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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon geçidi var

    14 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasının farklı akıllı televizyonları, Lenovo dizüstü bilgisayar Omix X400 akıllı telefon ve SanDisk SSD modeli yer alıyor.
    14 Eylül A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde Toshiba markasına ait farklı fiyat seviyelerinde akıllı televizyonlar yanında Philips ve Onvo markasının da dikkat çekici akıllı televizyonları yer alıyor.

    14 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    14 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasının farklı akıllı televizyonları dikkat çekiyor. 65 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan üst seviye televizyon 17499TL seviyesinde.

    Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model 12999TL iken 50 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model ise 10499TL olarak satılacak.

    Philips markasının 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyonu 18999TL iken Onvo markasının LG WebOS ile donattığı 50 inçlik akıllı televizyon modeli de 9199TL seviyesinde.

    Lenovo markasının Intel Celeron N4120 işlemci ile donatılmış 15.6 inçlik dizüstü bilgisayar modeli 6299TL iken SanDisk markasına ait 440MB/s yazma hızı olan 240GB dahili SSD 399TL olarak satılacak.

    Son olarak Omix markasına ait 6.53 inçlik ekran, UNISOC T610 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 64GB eMMC bellek, 50MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan X400 akıllı telefon 3699TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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