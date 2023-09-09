Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon geçidi var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde Toshiba markasına ait farklı fiyat seviyelerinde akıllı televizyonlar yanında Philips ve Onvo markasının da dikkat çekici akıllı televizyonları yer alıyor.

14 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

14 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasının farklı akıllı televizyonları dikkat çekiyor. 65 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan üst seviye televizyon 17499TL seviyesinde.

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Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model 12999TL iken 50 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model ise 10499TL olarak satılacak.

Philips markasının 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyonu 18999TL iken Onvo markasının LG WebOS ile donattığı 50 inçlik akıllı televizyon modeli de 9199TL seviyesinde.

Lenovo markasının Intel Celeron N4120 işlemci ile donatılmış 15.6 inçlik dizüstü bilgisayar modeli 6299TL iken SanDisk markasına ait 440MB/s yazma hızı olan 240GB dahili SSD 399TL olarak satılacak.

Son olarak Omix markasına ait 6.53 inçlik ekran, UNISOC T610 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 64GB eMMC bellek, 50MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan X400 akıllı telefon 3699TL.

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14 Eylül A101 aktüel kataloğunda neler var?