldugunun farkına 500 bın ısık yılı sonar varacagız. olay bundan ıbaret.
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Saiki 4 yıl
Kimbilir bu galaksinin içerisinde bulunan gezegenlerde nasıl eko sistemler vardır.

Cahil tipler yine kendini belli ederek konuyu farklı yerlere çekmeye çalışmış, eh kafa basmayınca doğal tabi
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Sanat Günesi 4 yıl
misal ben fakirim o yüzden çocuk yapmıyorum çünkü çocuğumun hayatı üstüne kumar oynamak istemiyorum. yani klasik müslümanlar gibi ben yapayım da allah rızkını verir kafasıyla yaşamıyorum. zaten özellikle cahil ülkelerde doğan çocukların %90'ı bu kafayla dünyaya geliyor. çocuğa uçkurumuzu tutamadık 5dk.lık zevkin ürünüsün gerçeğini söylemek yerine topu hayali allaha (ya da diğer tanrılara) atmak daha kolay. sefalet içindesin, eğitime, bilime en büyük önemi senin vermen gerekirken sen üremekle meşgulsen ksr bakma ama kimse senin .içlerine bakmak zorunda değil. hepimiz insanız belki biraz üzülürüz vesaire ama hayatında gerçeklerini görmezden gelemeyiz. birde 4 çocuk yapıp bunları sefalet içinde büyütüp övünenler yokmu onlar ayrı kafa zaten. fakirsen uçkuruna sahip çıkacaksın üremekten ziyade hayat şartlarını geliştirmeye bakacaksın. yoksa o doğan çocuk ilerde ya asgari ücrete çalışan bir köle ya da biraz daha fazla maaşa özel sektörde üni mezunu olarak ömürünü heba eder.
1 Yanıt Yanıtla
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cadence1 4 yıl Sanat Günesi
tersol

misal ben fakirim o yüzden çocuk yapmıyorum çünkü çocuğumun hayatı üstüne kumar oynamak istemiyorum. yani klasik müslümanlar gibi ben yapayım da allah rızkını verir kafasıyla yaşamıyorum. zaten özellikle cahil ülkelerde doğan çocukların %90'ı bu kafayla dünyaya geliyor. çocuğa uçkurumuzu tutamadık 5dk.lık zevkin ürünüsün gerçeğini söylemek yerine topu hayali allaha (ya da diğer tanrılara) atmak daha kolay. sefalet içindesin, eğitime, bilime en büyük önemi senin vermen gerekirken sen üremekle meşgulsen ksr bakma ama kimse senin .içlerine bakmak zorunda değil. hepimiz insanız belki biraz üzülürüz vesaire ama hayatında gerçeklerini görmezden gelemeyiz. birde 4 çocuk yapıp bunları sefalet içinde büyütüp övünenler yokmu onlar ayrı kafa zaten. fakirsen uçkuruna sahip çıkacaksın üremekten ziyade hayat şartlarını geliştirmeye bakacaksın. yoksa o doğan çocuk ilerde ya asgari ücrete çalışan bir köle ya da biraz daha fazla maaşa özel sektörde üni mezunu olarak ömürünü heba eder.

ne kadan sacma bir düşünce .. sende 1 tane cocuk yap madem ...


senin anan baban sen gibi düşünseydi sen olmayacaktın .. sen evli felan degilsin bence .. madem çocuk yapmıcan nie evlendin
kadının sucu ne anne olmayacaksa .. hayata tersten bakan bir mantık işte

olum ! hayat teoriler üzerine kurgulanır mı müneccim misin sen
hayatı üzerine kumar oynamak istemiyomuş muş .. ya sabır
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Tastarakay 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kızılötesi değerini ölçümlemek ve redshift'ini saptamak amacıyla Hawaii'deki W.M. Keck Gözlemevi'nde çoklu obje tayfölçer analizine tabi tutulan EGS8p7'nin redshift değeri 8.86 olarak belirlendi. Ki bu da kendisinin şimdiye kadar keşfediler en kadim galaksi olduğunun kanıtı oldu. EGS8p7'den önce bulunan en yaşlı galaksinin redshift değeri 7.73'tü.

Redshift'in ne anlama geldiğini görselle de destekleyim

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THUGGER 4 yıl
Vay be.
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gurkanse 4 yıl
Buck Fuddy
Yanlış hesaplamışsınız. Bir ışık yılı zaten 9.46 trilyon km eder. 13.2 milyar yılda ışık yaklaşık 125 seksilyon km gider.

seksilyon :)
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s_mail 4 yıl
Umut.Caliskan
Yıldıza kayma oranı dediğim şey doppler efekti dediğimiz olay,eğer bilmiyorsan aç googledan ne olduğuna bak,onu da yapmıyorsan sana kısaca bahsedeyim,doppler efekti dediğimiz olay ışığın dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli gözlemciye göre farklı bir zaman ve olayda algılanmasıdır.Yıldız dediğiz şey de bir plazma topudur.Bu oluşumun ortaya çıkması için milyarlarca yıl yoğun kütleli bulutların bir araya gelip yeterli basınç ve sıcaklıkta olduktan sonra nükleer fizyon oluşturmasından ötürü ortaya yıldız dediğimiz gökcisimleri çıkar.Her biri böyle bir oluşum içerisine girdiğini düşünürsek bir galakside ortalama 100 milyar yıldız bulunur.Rakamlar dediğin şey bundan ibaret ve sen Her boku eleştiricene aç biraz internetten neyin ne olduğunu araştır da ona göre yorum yap.

Yıldıza kayma değil. Kırmızıya kayma olacak. Küçük bir hata :)
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robinhoof 4 yıl
Cismin yaşı yaydığı/yansıttığı ışığın zaman içerisinde aldığı yoldur. 13,2 milyar yıl boyunca ışık mesafe alarak bizim gözümüze/telekospa geliyor. Işığın kaynağı bize o kadar uzaktaki ışık saniyede 300.000 metre almasına rağmen 13,2milyar ışık yılında bize geliyor. 300.000 x 13.200.000.000 = 3.960.000.000.000.000 metre mesafe uzaklıkta nerdeyse 4 trilyar metre yada 4 trilyon kilometre uzaklıkta. Aynı yol ile dünyadan güneşe 26.470.965 kere (26milyon) güneşe gidebilirsiniz.
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Buck Fuddy 4 yıl robinhoof
Yanlış hesaplamışsınız. Bir ışık yılı zaten 9.46 trilyon km eder. 13.2 milyar yılda ışık yaklaşık 125 seksilyon km gider.
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join 4 yıl
Arkadaşlar bi düzeltme yapayım ufak kavram kargaşası yaşanılıyor gibi. Şimdi uzayda mesafeler ışık yılı olarak ölçülür. (Yani ışığın bir yılda kat ettiği uzaklık) Ama burada dikkat ederseniz bir yıldızın yada galaksinin bize olan uzaklığı bir milyar yıl ise aslında biz ona baktığımızda bir milyar yıl önceki halini görmüş oluruz. İlginç olan da bu yani belirtilen mesafe ve yaş olayı aslında aynı şey. Görünen şey 13.2 milyar yıl önceki görüntüsü yani yaşı da o kadar var. Ha şuan belki o galaksi dağılmıştır yok olmuştur ama biz onun yok oluşundan 13.2 milyar görebiliriz. (Görebiliriz olayını hemen faklı açıdan bakıp zaten şimdi de göremiyoruz ki diye yazmayın beyin yemenizi tavsiye ederim.)
Neyse işin özeti uzayda görünen her görüntü geçmişe aittir. Bir yıldızın ışığı dünyaya geldikten sonra ölçülen mesafe ile yaşı doğru orantılıdır.
Son özet 13.2 milyar ışık yılı uzaktaki galaksi aynı zamanda 13.2 milyar yaşındadır. Çaktııın?
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Mephalay 4 yıl join
join

Arkadaşlar bi düzeltme yapayım ufak kavram kargaşası yaşanılıyor gibi. Şimdi uzayda mesafeler ışık yılı olarak ölçülür. (Yani ışığın bir yılda kat ettiği uzaklık) Ama burada dikkat ederseniz bir yıldızın yada galaksinin bize olan uzaklığı bir milyar yıl ise aslında biz ona baktığımızda bir milyar yıl önceki halini görmüş oluruz. İlginç olan da bu yani belirtilen mesafe ve yaş olayı aslında aynı şey. Görünen şey 13.2 milyar yıl önceki görüntüsü yani yaşı da o kadar var. Ha şuan belki o galaksi dağılmıştır yok olmuştur ama biz onun yok oluşundan 13.2 milyar görebiliriz. (Görebiliriz olayını hemen faklı açıdan bakıp zaten şimdi de göremiyoruz ki diye yazmayın beyin yemenizi tavsiye ederim.)
Neyse işin özeti uzayda görünen her görüntü geçmişe aittir. Bir yıldızın ışığı dünyaya geldikten sonra ölçülen mesafe ile yaşı doğru orantılıdır.
Son özet 13.2 milyar ışık yılı uzaktaki galaksi aynı zamanda 13.2 milyar yaşındadır. Çaktııın?


Hayir. Isigin kirilmadan dogrusal olarak bize ulastigini varsayarsak ki bu mesafede mumkun degil, biz yalnizca cok eski bir galaksiyi goruyoruz. Bu, durum galaksinin yasi hakkinda hic bir kesin bilgi vermez bize, sadece bizim o galaksiye ait gordugumiz her seyin, bizim bulundugumuz zamana gore 13.2 milyar yil oncesi okdugunu gosterir. Sadece ilk galaksilerden birini gormusuz yani. Gordugumuz andaki yasi hakkinda da bir fikrimiz yok, en azindan habere gore.
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Playinq 4 yıl join
join
Arkadaşlar bi düzeltme yapayım ufak kavram kargaşası yaşanılıyor gibi. Şimdi uzayda mesafeler ışık yılı olarak ölçülür. (Yani ışığın bir yılda kat ettiği uzaklık) Ama burada dikkat ederseniz bir yıldızın yada galaksinin bize olan uzaklığı bir milyar yıl ise aslında biz ona baktığımızda bir milyar yıl önceki halini görmüş oluruz. İlginç olan da bu yani belirtilen mesafe ve yaş olayı aslında aynı şey. Görünen şey 13.2 milyar yıl önceki görüntüsü yani yaşı da o kadar var. Ha şuan belki o galaksi dağılmıştır yok olmuştur ama biz onun yok oluşundan 13.2 milyar görebiliriz. (Görebiliriz olayını hemen faklı açıdan bakıp zaten şimdi de göremiyoruz ki diye yazmayın beyin yemenizi tavsiye ederim.)
Neyse işin özeti uzayda görünen her görüntü geçmişe aittir. Bir yıldızın ışığı dünyaya geldikten sonra ölçülen mesafe ile yaşı doğru orantılıdır.
Son özet 13.2 milyar ışık yılı uzaktaki galaksi aynı zamanda 13.2 milyar yaşındadır. Çaktııın?


Senin söylediğine gore yeni teknoloji ile teleskop üretmemize gerek yok cunku hepsini görebiliyoruz. Televizyon ekranındaki bir pixeli uzaktan göremezsin ama bir Büyüteç ile cok rahat görebilirsin. Fakat yayının çözünürlüğü Ekranın çözünürlüğünden fazla ise istediğin büyüteci kullan muhakkak pixel kaçırırsın. Elimizdeki teknoloji ancak su an o galaksiyi saptayabilecek güçte. Bu de demek oluyor ki 1 milyar yaşındaki bir galaksiyi de Görüyor olabiliriz ya da gıcirindan oluşmuş bir galaksiyi de
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Flamvell13 4 yıl join
join
Arkadaşlar bi düzeltme yapayım ufak kavram kargaşası yaşanılıyor gibi. Şimdi uzayda mesafeler ışık yılı olarak ölçülür. (Yani ışığın bir yılda kat ettiği uzaklık) Ama burada dikkat ederseniz bir yıldızın yada galaksinin bize olan uzaklığı bir milyar yıl ise aslında biz ona baktığımızda bir milyar yıl önceki halini görmüş oluruz. İlginç olan da bu yani belirtilen mesafe ve yaş olayı aslında aynı şey. Görünen şey 13.2 milyar yıl önceki görüntüsü yani yaşı da o kadar var. Ha şuan belki o galaksi dağılmıştır yok olmuştur ama biz onun yok oluşundan 13.2 milyar görebiliriz. (Görebiliriz olayını hemen faklı açıdan bakıp zaten şimdi de göremiyoruz ki diye yazmayın beyin yemenizi tavsiye ederim.)
Neyse işin özeti uzayda görünen her görüntü geçmişe aittir. Bir yıldızın ışığı dünyaya geldikten sonra ölçülen mesafe ile yaşı doğru orantılıdır.
Son özet 13.2 milyar ışık yılı uzaktaki galaksi aynı zamanda 13.2 milyar yaşındadır. Çaktııın?


Hocam yanlış anlamayın öğrenmek için soruyorum sen dediğiniz bana çok saçma geldi ya da anlayamadım demişsinizki şu kadar uzaktaki şeyin yaşı aslında odur güneş 8.5 dakika uzaklıkta ama 8.5 dakika önce oluşmadı anlayabileceğim bi şekilde açıklarsanız tekrardan sevinirim
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Ucan Kedi Rengar 4 yıl
Arkadaş hiçbirinizmi okumadınız haberi? 13.2 milyar yaşında! UZAKLIK DEĞİL!
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